ສະຫະລັດໄດ້ລົງໂທດ 17 ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະບັນດາບໍລິສັດຂອງຈີນ ແລະເມັກຊິໂກ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໂດຍກ່າວຫາພວກເຂົາ ໃນການສະໜອງອຸບປະກອນໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຄ້າຢາເສບຕິດເມັກຊິໂກ ເພື່ອໃຊ້ຜະລິດຢາເຟັນຕານິລປອມທີ່ຮ້າຍແຮງ ສຳລັບຕະຫລາດສະຫະລັດ.
ການເຄື່ອນໄຫວໂດຍກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ ປະສານງານກັບລັດຖະບານເມັກຊິກໂກ ເປັນສ່ວນນຶ່ງການທັບມ້າງຕໍ່ການຫລັ່ງໄຫລຂອງຢາເຟັນຕານິລແລະຢາເສບ ຕິິດທີ່ຜິດກົດໝາຍອື່ນໆຈາກເມັກຊິໂກ ທີ່ກຳລັງເອົາຊີວິດຂອງຊາວອາເມຣິກັນຫລາຍສິບພັນຄົນ.
ເກົ້າບໍລິສັດ ແລະແປດສ່ວນບຸກຄົນ ໄດ້ຖືກລົງໂທດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ທີີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ “ໂດຍກົງ ຫຼືໂດຍທາງອ້ອມ” ທີ່ໄດ້ພົວພັນໃນການຂາຍເຄື່ອງຈັກຜະລິດຢາ ແລະອຸບປະກອນອື່ນໆ ທີ່ໃຊ້ຈໍ້າຕີກາປອມ ດ້ວຍການປອມແປງເຮັດໃຫ້ຄືກັບຢາແທ້ທີ່ກະຊວງການເງິນໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການ. ຢາມັກຈະມັດຕິດກັບເຟັນຕານິລ ແລະຂາຍທາງອອນລາຍ ຫລືຢູ່ຕາມຖະໜົນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຊາວອາເມຣິກັນທີ່ບໍ່ມີຄວາມສົງໄສ.
“ການລົງໂທດຂອງກະຊວງການເງິນ ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ທຸກໆລະດັບຂອງເຄືອຂ່າຍບໍລິ ການຮ້າຍແຮງທີ່ກຳລັງເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນການເປັນຜິດຂອງເຟັນຕານິລ ແລະເສຍຊີວິດຢູ່ທົ່ວປະເທດ” ຮອງລັດຖະມົນຕີຂອງກະຊວງການເງິນ ຮັບຜິດຊອບການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະສືບລັບການເງິນ ທີ່ທ່ານບຣາຍອັນ ອີ ແນວສັນ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການ. “ພວກ ເຮົາຍັງຮັກສາຄວາມໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະໃຊ້ອຳນາດທັງໝົດໃນການຕໍ່ຕ້ານບັນດາບຸກຄົນ ທີ່ຜະລິດຢາຜິດກົດໝາຍ ເພື່ອລົບກວນການຜະລິດທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການເສຍຊີວິດຢູ່ທົ່ວໂລກ ແລະຕໍ່ຕ້ານການຂົ່ມຂູ່ ທີ່ມີຂຶ້ນຈາກບັນດາຢາເສບຕິດເຫລົ່ານີ້.