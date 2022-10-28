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ວັນສຸກ, 28 ຕຸລາ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະ​ຫະ​ລັດໄດ້​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ຄົນ​ມີ​ເປົ້າ​ໝາຍ ​ການ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ ​ຂອງ​ຕົນ​ຢ່າງ​ສະ​ໝັກ​ໃຈ

ສຳ​ນັກ​ງານ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ຮັກ​ສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນທີ່​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງນະ​ຄອນ​ຫລວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ, ພາບ​ຖ່າຍ​ໃນ​ວັນ​ທີ 25 ກຸມ​ພາ, 2015

ສະຫະລັດກຳລັງພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນສຳລັບບໍລິສັດແລະອົງການຈັດຕັ້ງທັງຫຼາຍ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນການປະເຊີນກັບການໂຈມຕີທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ທີ່ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການປະຕິງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຍຸຕິລົງ ໂດຍການລັກເອົາຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາ ຫຼື ຮຽກ​ເອົາ​ເງິນຄ່າໄຖ່.

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ແລະອົງການຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ແລະຄວາມປອດໄພດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຫຼື CISA ໄດ້ນຳສະເໜີ ເປົ້າໝາຍການປະຕິບັດງານດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ໃໝ່ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍອະທິບາຍເຖິງມັນວ່າ ເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຍິ່ງ ແຕ່ເປັນແຫລ່ງຂອງຄວາມສະໝັກໃຈ ທີ່ຈະຊ່ອຍບໍລິສັດແລະອົງການຈັດຕັ້ງທັງຫຼາຍ ໃຫ້ຕັດສິນໃຈໄດ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

“ແທ້ຈິງແລ້ວ ສິ່ງທີ່​ເປັນເປົ້າໝາຍການປະຕິບັດງານດ້ານຄວາມປອດໄພທາງ ໄຊເບີ ສະເໜີໃຫ້​ເຫັນ ແມ່ນລາຍການຂອງທາງເລືອກຕ່າງໆເພື່ອສ້າງຄວາມທັນ​ສະ​ໄໝໃນດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີຂອງເຈົ້າ” ນັ້ນ​ຄື ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ, ທ່ານອາເລຮານໂດຣ ມາໂຢກາສ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໂດຍອະທິບາຍເຖິງສິ່ງທີ່ໄດ້ນຳເໜີວ່າ ເປັນ “ຊ່ວງຂອງການຫັນປ່ຽນ” ສຳລັບການຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ.

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກມັນເຂົ້າເຖິງໄດ້ ພວກມັນເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ ແລະພວກມັນ ລະບຸໄດ້ ອີງຕາມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ແຕ່ລະຄົນ ທີ່ຈະໄດ້ເຫັນ, ຄວາມສະຫລັບ ສັບຊ້ອນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ລະດັບຂອງຜົນ ກະທົບຂອງເປົ້າໝາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ຄວນຈະມີ.”

Experts: Cyberattacks on US Airport Websites Highlight Ongoing Threats
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Experts: Cyberattacks on US Airport Websites Highlight Ongoing Threats

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ເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ເຕືອນເຖິງຄວາມ ສະຫລັບສັບຊ້ອນທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະໄພອັນຕະລາຍດ້ານສະພາບແວດ ລ້ອມໃນພື້ນທີ່ຂອງອິນເຕີເນັດ, ຊຶ່ງມັນໄດ້ກົດດັນລັດຖະບານ ໃຫ້ປຸກລະດົມ ຄວາມຕື່ນຕົວ ທີ່ເອີ້ນວ່າ “Shields Up” ທີ່ໄດ້ຖືກຜັກດັນສ່ວນນຶ່ງໂດຍການ ບຸກລຸກຢູເຄຣນຂອງຣັດເຊຍ ໃນຕົ້ນປີນີ້.

ກະຊວງດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ດຶງຄວາມສົນໃຈໄປຫາເລື້ອງການໂຈມຕີທາງໄຊເບີ ໂດຍອີຣ່ານ ແລະເກົາຫຼີເໜືອ ໃນຂະນະດຽວກັນ ເຕືອນວ່າ ທັງສອງປະເທດນີ້ ແລະພວກຄົນທີ່ບໍ່ມີປະເທດ ໄດ້ສະແກນແລະແນເປົ້າໝາຍໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສຳຄັນໆຂອງສະຫະລັດ ຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້, ຈາກບໍລິສັດນ້ຳປະປາ ແລະໄຟຟ້າ ຈົນເຖິງສະໜາມບິນຕ່າງໆ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກໂຈມຕີໂດຍບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໃຊ້ຄອມພິວເຕີຫຼາຍຮອບມາແລ້ວ ໃນເດືນອຕຸລາ.

ພວກບໍລິສັດຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ທີ່ເປັນຂອງເອກະຊົນ ກໍໄດ້ເຕືອນເຊັ່ນກັນ ໃນການໂຈມຕີທີ່ເພີ້ມຫຼາຍຂຶ້ນ ຕໍ່ພວກບໍລິສັດດ້ານການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະການສຶກສາ ແລະອົງການຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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