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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ ຂໍ​ການ​ໃຫ້​ປາກ​ຄຳ ຈາກ​ລູກ​ຊາຍ ​ຂອງ​ທ່ານ ໄບ​ເດັນ, ຜູ້​ແຈ້ງ​ຄວາມ​ຜິດ

ປະ​ທານ ທ່ານ ແອ​ດຳ ຊິ​ຟ ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ, ຊ້າຍ ແລະ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ລະ​ດັບ​ສູງ ທ່ານ ເດບ​ວິນ ນູ​ເນ​ສ ສັງ​ກັດ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍເນຍ, ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້​ການຢູ່​ຫໍ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ແຄັບ​ປິ​ຕອ​ລ ຮິ​ລ, ນະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ. 24 ກໍ​ລະກົດ, 2019.

ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳສະ​ຫະ​ລັດ ​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ ໄດ້​ຍື່ນ​ລາຍ​ຊື່ຂອງບັນ​ດາພະ​ຍານ ​ທີ່​ພວກ​ເພິ່ນຕ້ອງ​ການ ມາ​ໃຫ້ປາກ​ຄຳ​ຕໍ່​ຄະ​ນະ​ສືບ​ສວນ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ທີ່​ນຳ​ພາ​ໂດຍ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ຊຶ່ງ​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ ​ລູກ​ຊາຍ ຂອງອະ​ດີດ​ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໂຈ ໄບ​ເດັນ ແລະ​ຜູ້ແຈ້ງຄວາມ​ຜິດ​ທີ່ບໍ່​ອອກ​ຊື່ ຊຶ່ງ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ຂອງ​ຜູ້​ກ່ຽວນັ້ນ ໄດ້​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ສືບ​ສວນ​ຂື້ນ.

ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຂັ້ນ​ສູງ​ຂອງ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ ຢູ່​ໃນ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ສືບ​ລັບ ທ່ານ ​ເດບ​ວິນ ນູ​ເນ​ສ ໄດ້​ສົ່ງ​ລາຍ​ຊື່​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄປ​ໃຫ້​ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ສືບ​ສວນ ທ່ານ​ແອ​ດຳ ຊີ​ຟ ຜູ້​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ສູງວ່າ ຈະ​ບໍ່​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ພະ​ຍານ​ທັງ​ໝົດ ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ລາຍ​ຊື່ນັ້ນ.

ບັນ​ດາ​ນັກ​ສືບ​ສວນ ຈະເຂົ້າ​ສູ່​ຂັ້ນ​ຕອນ​ໃໝ່ ໃນ​ສັບ​ປະ​ດາ​ໜ້າ ເມື່ອ​ພວກ​ເພິ່ນ ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ການ​ສອບ​ຖາມ​ບັນ​ດາ​ພະ​ຍານ​ທັງຫຼາຍ ​ແບບ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຕໍ່​ມະ​ຫ​າ​ຊົນ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຟັງ​ການ​ໃຫ້​ການ ​ແບບ​ປິດ​ລັບ​ມາ​ໄດ້ຫຼາຍ​ສັບ​ປະ​ດາແລ້ວ.

ທ່ານ​ຊີ​ຟ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ພະ​ຍານ​ສາ​ມ​ຄົນ​ຈາກ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແມ່ນ​ມີ​ກຳ​ນົດ ຈະ​ມາ​ປາ​ກົດ​ຕົວ ໃນ​ການໃຫ້​ປາກ​ຄຳ ​ຕໍ່​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ ສອງຕອນ ​ໃນສັບ​ປະ​ດາ​ໜ້ານີ້. ໂດຍຈະ​ມີ ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ສະ​ຫະ​ລັດ ປະ​ຈຳ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ທ່ານ ​ບີ​ລ ເທ​ເລີ ແລະ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ປະ​ຈຳກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທ່​ານ
ຈໍ​ຣ​ຈ໌ ເຄັນ ແມ່ນ​ມີ​ກຳ​ນົດ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ການ ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້ ແລະ​ອະ​ດີດ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ສ​ະ​ຫະ​ລັດ ປະ​ຈຳ ຢູ​ເຄ​ຣນ ທ່ານ​ນາງ ມາ​ຣີ ໂຢ​ວາ​ໂນ​ວິ​ຈ ແມ່ນ​ມີ​ກຳ​ນົດ ຈະ​ມາ​ປາ​ກົດ​ຕົວ ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ອາ​ທິດ​ໜ້ານີ້.

ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ ຂໍ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄບ​ເດັນ ຄືທ່ານ ​ຮັນ​ເຕີ ໄບ​ເດັນ, ຜູ້​ແຈ້ງ​ຄວາມ​ຜິດ​ ແລະ​ອີກຫົກ​ຄົນ ເຂົ້າ​ມາ​ໃຫ້​ການ ຊຶ່ງ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ທາງ​ການ​ເມືອງຈະ​ທະ​ວີ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ແຮງ​ຂຶ້ນ ​ລະ​ຫວ່າງ ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ ແລະ ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ແລະ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ສືບ​ສວນ​ດັ່ງ​ກ່າວນັ້ນເປັນ​ຮູບ​ເປັນ​ຮ່າງ​ຂຶ້ນ​ມາ.

ເມື່ອ​ສັບ​ປະ​ດາ​ແລ້ວນີ້ເທົ່າ​ນັ້ນ ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ ​ທ​ຣຳ 12 ຄົນ ທີ່​ລ້ວນ​ແລ້ວ ​ມີ​ແຕ່​ຜູ້​ຊື່​ດັງໆ ເຊັ່ນ ​ຮັກ​ສາ​ການທີ່​ປຶກ​ສາ​ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ທ່ານ​ມິກ ໂມ​ລາ​ນີ ແລະ​ອະ​ດີດ ທີ່​ປຶກ​ສາ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ທ່ານ ຈອນ ໂບ​ລ​ຕັນ ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ປາ​ກົດ​ຕົວ ຕໍ່​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ທີ່​ນຳ​ພາ​ໂດຍ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ.

ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ຢາກ​ຈະ​ຮູ້​ວ່າ ທ່ານ​ທ​ຣຳ ກັກ​ເງິນ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ທະ​ຫານແກ່ ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ໄວ້ກ່ອນຈົນ​ກວ່າ​ວ່າ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຂອງ ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ທ່ານ​ໂວ​ໂລ​ໂດ​ເມຍ ເຊເລັນ​ສ​ກີ ປະ​ກາດ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໝາຍ​ທີ່​ຈະ​ສືບ​ສວນ​ສອບ​ສວນ ຂູ່​ແຂ່ງ​ຕຳ​ແໜ່ງປະ​ທານ​າ​ທິ​ບໍ​ດີ​ປີ 2020 ຈາກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ທ່ານ​ໂຈ ໄບ​ເດັນ ສຳ​ລັບ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງຫຼວງ. ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ອ້າງ​ຢ່າງບໍ່​ມີ​ມູນ​ຄວາມ​ຈິງ ​ຊ້ຳ​ແລ້ວ​ຊ້ຳ​ອີກ ວ່າ​ ຢູ​ເຄ​ຣນ ​ແຊກ​ແຊງການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໃນ​ປີ 2016 ໃນ​ນາມ​ຂອງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ແລະ​ຜູ້​ສະ​ໝັກແຂ່ງ​ຂັນ​ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຂອງ​ພັກ ຄື ທ່ານ​ນາງ ຮີວ​ເລີ​ຣີ ຄ​ລິນ​ຕັນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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