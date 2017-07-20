ລາຍງານ ກ່າວວ່າ ກຸ່ມລັດອິສລາມ ແລະອີຣ່ານ ຍັງເປັນພວກ ທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງສຸດ

ທ່າອຽງ ກ່ຽວກັບ ການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍ ແລະການເສຍຊີວິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການກໍ່
ການຮ້າຍໄດ້ຫຼຸດໜ້ອຍລົງໃນປີກາຍນີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະສ້າງຄວາມ
ເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມ ເຊັ່ນດຽວກັບເຄືອຂ່າຍກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍທີ່
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ ອີຣ່ານ ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຫຼາຍ ໃນການຫຼຸດ
ຜ່ອນຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາລົງ.
ໃນບົດລາຍງານປະຈຳປີ ກ່ຽວກັບ ລັດທິກໍ່ການຮ້າຍທົ່ວໂລກ ທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນວັນພຸດ
ວານນີ້, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍໃນ
ທົ່ວໂລກໄດ້ຫຼຸດລົງ 9 ເປີເຊັນຈາກປີ 2015 ຫາ 2016, ໃນຂະນະທີ່ຈຳນວນການເສຍ
ຊີວິດໄດ້ຫລຸດລົງ 13 ເປີເຊັນ.
ແຕ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາເມຣິກັນ ກໍໄດ້ເຕືອນວ່າ ພວກລັດອິສລາມ ຫຼື IS ຍັງຄົງເປັນ
“ອົງການກໍ່ການຮ້າຍທີ່ມີຄວາມສາມາດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປີ 2016.” ທີ່ໄດ້ຜັກໃຫ້ມີການ
ໂຈມຕີໃນ ອີຣັກ ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼາຍກວ່າ 20 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2015.
ນອກນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ເຕືອນອີກວ່າ ພວກ IS ຍັງຄົງສືບຕໍ່ນຳໃຊ້ໜ່ວຍປະຕິບັດ
ການຂອງພວກເຂົາ ສວຍໂອກາດເຂົ້າຄວບຄຸມພື້ນທີ່ທີ່ລັດຖະບານບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມໃນ
ປະເທດ ລີເບຍ, ໂຊມາເລຍ, ເຢເມນ, ພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ ໄນຈີ
ເຣຍ, ຫຼາຍພາກສ່ວນໃນແຫຼມ ໄຊໄນ ຂອງປະເທດ ອີຈິບ ແລະ ເຂດຊາຍແດນປະເທດ
ອັຟການິສຖານ ທີ່ຕິດກັບ ປາກິສຖານ.
ທ່ານ Justin Siberell ຜູ້ປະສານງານໃນການປາບປາມລັດທິກໍ່ການຮ້າຍຂອງກະຊວງ
ການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໂດຍໃຊ້ຊື່ຫຍໍ້ຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍວ່າ “ພວກ
ISIS ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການໂຈມຕີ ແລະ ການເສຍຊີວິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼາຍກວ່າກຸ່ມ
ກໍ່ການຮ້າຍອື່ນໆ ໃນປີ 2016.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວເພີ່ມເຕີມວ່າ “ການໂຈມຕີຢູ່ນອກເຂດແດນຖານທີ່ໝັ້ນຂອງພວກ ISIS
ໃນ ອີຣັກ ແລະ ຊີເຣຍ ແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ ໃນການກໍ່ການຮ້າຍ
ຂອງພວກ ISIS ໃນປີ 2016.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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