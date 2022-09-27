ກະຊວງການຄ້າຂອງສະຫະລັດ ເລີ້ມໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ກ່າວອ້າງວ່າ ເຮືອບິນຂົນສົ່ງລຳທີສີ່ຂອງອີຣ່ານ ບິນໄປຍັງປະເທດຣັດເຊຍ ໂດຍໄດ້ເພີ້ມເຮືອບິນເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໃນບັນຊີເຮືອບິນ ທີ່ເຊື່ອວ່າໄດ້ລະເມີດການລົງໂທດ ຂອງສະຫະລັດ.
ກະຊວງການຄ້າຂອງສະຫະລັດ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ ເຮືອບິນຂົນສົ່ງລຳນີ້ ເປັນຂອງບໍລິສັດ ສາຍການບິນສະຫະ ຫຼື Saha Airlilines ຊຶ່ງກອງທັບອີຣ່ານເປັນເຈົ້າຂອງ. ເມື່ອວັນທີ 19 ກັນຍາຜ່ານມາ ກະຊວງການຄ້າຂຂອງສະຫະລັດກໍໄດ້ນຳເອົາເຮືອບິນຂົນສົ່ງອີຣ່ານ 3 ລຳ ເຂົ້າໃນບັນຊີພວກທີ່ເບິ່ງຄືວ່າລະເມີດການຄວບຄຸມ ໃນການສົ່ງອອກຂອງສະຫະລັດ ໄປຍັງຣັດເຊຍ.
ເຮືອບິນລຳທີສີ່ຂອງອີຣ່ານ ບິນໄປຍັງປະເທດຣັດເຊຍໂດຍບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດຈາກກະຊວງການຄ້າ ອີງຕາມຖະແຫຼງຂ່າວ.
ທ່ານແມັດທິວ ແອັກແຊລຣອດ (Matthew Axelrod) ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງການຄ້າ ຮັບຜິດຊອບໃນການຄວບຄຸມການສົ່ງອອກ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ໃນວັນຈັນແລ້ວ ພວກເຮົາໄດ້ປະກາດວ່າ ເຮືອບິນຂົນສົ່ງຂອງອີຣ່ານສາມລຳ ໄດ້ຂົນເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆໄປຍັງຣັດເຊຍ ເພື່ອຫຼົບຫຼີກການຄວບຄຸມໃນການສົ່ງອອກຂອງພວກເຮົາ. ມື້ນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ລະບຸເຮືອບິນຂົນສົ່ງລຳທີສີ່ຂອງອີຣ່ານ ທີ່ໄດ້ບິນໄປຍັງປະເທດຣັດເຊຍ ໃນການລະເມີດຕໍ່ການຄວບຄຸມ ເຮືອບິນລຳນີ້ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງກອງທັບອາກາດອີຣ່ານ. ໃນເມື່ອອີຣ່ານໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ກົງຈັກສົງຄາມຂອງຣັດເຊຍ ຮວມທັງການຈັດຫາ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ເມື່ອໄວໆມາ ພວກເຮົາຂໍເຕືອນໃຫ້ປະຊາຄົມການບິນຂອງໂລກຊາບວ່າ ການສະໜັບສະໜຸນເຮືອບິນປະເພດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນການລະເມີດຕໍ່ການຄວບຄຸມຂອງພວກເຮົາ ແລະຢູ່ພາຍໃຕ້ມາດຕະການບັງຄັບຂອງພວກເຮົາ.”
ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວແລ້ວ ອີຣ່ານໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼືໂດຣນຫຼາຍໆຮ້ອຍລຳໄປຊ່ວຍຣັດເຊຍ ໃນການເຮັດສົງຄາມຢູ່ໃນຢູເຄຣນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣ່ານໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ລາຍງານຂ່າວເຫຼົ່ານີ້.
ແຕ່ໜັງສືພິມ ກາຍຮານ ຊຶ່ງມີຄວາມໃກ້ຊິດກັບພວກຜູ້ນຳຂອງສາທາລະນະລັດອິສລາມ ໃຫ້ການຢືນຢັນໃນວັນເສົາແລ້ວນີ້ວ່າ “ໂດຣນສູ້ລົບຂອງອີຣ່ານຫຼາຍຮ້ອຍລຳ” ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຍັງປະເທດຣັດເຊຍ.