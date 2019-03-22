ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສທ່ານນຶ່ງຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ການຂາຍ
ອາວຸດໃຫ້ແກ່ໄຕ້ຫວັນ ແມ່ນ "ເປັນເລື້ອງນະໂຍບາຍໃນສະຫະລັດທີ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່
ຄວາມຈຳເປັນໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດຂອງໄຕ້ຫວັນ.” ແລະກ່າວຕື່ມວ່າ “ຈີນແມ່ນພວມ
ຫາທາງເພື່ອປ່ຽນແປງສະຖານະພາບທີ່ເປັນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ” ທີ່ພາໃຫ້ມີສັນຕິພາບ ແລະ
ສະຖຽນລະພາບຂ້າມຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນມາເປັນເວລາດົນນານ ຮວມທັງການຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະ
ໃຊ້ກຳລັງຕໍ່ໄຕ້ຫວັນ.
ອົງການຂ່າວບລູມເບີກ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ອ້າງແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ລາຍ
ງານວ່າ ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດແບບງຽບໆ
ຕໍ່ການຂໍຮ້ອງ ຂອງໄຕ້ຫວັນ ທີ່ຈະຊື້ ເຮືອບົນລົບອາຍພົ່ນ F-16 ຈຳນວນ 60 ກວ່າລຳ.
ໄຕ້ຫວັນໄດ້ທຳການຂໍຮ້ອງ ຢ່າງເປັນທາງການ ເມື່ອຕົ້ນເດືອນນີ້. ສະຫະລັດ ເປັນປະ
ເທດທີ່ຂາຍອາວຸດໃຫ້ແກ່ໄຕ້ຫວັນລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດ.
ໂຄສົກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ມັນເປັນເລື້ອງນະ
ໂຍບາຍ ທາງກະຊວງຈຶ່ງບໍ່ຂໍໃຫ້ຄວາມເຫັນ ຫຼືໃຫ້ການຢືນຢັນຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີທີ່ຈະຂາຍຫຼື
ໂອນອາວຸດສຳລັບປ້ອງກັນຕົວ ຈົນກວ່າຈະມີການແຈ້ງໃຫ້ລັດຖະສະພາຊາບຢ່າງເປັນ
ທາງການ.”
ຈີນ ຊຶ່ງກ່າວອ້າງວ່າໄຕ້ຫວັນ ທີ່ປົກຄອງຕົນເອງຕາມລະບອບປະຊາທິປະໄຕເປັນສ່ວນ
ນຶ່ງຂອງດິນແດນຕົນນັ້ນ ໄດ້ກ່າວປະນາມຕໍ່ການຂາຍອາວຸດດັ່ງກ່າວ.
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