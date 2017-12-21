ສະຫະລັດ ໄດ້ຈັດໃຫ້ຊາວຣັດເຊຍ 5 ຄົນ ຢູ່ໃນລາຍຊື່ບັນຊີດຳດ້ານການເງິນ ຊຶ່ງຮວມທັງ
ຊາວເຊັກສເນຍ ຄົນເກັ່ງຜູ້ນຶ່ງ ຄື ຣາມແຊນ ຄາດີຣ໊ອຟ (Ramzen Kadyrov) ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້
ຖືກກ່າວຫາວ່າ ທຳການສັງຫານພວກຜູ້ຄົນທີ່ພະຍາຍາມທີ່ຈະເປີດເຜີຍການສໍ້ລາດ
ບັງຫຼວງຂອງລັດຖະບານ.
ກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ ວ່າ ທ່ານຄາດີຣ໊ອຟ
“ແມ່ນເປັນຜູ້ກຳກັບໃນລັດຖະບານ ທີ່ພົວພັນກັບການຫາຍສາບສູນ ແລະ ການເຂັ່ນ
ຂ້າແບບນອກກົດໝາຍ, ໃນຂະນະທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດກ່າວວ່າ ລາວມີບົດ
ບາດສຳຄັນ ໃນການທໍລະມານ ພວກຮັກຂ້າມເພດທັງຫຼາຍໃນເຊັກສເນຍ.”
“ເຊື່ອກັນວ່າ ນຶ່ງໃນຈຳນວນພວກນັກການເມືອງຝ່າຍຄ້ານຂອງ ຄາດີຣ໊ອຟ ໄດ້ຖືກ
ສັງຫານຕາມຄຳສັ່ງຂອງຜູ້ກ່ຽວ, ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ກ່າວຫາໃນການທໍລະມານ ແລະການປະຕິບັດທີ່ຜິດໆຕໍ່ ໃນເຊັກສເນຍ,” ຕາມຄຳເວົ້າຂອງກະຊວງການເງິນນັ້ນ.
ການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ກິດກັນ 5 ບຸກຄົນ ຈາກການປະກອບທຸລະກິດ
ດ້ານການເງິນແຕ່ຢ່າງໃດ ໃນສະຫະລັດ ແລະ ເກືອດຫ້າມຊາວອາເມຣິກັນປະກອບ
ທຸລະກິດກັບພວກກ່ຽວເຊັ່ນກັນ.
ນອກຈາກເລື່ອງຂອງທ່ານຄາດີຣ໊ອຟແລ້ວ ສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ ກ່າວຫາ ທ່ານ ອາຢັບ
ກັດເຕອີບວ໌ (Ayub Kataev) ຫົວໜ້າຄຸກ ທັງເປັນຫົວໜ້າຂອງສາຂາສາຍພົວພັນນາໆ
ຊາດຂອງເຊັກສເນຍ ວ່າທຳການສັງຫານນອກຕຸລາການ ແລະການລະເມີດສິດທິມະນຸດ
ອື່ນໆ ທີ່ຮວມທັງ ການທໍລະມານພວກກະເທີຍນຳ.
ນອກນັ້ນສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ ກ່າວຫາ ຜູ້ຊາຍອີກ 3 ຄົນ ຄື ທ້າວ ອາເລັກຊີ ເຊສຢາ
(Alexei Sheshya), ຢູເລຍ ມາໂຢໂຣວາ (Yulia Mayorova), ອອນເດຣພາຟລອຟວ໌ (Andei Pavlov) ວ່າພົວພັນກັບເງິນພາສີຫຼອກລວງ ຈຳນວນ 230 ລ້ານໂດລ່າ ທີ່ພົບ
ເຫັນໂດຍ ທະນາຍຄວາມເຊີເກ ເມທກນີຕສກີ (Sergei Magnitsky) ໃນກອງງທຶນ
ເຮີມີທາຊ໌ (Hermitage Fun) ທີ່ມີຫ້ອງການຢູ່ໃນຣັດເຊັຍ ນັ້ນ.
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