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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສ​ຫ​ລ ​ກຳ​ລັງ​ຄິດ​ຄືນ​ໃໝ່ ກ່ຽວ​ກັບ ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ຕົນ ໃນ​ການ​ຮັກ​ສາ ສັນ​ຕິ​ພາບ ຢູ່ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ

ທ່ານ​ຈອນ ບອ​ລ​​ຕັນ ​ທີ່ປຶກ​ສາ​ຄວາມ​​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຂອງ​ຊາດ ປະ​ຈຳ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ວັນ​ທີ 13 ທັນ​ວາ 2018.

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ສະ​ຫະ​ລັດ​ກຳ​ລັງ​ຄິດ​ຄືນ​ໃໝ່ກ່ຽວ​ກັບ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ຕົນໃນ​ການ​ປະ​ຕິບັດ​ງ​ານ​ດ້ານການ
ຮັກສາສັນຕິພາບໃຫ້​ອົງ​ການສະຫະປະຊາຊາດຢູ່​ທົ່ວ​ທະ​ວີບອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ໂດຍ​ທີ່ທ່ານ
​ຈອນບອ​ລຕັນ ​ທີ່ປຶກ​ສາ​ຄວາມໝັ້ນ​ຄົງ​ຂອງ​ຊາດ ປະ​ຈຳ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ແລະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​
ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ, ທ່ານ​ຈິມ ແມັ​ຕ​ຕິ​ສພາ​ກັນ​ກຳ​ລັງພິ​ຈາ​ລະ​ນາ ເອົາ​ກຳ​ລັງທະ​ຫານ​ຂອງ​
ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນໄປ​ໃສ່ບ່ອນ​ອື່ນ ແທນ.

ເວ​ລາທີ່​ທ່ານບອ​ລ​ຕັນ ໄດ້​ວາງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ໃໝ່​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານຕໍ່​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ໃນ​ວັນ​ພະ​
ຫັດ​ວານ​ນີ້ ທ່ານໄດ້​ປະ​ກາດ​ວ່າ​ ສະ​ຫະ​ລັດ​ຈະ​ບໍ່​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະໜູນ​ແກ່ “ການ​ປະ​ຕິ
​ບັດ​ງານ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ຂອງ​ອົງ​ການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່​ບໍ່ມີ​ສະ​ມັດ​ຕະ​ພາບ, ບໍ່​ມີ​ຜົນ
​ສຳ​ເລັດ ແລະ​ ​ແບບບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບນັ້ນ.”

​ໃນ​ຕອນ​ທີ່ທ່ານ​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຄຳ​ປາ​ໄສຢູ່​ມູນ​ນິ​ທິ​ມໍ​ລະ​ດົກ ຊຶ່ງ​ເປັນອົງການຂອງກຸ່ມ​ຜູ້​ຊ່ຽວ
​ຊ​ານດ້ານ​ການ​ວາງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ​ທີ່ຕັ້ງ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ໃຫ້​
ການ​ຮັບ​ຮູ້​ເຖິງ​ຄວາມ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຊອບ​ທຳ​ຂອງການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ ທີ່ມີ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍເງິນ​
ຢ່າງ​ໃຫຍ່​ຫຼວງໃຫ້ແກ່​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດທີ່ສົ່ງທະ​ຫານທີ່ບໍ່​ມີ​ການ​ປະ​ກອບ​ອາ​ວຸດ​ດີ​ທີ່ບໍ່​ໄດ້
​ໃຫ້​ການ​ປ້ອງ​ກັນຢ່າງ​ພຽງ​ພໍແກ່​ປະ​ຊ​າ​ຊົນຢູ່​ທາງພາກ​ພື້ນ​ດິນ ທີ່ອາດໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ
​ຫາຍ​ໄດ້​ງ່າຍນັ້ນ.”

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ທານ​ເຈມ​ສ໌ ແມັ​ຕ​ຕິ​ສ ກ່າວ​ທີ່ກ​ອງ​ປະ​ຊຸມສຸດຍອດ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ມາ​ນາ​ມາ ບາ​ເຣນ ວັນ​ທີ 27 ຕຸລາ 2018.
ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ທານ​ເຈມ​ສ໌ ແມັ​ຕ​ຕິ​ສ ກ່າວ​ທີ່ກ​ອງ​ປະ​ຊຸມສຸດຍອດ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ມາ​ນາ​ມາ ບາ​ເຣນ ວັນ​ທີ 27 ຕຸລາ 2018.

ສະ​ຫະ​ລັດ​ເປັນ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຈາກສູງ​ສຸດໃຫ້​ແກ່ກຳ​ລັງ​ຮັກສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບຂອງອົ​ງການສະ​ຫະ​
ປະ​ຊາ​ຊາດ ໂດຍ​ໄດ້​ເອົາ​ເງິນ​ເກືອບຮອດ​ນຶ່ງ​ສາມ​ສ່ວນຂອງ​ປີງົບ​ປະ​ມານທີ່​ມີ 6.7 ຕື້
ໂດ​ລ​າ ສຳ​ລັບ​ຊ່ວງວັນ​ທີ 1 ກໍ​ລະ​ກົດ 2018 ຫາ ວັນ​ທີ 30 ມິ​ຖຸ​ນາ 2019. ປີ​ກາຍ​ນີ້
ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ປະ​ຈຳ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ທ່ານ​ນາງ​ນິ​ກີ ເຮລີ ໄດ້​
ນຳ​ພາ​ການ​ດຳ​ເນີນຄວາມ​ພະ​ຍາຍ​າມ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ ໃນ​ການຕັດ​ຮອນ​ງົ​ບ​ປະ​ມານ
​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພ​າບ​ທັງ​ໝົດ ຊຶ່ງ​ອົງ​ການສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ໄດ້​ເຫັນ​ພ້ອ​ມໃຫ້​ຈຳ​ກັດລົງ​
500 ລ້ານ​ໂດ​ລາ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຄົນ​ນຶ່ງ​ກ່າວ​ຕໍ່ ວີ​ໂອ​ເອ ວ່​າ ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ​ມີ​ແນວ​ຄິດ​ທີ່​ຄ້າຍ
​ຄື​ກັນ ໂດຍ​ທີ່ທ່າ​ນ​ແມັ​ຕ​ຕິ​ສ​ ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ຖອນ​ກຳ​ລັງຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ
​ພາບຂອງສະ​ຫະ​ລັດທັງ​ໝົດ​ອອກ​ມາ​ລີ.

ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈໄດ້​ຊັ່ງ​ຊາ​ຄືນ​ໃໝ່​ການເອົາ​ທະ​ຫານຂອງ​ຕົນ​ໄປ​ປະ​ຈຳ ແລະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​
ງານ​ຢູ່​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ມີ​ການ​ລອບ​ຍິງ​ຢູ່​ໃນ​ໄນ​ເຈ​ໃນ​ປີ​ກາຍນີ້ ທີ່​ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ຊີ​ວິດ​
ຂອງ​ທະ​ຫານ​ສະ​ຫະ​ລັດ 4 ຄົນ, ທະ​ຫານ​ໄນ​ເຈີ 4 ຄົນ ແລະ​ນາຍ​ພາ​ສາ​ຄົນ​ໄນ​ເຈີ
​ເຣຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຕາຍ.

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