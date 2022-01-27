ສະຫະລັດ ແລະ ເນໂຕ້ໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນຕໍ່ມົສກູ, ເພື່ອ ແກ້ໄຂຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃໝ່ ໃນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຣັດເຊຍ, ພາຍ ຫຼັງການປຶກສາຫາລື ກັບບັນດາຄູ່ພາຄີຢູໂຣບຫລາຍປະເທດ ພ້ອມທັງຢູເຄຣນ, ຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວອັນຫຼ້າສຸດ ໃນການໃຊ້ກົນລະຍຸດທາງການທູດເພື່ອແນໃສ່ຫລີກລ້ຽງການປະທະກັນດ້ວຍກຳລັງອາວຸດ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳຣັດເຊຍ, ທ່ານຈອນ ຊູລິວານໄດ້ສົ່ງເອກະສານດັ່ງກ່າວໃຫ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ໃນວັນພຸດວານນີ້. ອີກດ້ານນຶ່ງຕ່າງຫາກ, ທາງເນໂຕ້ກໍໄດ້ສົ່ງຄໍາຕອບຂອງຕົນເອງໃຫ້ແກ່ຣັດເຊຍກ່ຽວ ກັບຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຢູໂຣບ, ຊຶ່ງພວກເຈົ້າຫນ້າທີ່ອະທິບາຍວ່າມີສອງ ສາມ ຫນ້າ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຕອບໂຕ້ດັ່ງກ່າວ ວ່າເປັນວິທີແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນຂອງວັງເຄຣັມລິນໃນຂະນະທີ່ຍັງໃຫ້ໂອກາດແກ່ທຸກຝ່າຍດຳເນີນການທາງການທູດຕື່ມອີກຢູ່.
"ເອກະສານທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສົ່ງໃຫ້ ລວມມີຄວາມກັງວົນຂອງສະຫະລັດ ແລະພັນ ທະມິດ ແລະຄູ່ພາຄີຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການກະທໍາຂອງຣັດເຊຍທີ່ບ່ອນທໍາ ລາຍຄວາມຫມັ້ນຄົງ- ການປະເມີນຜົນທີ່ຖືກຫຼັກການ ແລະຖືກກັບສະພາບຕົວຈິງກ່ຽວກັບຄວາມກັງວົນທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາ, ແລະຂໍ້ສະເຫນີຂອງພວກ ເຮົາເອງສໍາລັບຂົງເຂດທີ່ພວກເຮົາ ອາດຈະສາມາດ ຊອກເຫັນບ່ອນທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມຄິດກົງໄດ້,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງ ປະເທດ ສະຫະລັດ, ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ທີ່ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ.
ທ່ານບລິງເກັນກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງມາດຕະ ການທີ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສຕໍ່ກັນແລະກັນ ກ່ຽວກັບການສະແດງກຳລັງຢູ່ໃນຢູເຄຣນ, ພ້ອມກັບ ມາດຕະການເພີ້ມຄວາມຫມັ້ນໃຈກ່ຽວກັບການຊ້ອມລົບແລະແຜນການຍົກຍ້າຍກຳລັງຢູ່ໃນຢູໂຣບ." ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງປະຕິບັດການທີ່ມີຈຸດເພັ່ງເລັງ ແລະມີກຳລັງທະຫານ ທີ່ເທົ່າກັນເພື່ອເພີ້ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການປ້ອງກັນຊາດຂອງຢູເຄຣນ ແລະກະກຽມການຕອບໂຕ້ ແບບສາມັກຄີກັນຢ່າງວ່ອງໄວເພື່ອຕ້ານການຮຸກຮານຕື່ມອີກຂອງຣັດເຊຍ.”
ທ່ານບລິງເກັນກ່າວວ່າ ທ່ານຄາດວ່າຈະໄດ້ໂອ້ລົມກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ, ທ່ານເຊີເກ ລາວຣັອຟ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຂ້າງໜ້ານີ້ ຫຼັງຈາກຝ່າຍຣັດເຊຍມີໂອກາດປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບຄຳຕອບຂອງສະຫະລັດແລ້ວ.
ທ່ານບລິງເກັນ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວອີກວ່າ "ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ, ບໍ່ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະເລືອກເອົາເສັ້ນທາງທາງການທູດ ແລະການເຈລະຈາ, ຫລືວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະຕັດສິນໃຈທຳການຮຸກຮານຕໍ່ຢູເຄຣນອີກກໍຕາມ ພວກເຮົາກໍລ້ວນແລ້ວແຕ່ໄດ້ກຽມພ້ອມສະເໝີ. ຈະເລືອກເອົາແບບໃດກໍໄດ້."
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