ສະຫະລັດໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫລືອຫລາຍເຖິງ 60 ລ້ານໂດລາແກ່
ປະເທດຕ່າງໆໃນເຂດ Sahel ຂອງທະວີບອາຟຣິກາ ເພື່ອຊ່ວຍໃນພາລະກິດຕ້ານ
ພວກກໍ່ການຮ້າຍ.
ການໃຫ້ທຶນທີ່ປະກາດໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍທ່ານ Rex Tillerson, ລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ແມ່ນຈະໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່ກຸ່ມ
ກໍາລັງປະຕິບັດພາລະກິດຮ່ວມຫ້າປະເທດ ໃນເຂດ Sahel ຊຶ່ງເປັນກອງກຳລັງທະ
ຫານ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາໂດຍ Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania ແລະ ໄນເຈີ ໃນຕອນຕົ້ນໆ ປີນີ້.
ທ່ານ Tillerson ເວົ້າຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງວ່າ "ການທີ່ຈະຕີຊະນະການກໍ່
ການຮ້າຍໄດ້ ແມ່ນຂຶ້ນກັບການທີ່ຮັບປະກັນໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ອົງການກໍ່ການຮ້າຍບໍ່ສາ
ມາດທີ່ຈະມີບ່ອນລີ້ຊ່ອນ ຢູ່ໃນທະວີບໃດ ໄດ້ທັງນັ້ນ. ເງິນຊ່ວຍເຫລືອກ້ອນນີ້ ຈະເພີ້ມ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດງານຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ໃນ
ການຕໍ່ສູ້ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສະ ຫງົບແລະສະຖຽນລະພາບ ໃນຂະນະທີ່ປະເຊີນ
ກັບກຸ່ມ ISIS ກຸ່ມທີ່ມີເຂືອຄ່າຍກັບກຸ່ມນີ້ ແລະກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍອື່ນໆ ອີກ."
ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບກໍາລັງ
ປະຕິບັດ ພາລະກິດຮ່ວມຢູ່ເຂດ Sahel ໃນວັນຈັນວານນີ້ ທ່ານນາງ Nikki Haley
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ເວົ້າຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ເງິນທຶນດັ່ງກ່າວຈະອີງ
ໃສ່ການພົວພັນສອງຝ່າຍ, ຂຶ້ນກັບການອະນຸມັດຂອງລັດຖະສະພາ ແລະຈະບໍ່ໄດ້ເອົາໃຫ້
ໂດຍຜ່ານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ພະຍາຍາມຈະສ້າງຕັ້ງກອງທຶນ ແລະການຊ່ວຍ
ເຫລືອທີ່ຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ກໍາລັງປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວ.
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