ສະຫະລັດໄດ້ຖອນວີຊາຫົວໜ້າໄອຍະການສານອາຍາສາກົນ ທ່ານນາງ Fatou Ben-
souda ກ່ຽວກັບການສືບສວນ ທີ່ອາດມີຂຶ້ນ ໃນການກະທຳຂອງທະຫານອາເມຣິກັນຢູ່
ໃນອັຟການິສຖານ.
ຫ້ອງການຂອງທ່ານນາງ Bensouda ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ຖອນວີຊາຂອງຫົວໜ້າໄອຍະການ ທີ່ຈະເດີນທາງມາຍັງສະຫະລັດແລະກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກໍໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກ່າວໃນວັນສຸກມື້ວານນີ້ວ່າ “ສະຫະລັດ ຈະເອົາທຸກບາດກ້າວທີ່ຈຳເປັນເພື່ອປົກປ້ອງອະທິປະໄຕຂອງຕົນແລະປົກປ້ອງປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາ ຈາກການສືບສວນ ແລະການດຳເນີນຄະດີ ທີ່ບໍ່ເປັນທຳຂອງສານອາຍາສາກົນ.”
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ກ່າວໃນເດືອນແລ້ວນີ້ວ່າ ສະຫະລັດຈະຖອນຫຼືປະຕິເສດການອອກວີຊາ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສານອາຍາສາກົນໃນການສືບສວນທີ່ອາດມີຂຶ້ນກ່ຽວກັບການກໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມຂອງກຳລັງສະຫະລັດ.
ສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກຂອງສານອາຍາສາກົນ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບປະເທດຣັດເຊຍ ແລະຈີນ.
ຫ້ອງການຂອງທ່ານ Bensouda ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງ Bensouda ຊຶ່ງເປັນຄົນສັນຊາດແກມເບຍຈະເຮັດໜ້າທີ່ຂອງທ່ານນາງ “ໂດຍປາສະຈາກຄວາມຢ້ານກົວຫຼືໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນໃດໆ.”
ຫ້ອງການຂອງທ່ານນາງຍັງກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໃຈຂອງສະຫະລັດ ບໍ່ຄາດວ່າ ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເດີນທາງໄປສຳນັກງານໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດທີ່ ນະຄອນນິວຢອກ ບ່ອນທີ່ທ່ານນາງຈະໄປລາຍງານເປັນປະຈຳ ຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງນັ້ນ.
ໂຄສົກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ Stephane Dujarric ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າ ສະຫະລັດຈະເຄົາລົບຂໍ້ຕົກລົງ” ໃຫ້ພະນັກງານຂອງສານອາຍາສາກົນ ເດີນທາງມາຍັງສະຫະລັດໄດ້.
ເປັນທີ່ຄາດກັນວ່າ ທ່ານນາງ Bensouda ຈະມາລາຍງານຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນເດືອນໜ້າ ກ່ຽວກັບການສືບສວນຂອງທ່ານນາງ ຢູ່ປະເທດລີເບຍ.
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