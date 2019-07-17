ກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດ ຕໍ່ຜູ້ບັນຊາການທະຫານ
ສູງສຸດມຽນມາ ທ່ານມິນ ອອງ ແລງ ແລະພວກນາຍທະຫານອະວຸໂສອີກຫຼາຍຄົນໃນ
"ການສັງຫານແບບຮວບຮັດຕັດຕອນ” ຕໍ່ຊາວມຸສລິມໂຣຮິງຢາ ຢູ່ໃນລັດຣາໄຄນ໌ ທາງ
ພາກເໜືອຂອງປະເທດ.
ການລົງໂທດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ທ່ານມິນ ອອງ ແລງ ຜູ້ຮອງຂອງທ່ານ ຄື ທ່ານໂຊ
ວິນ ແລະຜູ້ບັນຊາການອີກສອງຄົນ ພ້ອມທັງຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ.
ກະຊວງຕ່າງປະເທດກ່າວວ່າ ການປະກາດດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ສະຫະລັດ “ເປັນລັດຖະ
ບານທຳອິດທີ່ເອົາບົດກ້າວທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ນຳອະວຸໂສຂອງກອງທັບມຽນມາ.
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ
“ພວກເຮົາຍັງມີຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ລັດຖະບານມຽນມາບໍ່ໄດ້ເອົາບົດບາດໃດໆເພື່ອລົງ
ໂທດຕໍ່ພວກທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການລະເມີດສິດທິມະນຸດ ແລະການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ຖືກບໍ່
ຕ້ອງ ຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ.”
ທ່ານພອມພຽວ ກ່າວວ່າ “ໂຕຢ່າງນຶ່ງທີ່ຮ້າຍແຮງກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ລ່ວງລະເມີດ ກໍແມ່ນການຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ" ຊຶ່ງໄດ້ມີການເປີດເຜິຍຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ວ່າ ທ່ານມິນ ອອງ
ແລງ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ປ່ອຍໂຕພວກທະຫານທີ່ຖືກຕັດສິນລົງໂທດວ່າ ທຳການສັງຫານແບບ
ຮວບຮັດຕັດຕອນຢູ່ທີ່ບ້ານອິນ ດິນ ໃນລະຫວ່າງການກວດ ລ້າງຊາວໂຣຮິງຢາ.
ທ່ານພອມພຽວກ່າວວ່າ "ຜູ້ບັນຊາການທະຫານສູງສຸດ ໄດ້ປ່ອຍພວກກະທຳຜິດ
ເຫລົ່ານີ້ ຫຼັງຈາກພຽງບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນຢູ່ໃນຄຸກ ໃນຂະນະທີ່ພວກນັກຂ່າວຜູ້ທີ່ໄດ້ເປີດ
ເຜີຍຕໍ່ໂລກ ກ່ຽວກັບການສັງຫານໝູ່ ຢູ່ທີ່ບ້ານອິນ ດິນ ແມ່ນໄດ້ຖືກຕິດຄຸກເປັນເວລາ
ຫຼາຍກວ່າ 500 ມື້.”
ການສັງຫານໝູ່ຢູ່ບ້ານອິນ ດິນ ແມ່ານລາຍງານເປັນເທື່ອທຳອິດ ໂດຍນັກຂ່າວສອງ
ຄົນຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ ທ່ານວາ ໂລນ ແລະທ່ານໂຈ ຊໍ ອູ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກຈັບ
ແລະກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ຮັບເອກກະສານລັບ ທີ່ເປັນການລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ຄວາມລັບທາງການໃນສະໄໝການເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກກັງຂັງກວ່າ
16 ເດືອນ ກ່ອນຖືກປ່ອຍໂຕອອກມາໃນເດືອນພຶດສະພາ ລຸນຫຼັງໄດ້ຮັບການອະໄພ
ໂທດ ຈາກປະທານາທິບໍດີ.