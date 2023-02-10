ສະຫະລັດ ລົງໂທດທາງເສດຖະກິດ ຕໍ່ອຸດສາຫະກໍານໍ້າມັນ ຂອງ ອີຣ່ານ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະກະຊວງເງິນຂອງສະຫະລັດໄດ້ປະກາດລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່ 9 ບໍລິສັດ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຄ້າສານເຄມີນ້ຳມັນ ແລະຜະລິດຕະພັນນ້ຳມັນຂອງອີຣ່ານ ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນງານ ເພື່ອຫຼົບຫລີກການລົງ ໂທດທາງເສດຖະກິດຂອງສະຫະລັດກ່ອນໜ້ານີ້.
ຖະແຫຼງການຈາກລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ກ່າວວ່າ ບໍລິສັດເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວມານັ້ນ ລວມມີ 6 ບໍລິສັດໃຫຍ່ໃນອີຣ່ານ, 2 ບໍລິສັດໃຫຍ່ໃນສິງກະໂປ, ແລະ 1 ບໍລິສັດທີ່ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ມາເລເຊຍ, ທັງໝົດນັ້ນ ແມ່ນພົວພັນກັບການຜະລິດ ຫຼືການຈໍາໜ່າຍສານເຄມີນ້ຳ
ມັນຫຼືນ້ຳມັນຂອງອີຣ່ານ.
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຂອງຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນຮັບຜິດຊອບໃນເລື້ອງກໍ່ການຮ້າຍ ແລະການສືບລັບທາງການເງິນ, ທ່ານໄບຣອັນ ແນລສັນ ກ່າວວ່າ ອີຣ່ານກໍາລັງຫັນປ່ຽນຫຼາຍຂຶ້ນ ໄປຫາຜູ້ຊື້ຢູ່ໃນຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເພື່ອຂາຍສານເຄມີນ້ຳມັນແລະນ້ຳມັນຂອງພວກເຂົາ ເຊິ່ງເປັນການລະເມີດ ຕໍ່ການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ.
ທ່ານແນລສັນ ກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດ ຍັງຄົງແນເປົ້າໝາຍໃສ່ແຫຼ່ງທີ່ມາກ່ຽວກັບຊັບສິນທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງອີຣ່ານ ແລະຈະຍັງຄົງດໍາເນີນການບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະການລົງໂທດ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີເຈດຕະນາເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກຕໍ່ການຄ້າດັ່ງ ກ່າວນີ້.”
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ, ທ່ານບລິງເກັນກໍໄດ້ກ່າວເຊັ່ນດຽວກັນວ່າ ການດໍາເນີນງານໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ແມ່ນເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງສະຫະ ລັດ ທີ່ຈະຂັດຂວາງຄວາມພະຍາຍາມຫຼີກລ່ຽງການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່ອີຣ່ານ.
ການລົງໂທດຄັ້ງຫຼ້າສຸດຕໍ່ສາທາລະນະລັດອິສລາມ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ການພົວ ພັນລະຫວ່າງພວກເຂົາ ແລະບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກ ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ້ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງການລົງໂທດຫຼ້າສຸດນີ້ ແມ່ນສໍາລັບຄວາມພະຍາຍາມໃນການຟື້ນຟູຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍປີ 2015 ຂອງອີຣ່ານ, ແລະການລົງໂທດຕໍ່ລັດຖະບານອີຣ່ານ ທີ່ຍັງຄົງດໍາເນີນການປາບປາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານໃນທົ່ວປະເທດ.