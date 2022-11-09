ສະຫະລັດ ແລະ ຣັດເຊຍ ຈະຈັດການເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບ ການສືບຕໍ່ກວດກາການຄວບຄຸມອາວຸດນິວເຄລຍທີ່ຖືກຢຸດໄປໃນໄວໆນີ້, ເຊິ່ງມັນຖືກໂຈະໄວ້ໃນລະຫວ່າງໂຣກລະບາດ ໂຄວິດ-19 ແລະ ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼັງຈາກການບຸກລຸກຢູເຄຣນ ຂອງ ຣັດເຊຍ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ ເນັດ ໄພຣສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າການເຈລະຈາກຽວກັບ ການກວດກາດັ່ງກ່າວຈະເກີດຂຶ້ນ “ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້” ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງສົນທິສັນຍາ New START ແລະ ຈະບໍ່ລວມມີການເວົ້າເຖິງຄວາມຂັດແຍ້ງໃດໆໃນຢູເຄຣນ.
ທ່ານບໍ່ໄດ້ບອກວັນທີ ຫຼື ສະຖານທີ່ສຳລັບການເຈລະຈາ, ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນອື່ນໆໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມັນອາດຖືກຈັດຂຶ້ນກ່ອນທ້າຍປີນີ້, ແລະ ອາດຢູ່ໃນປະເທດ ອີຈິບ.
ການປະຊຸມ ກ່ຽວກັບ ສົນທິສັນຍາທີ່ເອີ້ນວ່າ “ຄະນະກຳມາທິການສຶກສາຫາລືສອງຝ່າຍ” ນັ້ນຈະເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບດົນກວ່ານຶ່ງປີ ແລະ ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສອງປະເທດດັ່ງກ່າວຍັງຄົງມີຄຳໝັ້ນສັນຍາຕໍ່ການຄວບຄຸມອາວຸດ ແລະ ຮັກສາການສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ມູນໃຫ້ກັນແລະກັນເປີດໄວ້ຄືເກົ່າ ເຖິງແມ່ນເຂົາເຈົ້າຈະມີຄວາມບໍ່ເຫັນພ້ອມກັນກໍ່ຕາມ.
ທ່ານ ໄພຣສ໌ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນວ່າ “ພວກເຮົາເຊື່ອຢ່າງເລິກເຊິ່ງໃນທົ່ວໂລກ ກ່ຽວກັບ ອຳນາດໃນການປ່ຽນແປງ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງການທູດ ແລະ ການສົນທະນາ.” ທ່ານໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ ແມ່ນ “ຮູ້ຢູ່ໃນໃຈ” ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ການປະຊຸມດັ່ງກ່າວສາມາດບັນລຸ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງພວກເຮົາຕໍ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, ຕໍ່ແຜນຍຸດທະສາດຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເຊິ່ງແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຍັງຄົງມີຄວານມມຸ່ງໝັ້ນຕໍ່ມັນ, ສິ່ງທີ່ເປັນຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ສອງຝ່າຍຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ແລະ ພວກເຮົາຫວັງວ່າການປະຊຸມທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້ຈະມີຄວາມສ້າງສັນ.”
ການກວດກາສະຖານທີ່ທາງທະຫານຂອງ ສະຫະລັດ ແລະ ຣັດເຊຍ ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາ New START ແມ່ນຖືກຢຸດໂດຍທັງສອງຝ່າຍຍ້ອນການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາໃນເດືອນມີນາ 2020. ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວໄດ້ພົບປະກັນຄັ້ງສຸດທ້າຍໃນເດືອນຕຸລາ 2021, ແຕ່ຕໍ່ມາ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຢຸດການຮ່ວມມືຂອງເຂົາເຈົ້າກັບຂໍ້ກຳນົດຂອງການກວດກາຂອງສົນທິສັນຍາໂດຍຝ່າຍດຽວໃນເດືອນສິງຫາ ເພື່ອປະທ້ວງການສະໜັບສະໜູນຂອງສະຫະລັດ ສຳລັບຢູເຄຣນ.
ທ່ານ ໄພຣສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຕໍ່ ຣັດເຊຍ ແລ້ວວ່າ ມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ຖືກກຳນົດຍ້ອນຜົນຂອງການເຮັດສົງຄາມທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຍຸແຍ່ຂອງ ຣັດເຊຍ ຕໍ່ຢູເຄຣນ ນັ້ນຈະບໍ່ປ້ອງກັນຄົນ ຣັດເຊຍ ແລະ ຜູ້ກວດກາ ຣັດເຊຍ ບໍ່ໃຫ້ດຳເນີນການກວດກາຕາມສົນທິສັນຍາ New START ໃນ ສະຫະລັດ. ສະນັ້ນພວກເຮົາຫວັງວ່າການປະຊຸມຂອງຄະນະກຳມາທິການປຶກສາຫາລືສອງຝ່າຍ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາສືບຕໍ່ກັບການກວດກາພວກນັ້ນ.”