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ເອເຊຍ

ສຫລ ຈຳກັດ ການ​ອອກ​ວີ​ຊາ ໃຫ້​ຊາວ​ກຳ​ປູ​ເຈຍ ທີ່​ຖືກກ່າວຫາ​ວ່າ ​​ບ່ອນ​ທຳລາຍ ປະຊາທິປະໄຕ

ທ່ານ ຮຸນເຊນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີກຳປູເຈຍ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີ ຢູ່ອັງກໍວັດ ເພື່ອກາບໄຫວ້ຂໍພອນ ຂໍໃຫ້ມີສັນຕິຄພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບ ໃນກຳປູເຈຍ, 3 ທັນວາ 2017.

​ສະຫະລັດ ຈຳກັດການ​ອອກ​ວີ​ຊາ ໃຫ້​ຊາວ​ກາ​ປູ​ເຈຍ ຜູ້ທີ່​ຖືກກ່າວ​ວ່າ “ບ່ອນ​ທຳລາຍ
ຕໍ່ປະຊາທິປະໄຕ” ​ແລະ​ການເຄົາລົບນັບຖືສິດທິມະນຸດ.

​ໂຄສົກ​ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ ທ່ານ​ນາງ​ແຮ​ເດີຣ໌ ​ນາວ​ເອີຣດ໌ ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ
​ວານ​ນີ້ ວ່າ ນີ້ແມ່ນ​ຮວມທັງ “ການ​ຍຸບ​ພັກຝ່າຍ​ຄ້ານ​ທາງ​ການ​ເມືອງທີ່ສຳຄັນ ​
ແລະການເກືອດ​ຫ້າມຜູ້ນຳ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າຈາກ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທາງ​ການ​ເມືອງ.
ການ​ຈັບກຸມຜູ້ນຳ​ພັກຝ່າຍ​ຄ້ານທ່ານ​ເຂັມ ສຸກ​ຂາ ການ​ຈຳກັດ​ຮັດແຄບຕໍ່ກຸ່ມ​ສັງຄົມ
​ພົນລະ​ເຮືອນ ​ແລະການກົດ​ຂີ່ຕໍ່​ສື່ມວນຊົນທີ່ເປັນ​ອິດສະຫຼະ​ນຳ.”

ທ່ານ​ນາງ​ ​ນາວ​ເອີຣດ໌ ​ບໍ່ໄດ້​ກ່າວຢ່າງ​ສະ​ເພາະ​ເຈາະ​ຈົງ​ວ່າ ​ແມ່ນ​ກຳ​ປູເຈຍຄົນ​ໃດ ທີ່​ຈະ
​ຖືກປະຕິເສດຕໍ່ການອອກ​ວີ​ຊາ ບໍ່​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ຍັງ​ສະຫະລັດ ​ແຕ່ກໍ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ກົດ​ລະບຽບ​
ການ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ຍັງ​ຈະ​ຂະຫຍາຍ​ອອກ​ໄປ​ຕື່ມ ​ເຖິງພວກສະມາຊິກ​ຄອບຄົວ​ນຳ.

ພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນ ທ່ານເຂັມ ສຸກຂາ, ຜູ້ນຳພັກກູ້ຊາດກຳປູເຊຍ, ຢືນຢູ່ທາງໜ້າສານ ໃນຂະນະທີ່ມີການໃຫ້ປາກຄຳຂອງຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານທີ່ຖືກຕິດຄຸກ ທີ່ນະຄອນພະນົມເປັນ, ກຳພູເຈຍ, 26 ກັນຍາ2017.
ພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນ ທ່ານເຂັມ ສຸກຂາ, ຜູ້ນຳພັກກູ້ຊາດກຳປູເຊຍ, ຢືນຢູ່ທາງໜ້າສານ ໃນຂະນະທີ່ມີການໃຫ້ປາກຄຳຂອງຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານທີ່ຖືກຕິດຄຸກ ທີ່ນະຄອນພະນົມເປັນ, ກຳພູເຈຍ, 26 ກັນຍາ2017.

ທ່ານ ຮຸນ​ເຊ​ນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີກຳປູ​ເຈຍ ທີ່​ດຳລົງ​ຕຳ​ແໜ່​ງມາເປັນເວລາດົນນານ
ແລ້ວ​ນັ້ນ ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ ແມ່ນ​ພະຍາຍາມ​ທີ່​ຈະ​ປາບປາມພວກ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ​ ກ່ອນ​ການ​ລົງ
ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ໃນ​ເດືອນ​ກໍລະກົດ ປີ​ໜ້າ​ນີ້.

​ສານ​ສູງສຸດກໍໄດ້​ຍຸບພັກ​ຝ່າຍ​ຄ້ານໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຄື ພັກ​ກູ້​ຊາດກຳປູ​ເຊຍ ​ໃນ​ເດືອນ
​ກັນຍາ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ​ແລະ​ໄດ້​ຈັບຜູ້ນຳ​ພັກ ທ່ານ ​ເຂັມ ສຸກ​ຂາ ​ເຂົ້າ​ຄຸກ.

ລັດຖະບານ​ຂອງ​ທ່ານ ຮຸນ​ເຊ​ນ ຍັງໄດ້ຈຳກັດຮັດແຄບເພີ້ມຂຶ້ນຕໍ່ກຸ່ມ​ສັງຄົມ​ພົນລະ
​ເຮືອນ ​ແລະ​ສິດ​ເສ​ລິີພາບ​ໃນການ​ປາກ​ເວົ້າ ​ແລະ​ປິດ​ສະຖານີ​ວິທະຍຸ​ກະຈາຍສຽງ​ທີ່​
ເປັນ​ພາ​ອັງກິດ​ ຫຼາຍໆ​ແຫ່ງລົງ ທີ່​ຮວມທັງສະຖານີທີ່ອອກອາກາດລາຍການກະ​ຈາ​ຍ
ສຽງ​ຂອງ​ວິທະຍຸ​ສຽງ​ອາ​ເມຣິກາ​ ​ແລະເອ​ເຊຍ​ເສລີ ນຳ

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ ແຣັກສ ທິລເລີສັນ ຂຶ້ນກ່າວຖະແຫຼງໃນກອງປະຊຸມ ຂອງອົງການເນໂຕ ທີ່ນະຄອນບຣັສໂຊລສ, ແບລຈຽມ, 6 ທັນວາ 2017.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ ແຣັກສ ທິລເລີສັນ ຂຶ້ນກ່າວຖະແຫຼງໃນກອງປະຊຸມ ຂອງອົງການເນໂຕ ທີ່ນະຄອນບຣັສໂຊລສ, ແບລຈຽມ, 6 ທັນວາ 2017.

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