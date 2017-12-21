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ສະຫະລັດ ລົງໂທດ ຄາ​ດີຣ໊ອຟ ຄົນເກັ່ງຂອງເຊັກສ​ເນຍ ພ້ອມກັບ ຊາວຣັດເຊຍ 4 ຄົນ

ທ່ານ ຣາມ​ແຊນ ຄາ​ດີຣ໊ອຟ (Ramzen Kadyrov) ຫົວໜ້າ ຂອງສາທາລະນະລັດເຊັກສ​ເນຍ ກ່າວສະໜັບສະໜຸນ ຊາວມຸສລິມ ໂຣຮິງຢາ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ ໃນມຽນມາ, ໃນເມືອງຫຼວງ ໂກຣານີ, ຣັດເຊຍ Grozny, Russia, 4 ກັນຍາ 2017.

ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ຈັດ​ໃຫ້​ຊາວຣັດ​ເຊຍ 5 ຄົນ ຢູ່​ໃນ​ລາຍ​ຊື່​ບັນ​ຊີດຳດ້ານການເງິນ ຊຶ່ງ​ຮວມທັງ​
ຊາວ​ເຊັກສ​ເນຍ ​ຄົນເກັ່ງຜູ້​ນຶ່ງ ຄື ຣາມ​ແຊນ ຄາ​ດີຣ໊ອຟ (Ramzen Kadyrov) ຜູ້​ຊຶ່ງ​ໄດ້
​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ ທຳ​ການ​ສັງຫານ​ພວກ​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ພະຍາຍາມ​ທີ່​ຈະ​ເປີດ​ເຜີຍ​ການສໍ້ລາດ
ບັງຫຼວງ​ຂອງ​ລັດຖະບານ.

ກະຊວງການ​ເງິນ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ວ່າ ​ທ່ານຄາ​ດີຣ໊ອຟ
“​ແມ່ນ​ເປັນ​ຜູ້ກຳກັບໃນລັດຖະບານ​ ທີ່​ພົວພັນ​ກັບ​ການ​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ ​ແລະ ການ​ເຂັ່ນ​
ຂ້າ​ແບບນອກກົດໝາຍ, ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ກ່າ​ວວ່າ ​ລາວ​ມີ​ບົດ
ບາດ​ສຳຄັນ ​ໃນ​ການ​ທໍ​ລະ​ມານ ​ພວກ​ຮັກຂ້າມ​ເພດທັງຫຼາຍ​ໃນ​ເຊັກສ​ເນຍ.”

“ເຊື່ອກັນ​ວ່າ ນຶ່ງ​ໃນຈຳນວນ​ພວກ​ນັກ​ການ​ເມືອງ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ​ຂອງ ​ຄາ​ດີຣ໊ອຟ ​ ​ໄດ້​ຖືກ
​ສັງຫານ​ຕາມ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ຜູ້ກ່ຽວ, ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ໃນ​ການທໍລະ​ມານ ​ແລະ​ການ​ປະຕິບັດທີ່ຜິດໆຕໍ່ ​ໃນເຊັກສ​ເນຍ,” ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ​ນັ້ນ.

ການ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ກິດ​ກັນ 5 ບຸກຄົນ ຈາກ​ການ​ປະ​ກອບ​ທຸລະ​ກິດ​
ດ້ານການ​ເງິນ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ ​ໃນ​ສະຫະລັດ ​ແລະ ​ເກືອດ​ຫ້າມ​ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ​ປະກອບ
​ທຸລະ​ກິດ​ກັບ​ພວກ​ກ່ຽວ​ເຊັ່ນ​ກັນ.

ພາບຂອງທະນາຍຄວາມ ເຊີເກ ເມທກນີຕສກີ (Sergei Magnitsky), ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ເສຍຊີວິດໃນຄຸກl, ທີ່ແມ່ທ່ານ ກໍຄື ທ່ານນາງນາຕາລີຢາ ເມກນິສກາຢາ (Nataliya Magnitskaya) ໄດ້ຖືໄວ້,ໃນຂະນະທີ່ທ່ານນາງກ່າວ ໃນໍະຫວ່າງການໃຫ້ສຳພາດກັບອົງການຂາວ AP ທີ່ອອສກູ, 30 ພະຈິກ 2009.
ພາບຂອງທະນາຍຄວາມ ເຊີເກ ເມທກນີຕສກີ (Sergei Magnitsky), ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ເສຍຊີວິດໃນຄຸກl, ທີ່ແມ່ທ່ານ ກໍຄື ທ່ານນາງນາຕາລີຢາ ເມກນິສກາຢາ (Nataliya Magnitskaya) ໄດ້ຖືໄວ້,ໃນຂະນະທີ່ທ່ານນາງກ່າວ ໃນໍະຫວ່າງການໃຫ້ສຳພາດກັບອົງການຂາວ AP ທີ່ອອສກູ, 30 ພະຈິກ 2009.

ນອກຈາກເລື່ອງ​ຂອງ​ທ່ານຄາ​ດີຣ໊ອຟແລ້ວ ສະຫະລັດ ຍັງ​ໄດ້ ກ່າວ​ຫາ ທ່ານ ອາ​ຢັບ
ກັດ​ເຕອີ​ບວ໌ (Ayub Kataev) ຫົວໜ້າ​ຄຸກ ​ທັງເປັນ​ຫົວໜ້າ​ຂອງ​ສາຂາ​ສາຍ​ພົວພັນ​ນາໆ
ຊາດ​ຂອງເຊັກສ​ເນຍ ວ່າທຳ​ການ​ສັງຫານ​ນອກ​ຕຸລາການ ​ແລະ​ການລະ​ເມີດ​ສິດທິ​ມະນຸດ
​ອື່ນໆ ທີ່​ຮວມທັງ ການ​ທໍລະ​ມານ​ພວກ​ກະ​ເທີຍ​ນຳ.

ນອກນັ້ນສະຫະລັດ ຍັງ​ໄດ້ ກ່າວ​ຫາ ຜູ້​ຊາຍ​ອີກ 3 ຄົນ ຄື ທ້າວ ອາ​ເລັກ​ຊີ ​ເຊ​ສຢາ
(Alexei Sheshya), ຢູ​ເລຍ ມາ​ໂຢ​ໂຣວາ (Yulia Mayorova), ອອນ​ເດຣພາ​ຟລອຟວ໌ (Andei Pavlov) ວ່າພົວພັນ​ກັບ​ເງິນ​ພາສີ​ຫຼອກ​ລວງ ​ຈຳນວນ 230 ລ້ານ​ໂດ​ລ່າ ທີ່​ພົບ​
ເຫັນ​ໂດຍ ທະນາຍຄວາມ​ເຊີ​ເກ​ ເມທກນີຕສກີ (Sergei Magnitsky) ​ໃນ​ກອງງທຶນ ​
ເຮີ​ມີ​ທາຊ໌ (Hermitage Fun) ທີ່​ມີ​ຫ້ອງການ​ຢູ່ໃນຣັດ​ເຊັຍ​ ນັ້ນ.

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