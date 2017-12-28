ກຊ. ການຕ່າງປະເທດ ສຫລ. ກ່າວວ່າ ສຫລ ແລະຣັດເຊຍ ຕົກລົງ ສືບຕໍ່ທາງການທູດ ກ່ຽວກັບ ເລື່ອງເກົາຫຼີເໜືອ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານເຣັກສ ທິລລະສັນ (Rex Tillerson)
ແລະລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ທ່ານ ເຊີເກ ລາເວີຣອບວ໌ ໄດ້ “ຕົກລົງທີ່
ຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢ່າງສັນຕິ ທາງການທູດ ເພື່ອຫາທາງແກ້ໄຂໃຫ້ສຳເລັດ
ເລື່ອງການປອດນິວເຄລຍຂອງແຫຼມເກົາຫຼີ,” ອິງຕາມກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
ສະຫະລັດ ໃນວັນພຸດວານມານີ້.
ຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ທັງສອງທ່ານໄດ້ໂອ້ລົມ
ສົນທະນາກັນທາງໂທລະສັບ ໃນວັນອັງຄານມື້ກ່ອນ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ
ເລື່ອງ ການຍຸຕິ “ໂຄງການນິວເຄລຍ ແລະການເນັ້ນຢໍ້າວ່າທັງສະຫະລັດ ແລະຣັດ
ເຊຍຕ່າງກໍບໍ່ຍອມຮັບວ່າ” ພຽງຢາງເປັນມະຫາອຳນາດດ້ານນິວເຄລຍ.
ມື້ນຶ່ງກ່ອນໜ້ານັ້ນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ລາເວີຣອບວ໌
ໄດ້ບອກຄູ່ຕຳແໜ່ງອາເມຣິກັນຂອງທ່ານ ວ່າ “ວາທະສິນອັນກ້າວລ້າວຂອງວໍຊີງຕັນ
ຍິ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ໃນແຫຼມເກົາຫຼີຕື່ມຂຶ້ນ. ນອກນັ້ນຣັດເຊຍ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ
ທ່ານ ລາເວີຣອບວ໌ໄດ້ເອີ້ນ ຄຳເວົ້າຂອງສະຫະລັດເປັນທີ່ຍອມຮັບເອົາບໍ່ໄດ້.
ໃນຄະນະດຽວກັນນີ້ ກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ ກໍໄດ້ປະກາດ ການລົງໂທດຕໍ່ບັນດາ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ສອງທ່ານ ໃນບົດບາດຂອງພວກເຂົາກະທຳ ໃນໂຄງການ
ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງພຽງຢາງ.
ການເອົາບາດກ້າວທີ່ວ່ານີ້ ມີຂຶ້ນຕາມຫຼັງ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດໄດ້ຮັບຜ່ານຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ ຕໍ່ມະຕິໃນວັນສຸກຜ່ານມານີ້ ທີ່ກຳຈັດຮັດແຄບ ຈຳນວນ
ນ້ຳມັນ ແລະນ້ຳມັນກາຊວນ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ສາມາດ ນຳເຂົ້າ ແລະ ຈັດໃກ້ມີການ
ກວດຂັນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ຂອງກຳປັ່ນທີ່ສົງໄສວ່າ ນຳເຂົ້າສິ່ງທີ່ຕ້ອງຫ້າມດັ່ງກ່າວ ທີ່ຜິດ
ກົດໝາຍ ນັ້ນ.
ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ເອົາບາດກ້າວຂຶ້ນຕື່ມໃນໂຄງການນິວເຄລຍຂອງຕົນ ແລະໂຄງການ
ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ໃນປີ 2017, ທີ່ໄດ້ທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ໃນລະດັບ
ນາໆຊາດ ຫຼື (ICBM) ທີ່ເອີ້ນວ່າ Hwasong -15 ໃນເດືອນແລ້ວນີ້. ເກົາຫຼີເໜືອ
ໄດ້ອ້າງວ່າ ຫົວລະເບີດຂອງຕົນ ສາມາດທີ່ຈະສົ່ງອາວຸດ ໄປຍັງທຸກໆແຫ່ງ ໃນທະວີບ
ອາເມຣິກາ. ການທົດລອງນີ້ ແມ່ນເປັນຄັ້ງທີ 3 ຂອງໂຄງການ(ICBM) ໃນປີນີ້ ແລະເປັນ
ຄັ້ງທີ 20 ຂອງການທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ໃນປີນີ້.
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