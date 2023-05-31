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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະຫະລັດລົງໂທດ 17 ​​ເປົ້າ​ໝາຍ ໃນຈີນ ແລະເມັກຊິໂກ ​ທີ່ຜະລິດຢາເຟັນຕານິລ

ຖົງຢາງໃສ່ຢາເຟັນຕານິລ ທີສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ເທິ່ງໂຕະ ຫ້ອງການພາສີ ແລະປ້ອງກັນຊາຍແດນ ສະຫະລັດ ທີ່ເຂດສົ່ງເຂົ້້າມາຈາກຕ່າງປະເທດ ຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນ O'Hare ນະຄອນຊິຄາໂກ Interມັນທີ 29 ຕຸລາ 2017

ສະຫະລັດໄດ້ລົງໂທດ 17 ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະບັນດາບໍລິສັດຂອງຈີນ ແລະເມັກຊິໂກ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ​ໂດຍກ່າວຫາ​ພວກເຂົາ ໃນການສະ​ໜອງອຸບປະກອນ​ໃຫ້​ແກ່ກຸ່ມຄ້າຢາເສບຕິດເມັກຊິໂກ ເພື່ອໃຊ້ຜະລິດຢາເຟັນຕາ​ນິ​ລປອມທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ ສຳ​ລັບຕະຫລາດສະຫະລັດ.

ການເຄື່ອນໄຫວໂດຍກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ ປະສານງານກັບລັດຖະບານເມັກຊິກໂກ ເປັນສ່ວນນຶ່ງການທັບມ້າງຕໍ່ການຫລັ່ງໄຫລ​ຂອງ​ຢາ​ເຟັນ​ຕາ​ນິ​ລແລະຢາເສບ ຕິິດທີ່ຜິດກົດໝາຍອື່ນໆຈາກເມັກຊິໂກ ທີ່ກຳລັງເອົາຊີວິດຂອງຊາວອາເມຣິກັນຫລາຍສິບພັນຄົນ.

ເກົ້າບໍລິສັດ ແລະແປດສ່ວນບຸກຄົນ ໄດ້ຖືກລົງໂທດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ທີີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ “ໂດຍກົງ ຫຼື​ໂດຍ​ທາງ​ອ້ອມ” ທີ່ໄດ້ພົວພັນໃນການຂາຍເຄື່ອງຈັກຜະລິດຢາ ແລະອຸບປະກອນອື່ນໆ ທີ່ໃຊ້ຈໍ້າຕີກາປອມ ດ້ວຍການປອມແປງເຮັດໃຫ້ຄືກັບຢາແທ້ທີ່ກະຊວງການເງິນໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການ. ຢາມັກຈະມັດຕິດກັບເຟັນຕາ​ນິ​ລ ແລະຂາຍທາງອອນລາຍ ຫລືຢູ່ຕາມຖະໜົນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຊາວອາເມຣິກັນທີ່ບໍ່ມີ​ຄວາມ​ສົງ​ໄສ.

“ການລົງໂທດຂອງກະຊວງການເງິນ ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ທຸກໆລະດັບຂອງເຄືອຂ່າຍບໍລິ ການຮ້າຍແຮງທີ່ກຳລັງເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນການເປັນຜິດຂອງເຟັນຕາ​ນິ​ລ ແລະເສຍຊີວິດຢູ່ທົ່ວປະເທດ” ​ຮອງລັດຖະມົນຕີຂອງກະຊວງການເງິນ ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະສືບລັບການເງິນ ທີ່ທ່ານບຣາຍອັນ ອີ ແນວສັນ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການ. “ພວກ ເຮົາຍັງຮັກສາຄວາມໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະໃຊ້ອຳນາດທັງໝົດໃນການຕໍ່ຕ້ານບັນດາບຸກຄົນ ທີ່ຜະລິດຢາຜິດກົດໝາຍ ເພື່ອລົບກວນການຜະລິດທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການເສຍຊີວິດຢູ່ທົ່ວໂລກ ແລະ​ຕໍ່ຕ້ານການຂົ່ມຂູ່ ທີ່ມີ​ຂຶ້ນ​ຈາກບັນດາຢາເສບຕິດເຫລົ່ານີ້.

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