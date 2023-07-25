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ໂລກ

ສະຫະລັດ ລົງໂທດພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ມາລີ ກ່ຽວກັບການກ່າວຫາ ມີຄວາມສຳພັນ ກັບກຸ່ມແວກເນີ

ຮູບພາບທີ່ບໍ່ບອກວັນທີ ຈາກກອງທັບຝຣັ່ງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນທະຫານຮັບຈ້້າງຣັດເຊຍສາມຄົນ ຢູ່ໃນມາລີ
washington — 

ສະຫະລັດໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດ ຕໍ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ມາລີສາມຄົນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຮວມທັງລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ໃນການກ່າວຫາວ່າ ເຂົາເຈົ້າພົວພັນການຮັບ​ເອົາ ແລະຂະຫຍາຍກິດຈະການ ຂອງກຸ່ມທະຫານຮັບຈ້າງຣັດເຊຍແວກເນີ ຢູ່ໃນປະເທດ.

ກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດ ລັດຖະມົນ
ຕີປ້ອງກັນປະເທດຂອງມາລີ ທ່ານຊາດິໂອ ກາມາຣາ ຜູ້ທີ່ກ່າວວ່າ ໄດ້ເຮັດການເດີນທາງຫລາຍຖ້ຽວໄປຣັດເຊຍໃນປີ 2021 ເພື່ອໃຫ້​ບັນ​ລຸຂໍ້ຕົກລົງ ລະຫວ່າງກຸ່ມແວກເນີ ແລະລັດຖະບານໄລ​ຍະຂ້າມຜ່ານ​ຂອງມາລີ ເພື່ອສົ່ງກຳລັງທະຫານຮັບຈ້າງໄປປະເທດອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ.

ໃນການລົງ​ໂທດ​ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຍັງໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ເສ​ນາ​ທິ​ການກອງທັບອາກາດ ທ່ານອາບູ ບົວ ດີອາຣຣາ ແລະຮອງ ເສ​ນາ​ທິ​ການກອງທັບອາກາດ ທ່ານອາດາມາ ບາກາໂຍໂກ ທີ່ກະຊວງໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການ.

“ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເຫລົ່ານີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ ຕໍ່ກິດຈະ ການຄວາມບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງຂອງກຸ່ມແວກເນີແລະການທຳຮ້າຍສິດທິມະນຸດ ໃນຂະນະ ທີ່ແຜ້ວທາງສຳລັບການ​ສວຍ​ໃຊ້ອະທິປະໄຕຊັບພະຍາກອນຂອງປະເທດເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງການປະຕິບັດງານກຸ່ມແວກເນີຢູ່ໃນຢູເຄຣນ” ທີ່ຮອງລັດຖະມົນຕີການເງິນ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ເລື້ອງກໍ່ການຮ້າຍ ແລະສືບລັບການເງິນ ທ່ານ ບຣາຍແອລ ແນ​ລສັນ ໄດ້ກ່າວ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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