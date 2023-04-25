ສະຫະລັດ ວາງມາດຕະການລົງໂທດ ຕໍ່ຊາວອີຣ່ານ 5 ຄົນ ທີ່ພົວພັນກັບການປາບປາມການປະທ້ວງ, ຂ່າວອອນລາຍ

ສະຫະລັດ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ຂອງອີຣ່ານ 4 ຄົນ ທີ່ຖືກກ່າວວ່າ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນ "ການປາບປາມຢ່າງໂຫດຮ້າຍ" ຂອງການປະທ້ວງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປີກາຍນີ້ ຕໍ່ຕຳຫຼວດສິນທຳຂອງເຕຫະຣ່ານ (Tehran) ສຳລັບການຈັບກຸມ ແລະ ການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ຍິງໄວໜຸ່ມຄົນໜຶ່ງທີ່ຖືກຄວບຄຸມຕົວຍ້ອນບໍ່ໃສ່ຮີຈາບຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ສະຫະລັດຍັງໄດ້ລົງໂທດເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນທີ 5 ທີ່ຖືກກ່າວວ່າ ໄດ້ປິດກັ້ນເວັບໄຊຂ່າວອອນລາຍ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ແລະສອດແນມນັກຂ່າວ ແລະພວກທີ່ຄັດຄ້ານ.
ການດຳເນີນການດັ່ງກ່າວ ຂອງກະຊວງການເງິນແມ່ນເປັນຄັ້ງທີ 11 ທີ່ສະຫະລັດໄດ້ລົງບັນຊີດຳເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣ່ານ ທີ່ພົວພັນກັບການເສຍຊີວິດຂອງນາງມາຊາ ອາມີນີ (Mahsa Amini) ອາຍຸ 22 ປີ. ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນການປະສານງານກັບອັງກິດ, ເຊິ່ງໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດເຊັ່ນດຽວກັນຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງອີຣ່ານ.
ພວກປະທ້ວງຊາວອີຣ່ານຫລາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ຖືກສັງຫານໃນການປະທ້ວງຢູ່ຕາມຖະໜົນ, ພ້ອມດ້ວຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະຕໍາຫຼວດທີ່ມີຈຳນວນໜ້ອຍກວ່າຫຼາຍ.