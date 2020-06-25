ບົດລາຍງານ ຂອງສະຫະລັດ ເຕືອນວ່າ ພວກກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ພວມປັບຕົວແລະຂະຫຍາຍຕົວ ເຖິງແມ່ນຖືກກົດດັນຢູ່ກໍຕາມ

ໄຊຊະນະທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆໃນການຕໍ່ຕ້ານພວກກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ເຊັ່ນກຸ່ມລັດອິສລາມ ແລະກຸ່ມອາລ-ກາອີດາ ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ກໍບໍ່ໄດ້ສະກັດກັ້ນການແຜ່ກະຈາຍໄປໃນທົ່ວໂລກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແນວໂນ້ມສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມເປັນຫ່ວງ ໄດ້ລະບຸຢູ່ໃນບົດລາຍງານສະບັບໃໝ່ຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບການກໍ່ການຮ້າຍ.
ການປະເມີນຜົນປະຈຳປີຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດກ່ຽວກັບການກໍການຮ້າຍ ໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ຍົກສູງ “ຄວາມກ້າວໜ້າ ທີ່ສຳຄັນທັງຫຼາຍ” ໃນຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ທີ່ຈະຫລຸດຜ່ອນການ ກໍ່ການຮ້າຍຂອງວໍຊິງຕັນ ໂດຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນການຜາບແພ້ ກຸ່ມທີ່ປະກາດຕົນເອງ ເປັນລັດອິສລາມ ຫຼື ຄາລີເຟດຢູ່ໃນອີຣັກ ແລະຊີເຣຍ ດ້ວຍການສັງຫານອະດີດຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ອາບູ ບັກຄ໌ ອາລ-ບັກດາດີ ແລະການສັງຫານ ທ້າວຮາມຊາ ບິນ ລາເດັນ ລູກຊາຍຂອງ ໂອຊາມ ບິນ ລາເດັນ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງກຸ່ມອາລ-ກາອີດາ.
ສິ່ງດຽວທີ່ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ພົບເຫັນກໍແມ່ນວ່າ ສິ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ.
ບົດລາຍງານໄດ້ສະຫລຸບວ່າ “ເຖິງແມ່ນຈະໄດ້ຮັບ ຜົນສຳເລັດທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ ໄພອັນຕະລາຍຈາກການຂົ່ມຂູ່ຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍກໍຍັງມີຢູ່.”
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງສະຫະລັດ ໂຕ້ຖຽວວ່າ ສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມທ້າທາຍ ກໍແມ່ນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ຫຼາກຫຼາຍແລະກວ້າງຂວາງນັ້ນ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ບົດລາຍງານອະທິບາຍວ່າ ເປັນ “ພາບພົດຂອງໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະປ່ຽນແປງຢູ່ສະເໝີ” ຈາກກຸ່ມພວກນັກຕໍ່ສູ້ເພື່ອສາສະໜາ ຕະຫຼອດເຖິງພວກຜິວຂາວທີ່ຖືວ່າຕົນລ້ຳເລີດທີ່ສຸດ ແລະການເພິ່ງພາອາໄສຕໍ່ວໍຊິງຕັນຂອງໂລກ ໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳພາ.
“ຄະນະລັດຖະບານຊຸດນີ້ ໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍທີ່ລັດຖະບານອື່ນ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ” ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ແຕ່ພວກເຮົາກໍບໍ່ສະທົກສະທ້ານໃນການສະແຫວງຫາຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຈະນຳເອົາພວກກໍ່ການຮ້າຍ ມາລົງ ໂທດ.”
ບັນດເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນອື່ນ ເຕືອນວ່າ ບັນຫາອີກອັນນຶ່ງ ກໍແມ່ນວ່າ ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍທັງຫຼາຍ ແມ່ນປັບໂຕ ແລະຫາທາງຕ່າງໆນາໆທີ່ຈະອົດທົນແລະຂະຫຍາຍຕົວ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຖອນຮາກຖອນໂຄນພວກມັນກໍຕາມ ໂດຍສະເພາະໃນກໍລະນີຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ.
“ພວກເຮົາຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງຄວາມຈໍາເປັນ ທີ່ຈະຕ້ອງກົດດັນພວກມັນເອົາໄວ້” ທ່ານເນເຕັນ ເຊລສ໌ ຜູ້ປະສານງານດ້ານການຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ.