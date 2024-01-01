ເຮືອບິນເຮລິຄັອບເຕີ້ຂອງກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ, ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ຍິງເຮືອນ້ອຍ 3 ໃນຈຳນວນທັງໝົດ 4 ລໍາ ທີ່ນໍາໃຊ້ໂດຍພວກກະບົດຮູຕີຂອງເຢເມນ ເພື່ອໂຈມຕີເຮືອສິນຄ້າຢູ່ບໍລິເວນພາກໃຕ້ຂອງທະເລແດງ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງສູນບັນຊາການສະຫະລັດໃນພາກຕາເວັນອອກກາງຫຼື CENTCOM ຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ X ເຊິ່ງໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນ Twitter.
ເຮືືອບິນເຮລິຄັອບເຕີ້ຈາກກຳປັ່ນ USS Eisenhower ແລະ USS Gravely ຕອບສະຫນອງ ຕໍ່ການຮ້ອງຂໍ ທີ່ມີຄວາມກັງວົນຈາກກໍາປັ່ນ ເມີຣກສ໌ ຫາງໂຈ (Maersk Hangzhou) ໂດຍໄດ້ຈັດການຈູດເຮືອຂອງພວກກະບົດຮູຕີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນຈົມລົງ 3 ລໍາ ໂດຍບໍ່ມີຜູ້ໃດລອດຊີວິດ, ເຮືອລຳທີ 4 ໄດ້ໜີອອກຈາກພື້ນທີ່ໄປໄດ້.
ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 2 ໃນເວລາບໍ່ຮອດ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ພວກຫົວຮຸນແຮງຮູຕີ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກອີຣ່ານ ໄດ້ທໍາການໂຈມຕີກຳປັ່ນບັນທຸກສິນຄ້າ ເມີຣກສ໌
ຫາງໂຈ ຂອງສິງກະໂປ.
ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງມື້ວັນອາທິດວານນີ້, ກອງທັບສະຫະລັດ ໄດ້ຍິງທຳລາຍລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຕໍ່ຕ້ານກຳປັ່ນ 2 ລູກ ທີ່ຍິງມາໂດຍພວກກະບົດຮູຕີ ຢູ່ໃນບໍລິເວນທະເລແດງ ເຊິ່ງໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ກຳປັ່ນບັນທຸກສິນຄ້າ.
ສູນບັນຊາການ CENTCOM ກ່າວວ່າ "ນີ້ແມ່ນການໂຈມຕີທີ່ຜິດກົດຫມາຍຄັ້ງທີ 23 ໂດຍພວກກະບົດຮູຕີ ຕໍ່ກໍາປັ່ນຂົນສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ນັບຕັ້ງ ແຕ່ວັນທີ 19 ພະຈິກ ເປັນຕົ້ນມາ."
ການໂຈມຕີທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ທະເລແດງ ໄດ້ຜັກດັນໃຫ້ບໍລິສັດຂົນສົ່ງຈຳນວນຫຼາຍ ປ່ຽນ ເສັ້ນທາງລຳລຽງໃນຕົ້ນເດືອນທັນວາແລ້ວນີ້ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເດີນເຮືອຜ່ານບໍລິເວນທະເລແດງ ຈົນກວ່າຈະມີການເຕືອນໃຫ້ຊາບຕື່ມ.
ການໂຈມຕີຂອງພວກກະບົດຮູຕີ, ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນການສະໜັບສະໜຸນກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງປາແລັສໄຕນ໌ຮາມາສ ທີ່ດໍາເນີນການສູ້ລົບກັບອິສຣາແອລ ຢູ່ຂົງ ເຂດກາຊາ ເຊິ່ງແນເປົ້າໝາຍໃສ່ເສັ້ນທາງທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເດີນເຮືອ ລະ ຫວ່າງການຄ້າຕາເວັນອອກ ຫາຕາເວັນຕົກ ໂດຍສະເພາະການຂົນສົ່ງນ້ຳມັນທີ່ ມີການນໍາໃຊ້ຄອງຊູເອສ (Suez) ເພື່ອປະຢັດເວລາ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນເຮືອອ້ອມທະວີບອາຟຣິກາ.