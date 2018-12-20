ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ທຳການລົງໂທດເພີ້ມຕື່ມ ຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່
ແລະ ບໍລິສັດຣັດເຊຍ ຍ້ອນແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງ ແລະໃນອັນທີ່ກະຊວງ
ການເງິນ ສະຫະລັດ ເອີ້ນວ່າ “ກິດຈະກຳທີ່ເປັນໄພ” ອື່ນໆ.
ກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນຮວມທັງການກ່າວຫາ ໃນຄວາມພະຍາຍາມລອບສັງຫານ ດ້ວຍ
ການວາງຢາພິດ ຕໍ່ອະດີດສາຍລັບຣັດເຊຍ ແລະລູກສາວຂອງທ່ານ ທີ່ປະເທດອັງກິດ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ສະຫະລັດ ທ່ານສະຕີເວັນ ມະນຸຈິນ ກ່າວໃນວັນພຸດ
ວານນີ້ວ່າ “ສະຫະລັດຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກກັບພັນທະມິດແລະຄູ່ຮ່ວມງານນາໆຊາດ
ເພື່ອເອົາມາດຕະການຮ່ວມກັນ ໃນການສະກັດກັ້ນ ແລະປ້ອງກັນແບບຍືນຍົງ ຕໍ່
ກິດຈະກຳ ທີ່ເປັນໄພອັນຕະລາຍ ຂອງຣັດເຊຍ ພວກລູກສະໝຸນ ແລະອົງການສືບ
ລັບຂອງພວກເຂົາ.”
ຮວມຢູ່ໃນພາກສ່ວນ ທີ່ຖືກລົງໂທດ ກໍມີເຈົ້າໜ້າທີ່ ສືບລັບທະຫານ 15 ຄົນ ແລະ
ໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານ 4 ໜ່ວຍ ຮວມທັງອົງການຄົ້ນຄວ້າອິນເຕີແນັດ ຫຼື IRA
ນຳດ້ວຍ.
ລາຍງານໃໝ່ ສະບັບນຶ່ງ ທີ່ນຳສະເໜີຕໍ່ສະພາສູງ ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ອົງການ IRA
ໄດ້ນຳໃຊ້ທຸກໆອົງການສື່ສັງຄົມ ເພື່ອຊັກຊວນໃຫ້ບັນດາຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ໄປລົງຄະ
ແນນສຽງ ເອົາທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນປີ 2016 ແລະສົ່ງຂ່າວ ທີ່ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ ໄປ
ໃຫ້ຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ທີ່ເບິ່ງຊົງວ່າ ບໍ່ມັກທ່ານ ທຣຳ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄປລົງ
ຄະແນນສຽງ.
ການເອົາມາດຕະການ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຍັງໄດ້ກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບການໂຈມຕີເຈາະ
ຂໍ້ມູນ ອົງການຕໍ່ຕ້ານການໃຊ້ຢາຊູກຳລັງຂອງໂລກ ອົງການເກືອດຫ້າມ ໃນການໃຊ້
ອາວຸດເຄມີ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ບໍ່ກ່ຽວກັບການເມືອງ ອື່ນໆ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບຣັດເຊຍ 2 ຄົນ ຍັງໄດ້ຖືກລົງໂທດໃນຂໍ້ຫາໃຊ້ສານພິດເຄມີໂຈມຕີ
ອະດີດສາຍລັບຣັດເຊຍ ທ່ານເຊີເກ ສກຣີປາລ ແລະລູກສາວຂອງທ່ານ ຍານາງ ຢູເລຍ
ທີ່ເມືອງຊາລສ໌ບູຣີ ປະເທດອັງກິດ ໃນເດືອນມີນາ ປີກາຍນີ້.
ບຸກຄົນທັງສອງໄດ້ຖືກນຳຕົວສົ່ງໂຮງພະຍາບານ ແລະລອດຊີວິດມາໄດ້.
ມີການຫ້າມບໍ່ໃຫ້ ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນ ເຮັດທຸລະກິດກັບສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼືໜ່ວຍງານ
ທີ່ຖືກລົງໂທດ ແລະຊັບສິນໃດໆ ທີ່ພວກເຂົາມີ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຈະຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່
ກັກໄວ້.
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