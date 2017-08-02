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ການຕອບໂຕ້ ຂອງ ຣັດເຊຍ ຕໍ່ສະຫະລັດ ຍິ່ງຈະເພີ່ມ ການເປັນປໍລະປັກ ລະຫວ່າງກັນ ຫຼາຍຂຶ້ນ

U.S. Russia Sanctions
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ປະທານາທິບໍດີຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ Vladimir Putin ​ໄດ້​ອອກ​ຄຳ​ສັ່ງໃຫ້ຖອນ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​
ທາງ​ການ​ທູດ​ອາ​ເມຣິກັນ ​ແລະ​ພະນັກງານຣັດ​ເຊຍໃນສະຖານ​ກົງສຸນທ້ອງ​ຖິ່ນ ຄັ້ງໃຫຍ່
ຈຳນວນ 755 ຄົນ ອອກຈາກສະຖານ​ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດ​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ໜ່ວຍງານ​
ຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ​ລັດ​ເຊຍ. ທັງນີ້ ແມ່ນ​ເປັນ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້ ຕໍ່​ການ​ລົງ​ໂທດ​ອັນ​ໃໝ່​
ຕໍ່ຣັດ​ເຊຍ ​ໃນ​ສັບປະດາແລ້ວນີ້ ​ໂດຍ​ລັດຖະສະພາສະຫະລັດ. ນັກ​ຊ່ຽວຊານ​ດ້ານ
ນະ​ໂຍບາຍ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດບາງທ່ານ ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເພິ່ນ​ພາກັນ​ຕົກ​ຕະລຶງ​ຢ່າງ​ແຮງ
​ໃນ​ການ​ເອົາ​ບາດກ້າວຄັ້ງໃຫຍ່​ຂອງທ່ານ Putin ແລະພວມ​ລໍຖ້າ​ຟັງເບິ່ງຢູ່ວ່າ ປະທານາ
ທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນລ ທຣຳ ຈະ​ຕອບ​ໂຕ້ແນວໃດ. ນັກ​ຂ່າວ VOA Cindy Saine
ມີ​ລາຍ​ງານກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້ ຈາກກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ ຊຶ່ງ​ວັນນະ​ສອນ ຈະມີ​ລາຍ​
ລະອຽດ​ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ອີງ​ຕາມ​ຖະທູດ​ສະຫະລັດ​ໃນນະຄອນຫຼວງ Moscow ແລ້ວແມ່ນວ່າ ດຽວນີ້ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່
ຣັດ​ເຊຍ ກຳລັງຫ້າມບໍ່ໃຫ້​ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທາງ​ການ​ທູດສະຫະລັດ ບໍ່ໃຫ້ໄປໃຊ້ບ້ານ​ພັກ​
ຕາກ​ອາກາດຂອງ​ອາ​ເມຣິກັນ ຢູ່ຕາມເຂດຊານ​ເມືອງຕ່າງໆ. ທັງນີ້ ​ແມ່ນເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງມາດຕະການ​ແກ້ແຄ້ນ ​ ​ທີ່ປະທານາທິບໍດີຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ Vladimir Putin
ໄດ້​ປະກາດ​ອອກໄປ. ນັກວິ​ເຄາະ​ຣັດ​ເຊຍທ່ານນ່ຶງ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ເອົາ​ບາດກ້າວດັ່ງກ່າວ
ສະທ້ອນ​ເຖິງ​ການ​ສະ​ແດງ​ອອກ​ແບບເລື່ອນ​ລອຍ ​ໃນ Moscow ສຳລັບ​ປະທານາ
ທິບໍດີ​ທຣຳ.

ທ່ານ Nikolai Petrov ຈາກ Higher School of Economics ທີ່ກ່າວ​ເປັນ​ພາສາ
ຣັດ​ເຊ​ຍວ່າ: “ມາດຕະການທີ່ວ່າ​ນີ້​ແມ່ນ​ໜັກແໜ້ນ ​ແລະ​ມັນ​ເຊື່ອມ​ໂຍງໃສ່ກັບຄວາມ
​ຜິດ​ຫວັງ​ຢ່າງ​ແຮງ ທີ່​ມີ​ຂຶ້ນ ​ຫຼັງ​ຈາກຄວາມຢ້ານກົວ ທີ່ເຊື່ອມ​ໂຍງໃສ່ ກັບ​ການ​ຂຶ້ນ
ກຳ​ອຳນາດ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ ​ແລະ​ຄວາມ​ຄິດ​ທີ່​ວ່າ ບັດນີ້ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເລີ່​ມຕົ້ນສາຍ
​ພົວພັນໃໝ່​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາແລ້ວ.”​

ນັກວິ​ເຄາະ​ຣັດ​ເຊຍ ອີກຄົນນຶ່ງກ່າວ​ວ່າ ການ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່ການ​ເປັນ​ປໍ​ລະ​ປັກກັນກັບ​ສະຫະລັດ
​ສະ​ໄມສົງຄາມ​ເຢັນນີ້ມີແຕ່ຈະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ນິຍົມ​ຊົ​ມຊອບໃຫ້ແກ່ທ່ານ Putin ຢູ່​ໃນ​ບ້ານ
ເມືອງ​ຂອງ​ຜູ້ກ່ຽວເທົ່ານັ້ນ.

