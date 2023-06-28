ສະຫະລັດ ລົງໂທດບັນດາບໍລິສັດ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງການຄ້າຄຳ ເພື່ອໃຫ້ທຶນແກ່ພວກນັກລົບແວກເນີ

ສະຫະລັດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ໄດ້ກ່າວຫາບັນດາບໍລິສັດຢູ່ໃນປະເທດ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອເມີເຣັສ, ສາທາລະນະລັດອາຟຣິກາກາງ ແລະຣັດເຊຍ ກ່ຽວກັບ ການພົວພັນໃນການຄ້າຂາຍຄຳທີ່ຜິດກົດໝາຍ ເພືື່ອຊ່ວຍເປັນທຶນໃຫ້ ແກ່ພວກນັກລົບທະຫານຮັບຈ້າງກຸ່ມແວກເນີຂອງຣັດເຊຍ.
ກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການວ່າ ຕົນໄດ້ລົງໂທດສີ່ ບໍລິສັດທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບກຸ່ມແວກເນີ ແລະຜູ້ນຳຂອງເຂົາເຈົ້າ ທ່ານເຢຟເກນີ ປຣີໂກຊິນ ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ການກ່າວຫາວ່າຖືກ ໃຊ້ເພື່ອ ຊ່ວຍໃນການຈ່າຍເງິນໃຫ້ແກ່ກຳລັງທະຫານຮັບຈ້າງທີ່ສູ້ລົບໃນຢູເຄຣນ ແລະ ທຳການປະຕິບັດງານ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຜົນປະໂຫຍດຂອງຣັດເຊຍຢູ່ໃນອາຟຣິກາ.
“ກຸ່ມແວກເນີ ຈັດຫາທຶນສຳລັບການປະຕິບັດງານທີ່ໂຫດຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ ສ່ວນນຶ່ງຈາກການເອົາລັດເອົາປຽບແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃນ ປະເທດຕ່າງໆເຊັ່ນສາທາລະນະລັດອາຟຣິກາກາງ ແລະມາລີ. ສະຫະລັດ ຈະສືຶບຕໍ່ເພື່ອແນເປົ້າໃສ່ການຫລັ່ງໄຫຼລາຍໄດ້ຂອງກຸ່ມແວກເນີ ເພື່ອຫລຸດ ຜ່ອນການຂະຫຍາຍຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ໃນ ອາຟຣິກາ, ຢູເຄຣນ ແລະແຫ່ງອື່ນໆ” ທີ່ທ່ານບຣາຍອັນ ແນລສັນ ຮອງລັດ ຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນທີ່ຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບ ລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການສືບລັບດ້ານການເງິນ, ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ.
ກະຊວງຕ່າງປະເທດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການລົງໂທດບໍ່ໄດ້ພົວພັນກັບການກໍ່ກະບົດ ໄລຍະສັ້ນຂອງກຸ່ມແວກເນີ ເມື່ອທ້າຍສັບປະດາອາທິດແລ້ວນີ້ຕໍ່ ປະທານາທິ ບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ແລະການນຳພາຂອງກະຊວງປະປ້ອງກັນ ປະເທດຂອງຣັດເຊຍ ໃນການຮັບມືສົງຄາມຕ້ານຢູເຄຣນຂອງຣັດເຊຍ. ການ ລົງໂທດຈະກີດກັ້ນຊັບສິນໃດໆທີ່ບໍລິສັດຕ່າງໆມີຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ ແລະຫ້າມເຂົາ ເຈົ້າຈາກການພົວພັນຢູ່ໃນການເຮັດຂໍ້ຕົກລົງໃໝ່ໃນ ສະຫະລັດ.