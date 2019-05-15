ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ກ່າວວ່າ ການປະຊຸມ ເປັນ
ເວລາເກືອບສອງຊົ່ວໂມງ ກັບ ປະທານາທິບໍດີວລາເດີເມຍ ປູຕິນ ແລະລັດຖະມົນຕີຕ່າງ
ປະເທດທ່ານເຊີເກ ລາວຣັອຟ ກ່ຽວກັບ “ເກືອບທຸກໆບັນຫາທີ່ປະເຊີນໜ້າກັບສອງປະ
ເທດພວກເຮົາ” ໄດ້ໃຫ້ດອກອອກຜົນ ເຖິງແມ່ນປາກົດວ່າບໍ່ມີການຕົກລົງທີ່ສຳຄັນໃດໆ
ກໍຕາມ.
ສະຫະລັດ ແລະຣັດເຊຍ ຕ່າງກໍມີຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.
ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າມັກຈະເຫັນຕົນເອງຢູ່ໃນຝ່າຍກົງກັນຂ້າມກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາ
ເຈົ້າໄດ້ມີເປົ້າໝາຍພື້ນຖານເປົ້າໝາຍຮ່ວມກັນກໍຈິງ.
ນຶ່ງໃນສະຖານະການທຳນອງນີ້ກໍຄືບັນຫາຂັດແຍ້ງຢູ່ໃນຊີເຣຍ ບ່ອນທີ່ຣັດເຊຍໃຫ້ການ
ສະໜັບສະໜູນແກ່ກຳລັງປະທານາທິບໍດີບໍດີບາຊາ ອາລ-ອາຊາດ ໃນຂະນະທີ່ສະຫະ
ລັດ ໃຫ້ການໜູນຫຼັງແກ່ພວກກະບົດ ທີ່ຢາກເຫັນທ່ານອາຊາດ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.
ຄວາມພະຍາຍາມຂອງສະຫະລັດ ແລະຣັດເຊຍທີ່ຈະນຳເອົາການໄກ່ເກ່ຍຂອງສະຫະ
ປະຊາຊາດເພື່ອຍຸຕິສົງຄາມ ທີ່ໄດ້ເລີ່ມມາແຕ່ປີ 2011 ນັ້ນ ໄດ້ປະສົບກັບລົ້ມແຫຼວ ໃນ
ປີ 2016.
ແຕ່ທ່ານພອມພຽວໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ທ່ານຄິດວ່າເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ແລະຣັດເຊຍ “ບັດນີ້ສາມາດເຮັດວຽກນຳກັນ” ໃນການເລີ້ມຕົ້ນຂັ້ນຕອນ
ເພື່ອກຳນົດຢູ່ໃນມະຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ການ
ໂອນອຳນາດທາງການເມືອງທີ່ນຳພາໂດຍຊາວຊີເຣຍ ດ້ວຍການຢຸດຍິງ ຮ່າງລັດຖະທຳ
ມານູນສະບັບໃໝ່ ແລະການເລືອກຕັ້ງ.
ທ່ານພອມພຽວກ່າວຫຼັງຈາກການສົນທະນາຢູ່ບ່ອນຕາກອາກາດ ທີ່ເມືອງໂຊຈີແຄມທະ
ເລດຳ ຂອງຣັດເຊຍວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ແນໃຈວ່າ ພວກເຮົາທັງໝົດມີ ຄວາມສາມາດດັ່ງ
ກ່າວ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າບັດນີ້ພວກເຮົາມີຄວາມເຂົ້າໃຈກັນກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ຕ່າງໆ
ບ່ອນທີ່ເຮົາຕົກລົງກັນບໍ່ໄດ້ນັ້ນ ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າເຮົາສາມາດເຮັດວຽກໃຫ້ຜ່ານ
ພົ້ນໄປ.”
ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມຫວັງທີ່ສະຫະລັດ ແລະຣັດເຊຍ ສາມາດເຮັດວຽກ
ໄປສູ່ອັນທີ່ທ່ານຮ້ອງວ່າ ທ່ານເຊື່ອວ່າເປັນເປົ້າໝາຍດຽວກັນຂອງການບໍ່ໃຫ້ມີອາວຸດ
ນິວເຄລຍຢູ່ໃນເກົາຫຼີເໜືອ.
ຫົວຂໍ້ອື່ນໆຂອງການປະຊຸມໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ແມ່ນຮວມທັງອີຣ່ານ ຢູເຄຣນ ແລະ
ເວເນຊູເອລາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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