ທ່ານ Gleb Pavlovsky ອະດີດ​ທີ່​ປຶກສາ​ແຫ່ງ​ວັງ Kremlin ກ່າວ​ວ່າ: “ເວົ້າແທ້ແລ້ວ
ການ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ແມ່ນ​ຈະສ້າງຜົນ​ສະທ້ອນ​ທີ່​ໃຫຍ່​ຫຼວງ ສ້າງການ​ເປັນ​
ປໍ​ລະ​ປັກ​ຕໍ່​ອາ​ເມຣິກັນ ສ້າງຄວາມ​ນິຍົມ​ຊົມ​ຊອບໃຫ້ແກ່​ Putin. ​ແລະຖ້າ Putin ​
ຢາກ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ ຜູ້ກ່ຽວກໍຈະເຮັດໄດ້ ດ້ວຍ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງ​ສະຫະລັດ​ພຽງ​
ຢ່າງ​ດຽວ ກໍໄດ້.”

​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ ທາງ​ສະຖານ​ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດ​ສະຫະລັດ ​ກັບໜ່ວຍງານຕ່າງໆ
ຍັງດຳ​ເນີນ​ສືບ​ຕໍ່​ໄປ​ຢູ່ ບັນດາ​ພະນັກງານ​ຊາວຣັດ​ເຊຍ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຂອງ​ສະຖານທູດ ​
ແລະ​ພົນລະ​ເຮື​ອນຊາວຣັດ​ເຊຍ ທົ່ວ​ໄປ ກໍແມ່ນ ຈະ​ເປັນ​ພວກ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ເຈັບ​
ປວດ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ ຈາກ​ການ​ຕັດ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້.

​ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Steven Pifer ຈາກ​ສະ​ຖາ​ບັນ Brooking
ກ່າວ​ວ່າ “ບົດ​ສະຫຼຸບ​ຂອງຂ້າພະ​ເຈົ້ານັ້ນ​ແມ່ນ​ວ່າ ຊາວຣັດ​ເຊຍ​ຈຳນວນ ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນ
ຈະ​ສູນເສຍ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ​ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນ​ປະຈຸ​ບັນ​ນີ້. ​ແລະ​ຕອນນີ້ທ່ານ​ມອງເຫັນ​
ບຸລິມມະ​ສິດ​ຂອງ​ສະຖານທູດ​ຊຶ່ງ​ແມ່ນ​ ການ​ອອກ​ວີ​ຊາ​ຖືວ່າ​ເປັນເລື່ອງ​ສຳຄັນ ​ແຕ່​ກໍ​
ບໍ່​ສຳຄັນ​ທໍ່ ຂະ​ແໜງ​ການອື່ນໆ ສະ​ນັ້ນ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈຶ່ງສາມາດ​ເດົາ​ໄດ້​ວ່າ ຊາວຣັດ​ເຊຍ​
ພວກ​ທີ່​ຢາກ​ຈະ​ເດີນທາງ​ເຂົ້າ​ມາ​ຍັງ​ສະຫະລັດ ຈະ​ພົບ​ເຫັນ​ໄດ້​ວ່າ ການ​ຂໍ​ວີ​ຊາ​ນັ້ນ​
ແມ່ນ​ຈະ​ໃຊ້​ເວລາ​ຍືດຍາວ​ກວ່າ​ປົກກະຕິ ​ເພາະວ່າ ຍ້ອນການ​ຫຼຸດ​ລົງ​ຂອງ​ຈຳນວນ
ພະນັກງານ​ໃນ​ສະຖານ​ທີ່​ກົງສຸນ.​

​ເທົ່າ​ເຖິງ​ປະຈຸ​ບັນ​ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ​ ທຣຳ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ມິດ​ງຽບຢູ່ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​
ຂອງຣັດ​ເຊຍ. ​ໂຄສົກ​ປະຈຳ​ທຳນຽບຂາວ ທ່ານ​ນາງ Sarah Huckabee Sanders
ເວົ້າວ່າ “ດຽວນີ້ກຳລັງພິຈາລະນາຊອກຫາທາງ​ເລືອກຕ່າງໆຢູ່.​”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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