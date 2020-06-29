ສະຫະລັດ ແລະຣັດເຊຍ ໃຫ້ສັນຍານ ເຖິງຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການເຈລະຈາ ຫຼຸດອາວຸດນິວເຄລຍ

ຄະນະເຈລະຈາຂອງສະຫະລັດ ແລະຣັດເຊຍ ໄດ້ໃຫ້ສັນຍານເຖິງຄວາມ ຄືບໜ້າເມື່ອ
ວັນອັງຄານແລ້ວ ໃນການປະຊຸມກ່ຽວກັບສົນທິສັນຍາຫລຸດກຳລັງ ອາວຸດນິວເຄລຍ ຊຶ່ງ
ອາດຈະນຳມາແທນສົນທິສັນຍາສະບັບປັດຈຸບັນທີ່ຈະໝົດ ອາຍຸລົງໃນເດືອນກຸມພາປີ
ໜ້ານີ້. ແຕ່ກໍຍັງມີບັນຫາທີ່ເປັນອຸບປະສັກອັນສຳຄັນ ຂວາງຂ້າງໜ້າຢູ່ ຮວມທັງການຄັດ
ຄ້ານຂອງຈີນບໍ່ຍອມເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາ. ລີຊາ ບຣາຍອັນ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງ
ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ.
ເລື້ອງທີ່ເປັນບັນຫາ ກໍແມ່ນສົນທິສັນຍາຫລຸດກຳລັງອາວຸດຍຸດທະສາດ ຫຼື START
ສະບັບໃໝ່ ໄດ້ຈຳກັດຫົວລະເບີດນິວເຄລຍທີ່ມີການຕິດຕັ້ງໂດຍ ສະຫະລັດ ແລະຣັດ
ເຊຍ ຊຶ່ງເປັນປະເທດມະຫາອຳນາດນິວເຄລຍທີ່ໃຫຍ່ສຸດ ໃນໂລກ.
ນັກເຈລະຈາຂອງສະຫະລັດ ທ່ານມາໂຊລ ບິລລິງສະລີ ກ່າວວ່າ ການສົນທະນາເປັນ
ກຸ່ມ ອາດມີຂຶ້ນ ໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດ ຫຼືຕົ້ນເດືອນສິງຫາ ເພື່ອແຜ້ວທາງໄປສູ່ການ
ເຈລະຈາຮອບທີສອງ ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຢູ່ນະຄອນວຽນນາ.
ທ່ານບິລລິງສະລີ ກ່າວວ່າ “ແນ່ນອນພວກເຮົາໄດ້ຈັດການເຈລະຈາທີ່ມີໝາກຜົນ ກັບ
ຣັດເຊຍ. ແນ່ນອນການເຈລະຈາໄດ້ເປັນໝາກຜົນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນພື້ນຖານຮ່ວມ
ກັນຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມເຮັດວຽກທາງດ້ານເທັກ ນິກຫຼາຍກຸ່ມຂຶ້ນ
ມາ ເພື່ອຊອກຫາລາຍລະອຽດເພີ້ມຕື່ມ ຊຶ່ງອາດຈະເປັນຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼຸດອາວຸດສາມຝ່າຍ
ຄວນມີລັກສະນະແບບໃດ.”
ແຕ່ວ່າຍັງມີບັນຫາຄ້າງຄາທີ່ສຳຄັນກ່ອນທີ່ຈະສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໄດ້. ວໍຊິງຕັນ ຕ້ອງ
ການຂໍ້ຕົກລົງສະບັບໃໝ່ໃດໆກໍຕາມ ກຳນົດຂໍ້ຈຳກັດໃຫ້ກັບຈີນແລະຮວມ ເອົາອາວຸດ
ນິວເຄລຍທັງໝົດ ບໍ່ພຽງແຕ່ ອາວຸດຍຸດທະສາດເທົ່ານັ້ນ.
ຈີນ ຊຶ່ງຄາດຄະເນໄວ້ວ່າ ມີສ່ວນນຶ່ງຂອງຄັງອາວຸດທັງໝົດ ທີ່ສະຫະລັດ ແລະ ຣັດເຊຍ
ມີ ໄດ້ປະຕິເສດຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກ ບໍ່ຍອມເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາ. ການ ມີຄວາມເຫັນບໍ່ລົງ
ລອຍກັນ ລະຫວ່າງ ວໍຊິງຕັນ ແລະປັກກິ່ງ ແມ່ນໄດ້ສະແດງ ໃຫ້ເຫັນໃນອາທິິດນີ້ໃນການ
ປະທະກັນຜ່ານທາງທວີດເຕີ້ ແລະການໃຫ້ຄວາມ ເຫັນຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທັງ
ສອງຝ່າຍ.
ໃນພາກສວນຂອງຕົນແລ້ວ ຣັດເຊຍກ່າວວ່າ ມະຫາອຳນາດນິວເຄລຍອື່ນໆຮວມທັງ
ຝຣັ່ງ ແລະອັງກິດ ຄວນເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ບັນພື້ນ ຖານຂອງຄວາມ
ສະໝັກໃຈ.
ຫົວໜ້ານຳພາຄະນະເຈລະຈາຂອງຣັດເຊຍ ຮອງລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ທ່ານເຊີເກ
ຣິຢາກັອຟ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ ເຖິງຄວາມຄືບໜ້າຢູ່ນະຄອນວຽນນາ ອີງ ຕາມອົງການ
ຂ່າວທາສ (TASS) ຂອງຣັດເຊຍ ແຕ່ວ່າຍັງມີ “ຄວາມແຕກຕ່າງ ກັນຢາງຫຼວງຫຼາຍ”
ທີ່ຄ້າງຄາຢູ່.
ການເຈລະຈາກັນຢູ່ນະຄອນຫຼວງອອສເຕຣຍ ແມ່ນເທື່ອທຳອິດລະຫວ່າງມົສກູ ແລະ
ວໍຊິງຕັນ ກ່ຽວກັບອາວຸດນິວເຄລຍຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼັງຈາກໄດ້ຢຸດເຊົາມາໄດ້ ກວ່ານຶ່ງປີ.
ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ຖອນອອກຈາກສົນທິສັນຍາຫຼາຍໆສະບັບກັບ ຣັດເຊຍ
ຮວມທັງການບິນຜ່ານ ແລະກຳລັງນິວເຄລຍໄລຍະປານກາງ.
ສົນທິສັນຍາອາວຸດຫຼຸດກຳລັງອາວຸດຫຼື START ສະບັບໃໝ່ສາມາດຕໍ່ອາຍຸອອກໄປອີກ
ໄດ້ຫ້າປີຖ້າຫາກທັງສອງຝ່າຍຕົກລົງກັນ. ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ນັ້ນ ອາດແຜ້ວໄປ
ສູ່ການເຮັດຂໍ້ຕົກລົງໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງແລະເຂັ້ມງວດກວ່າ
ເກົ່າ. ອອກກວ່າເກົ່າ ແລະກົດລະບຽບຂໍ້ຕົກລົງເພີ້ມຂຶ້ນ. ຖ້າປາດສະຈາກສົນທິສັນຍາ
ແລ້ວ ວໍຊິງຕັນແລະມົສກູ ອາດຖືກປ່ອຍໃຫ້ບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດໃດໆກ່ຽວກັບອາວຸດນິວເຄລຍ
ເປັນເທື່ອທຳອິດ ໃນຮອບຫຼາຍໆທົດສະວັດ.
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