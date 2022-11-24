ສະຫະລັດ ໄດ້ລົງໂທດເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣ່ານສາມຄົນ ທ່າມກາງການປາບປາມຜູ້ປະທ້ວງ ທີ່ຍັງຄົງດໍາເນີນຢູ່

ສະຫະລັດ, ໃນວັນພຸດວານນີ້ ແນເປົ້າໝາຍລົງໂທດຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣ່ານສາມຄົນ ທີ່ພົວພັນກັບເລື້ອງສິດທິມະນຸດ, ກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດ ເປີດເຜີຍ ໂດຍອ້າງເຖິງການປາບປາມຜູ້ປະທ້ວງຂອງລັດຖະບານເຕຫະຣ່ານທີ່ຍັງຄົງດໍາເນີນຢູ່ ໃນບໍລິເວນຂົງເຂດທີ່ມີຊາວເຄີດອາໄສຢູ່ເປັນສ່ວນຫຼາຍ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ Reuters.
ການລົງໂທດຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງສະຫະລັດ ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການໂຮມຊຸມນຸມປະທ້ວງທີ່ໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນໄປທົ່ວປະເທດ ເນື່ອງຈາກການເສຍຊີວິດຂອງຍິງສາວຊາວເຄີດອາຍຸ 22 ປີ ນາງມາຊາ ອາມີນີ ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ນາງຖືກຄວບຄຸມໂຕໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍມີເປົ້າໝາຍສໍາຄັນແນໃສ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອີຣ່ານສາມຄົນ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ “ໂດຍສະເພາະແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການປາບປາມທີ່ຮຸນແຮງ” ຕາມເມືອງຕ່າງໆຂອງຊາວເຄີດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນ ຕົກສຽງເໜືອຂອງອີຣ່ານ, ອີງຕາມການເປີດເຜີຍຂອງກະຊວງການເງິນສະຫະ ລັດ.
ການລົງໂທດຕ່າງໆນັ້ນ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທັງສອງທີ່ຢູ່ໃນເມືອງ ຊານານດາຈ (Sanandaj) ຂອງຊາວເຄີດ, ຜູ້ປົກຄອງລັດ ທ່ານຮາສຊານ ອາສກາຣີ (Hassan Asgari) ແລະ ທ່ານອາລີເຣຊາ ໂມຣາດີ (Aliraza Moradi) ເຊິ່ງເປັນຜູ້ບັນຊາການ ກອງກໍາລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງເມືອງ. ກະຊວງການເງິນກ່າວວ່າ ທ່ານອາສກາຣີ ແລະເຈົ້າໜ້າຄົນອື່ນໆ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະທ້ວງອາຍຸ 16 ປີຄົນນຶ່ງເສຍຊີວິດ ໂດຍກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ.
ກະຊວງການເງິນຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ເປົ້າໝາຍຍັງໄດ້ແນໃສ່ ທ່ານໂມຮໍາມາດ ຕາຮີ ໂອແຊນລູ (Mohammad Taghi Osanloo), ຜູ້ບັນຊາການກຳລັງພິທັກປະຕິ ວັດ ຢູ່ເມືອງມາຮາບາດ (Mahabad) ທີ່ເປັນເມືອງນຶ່ງ ຂອງຊາວເຄີດ, ບ່ອນທີ່ກອງກໍາລັງໄດ້ຖືກຈັດສົ່ງອອກໄປປະຕິບັດງານຕື່ມ ເພື່ອຮັບມືກັບການປະທ້ວງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອີຣ່ານທີ່ປະຕິບັດງານຢູ່ໃນອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນນະຄອນ ນິວຢອກ ບໍ່ໄດ້ສະແດງຄໍາເຫັນໃດໆໃນທັນທີ.
ການລົງໂທດຕ່າງໆລວມມີ ການກັກຊັບສິນທັງຫຼາຍຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຂອງບັນດາຜູ້ທີ່ຖືກລະບຸຊື່ເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນໂດຍລວມຈາກການ ຕິດຕໍ່ຄ້າຂາຍກັບພວກເຂົາ.