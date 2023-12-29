ສະຫະລັດວາງມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ກຸ່ມບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຈາກເຢເມນໄປຍັງເທີກີ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ສະໜອງເງິນທຶນໃຫ້ແກ່ພວກກະບົດຮູຕີທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກອີຣ່ານ ທີ່ພວມທຳການໂຈມຕີຕໍ່ກຳປັ່ນຂົນສົ່ງສິນຄ້າພານິດຢູ່ໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງທະເລແດງ ອີງຕາມລາຍງານ ຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ການລົງໂທດ ທີ່ມີຂຶ້ນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ແມ່ນແນໃສ່ຫົວໜ້າຄົນກາງ ໃນການແລກປ່ຽນເງິນ ທີ່ນະຄອນຊານາອາ ປະເທດເຢເມນ ແລະບ່ອນແລກປ່ຽນເງິນ 3 ແຫ່ງ ທີ່ຢູ່ໃນໃນເຢເມນ ແລະເທີກີ.
ພວກກະບົດຮູຕີ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີກຳປັ່ນຢ່າງກະຈັດກະຈາຍ ຢູ່ໃນຂົງເຂດກ່ອນໜ້ານີ້ ແຕ່ການໂຈມຕີໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນ ນັບແຕ່ສົງຄາມລະຫວ່າງອິສຣາແອລແລະກຸ່ມຮາມາສເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນ ແລະກໍໄດ້ຖີບໂຕສູງຂຶ້ນຫຼັງຈາກເຫດລະເບີດທີ່ໂຮງໝໍກາຊາໃນວັນທີ 17 ຕຸລາຜ່ານມາ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບ ແລະເສຍຊີວິດ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.
ພວກຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມກະບົດຮູຕີ ຢືນຢັດວ່າ ອິສຣາແອລ ແມ່ນເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຂົາ.