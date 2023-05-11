ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ທ່ານ ຈອຣ໌ຈ ຊານໂຕສ (George Santos) ໄດ້ຖືກຈັບໃນຂໍ້ຫາທາງອາຍາຂອງລັດຖະບານກາງ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ. ຄໍາກ່າວຟ້ອງລະບຸວ່າ ທ່ານ ຊານໂຕສ (Santos) ໄດ້ຊັກຈູງບັນດາຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນ ໃຫ້ບໍລິຈາກເງິນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດນຶ່ງ ພາຍໃຕ້ການນຳສະເໜີທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງວ່າ ເງິນດັ່ງກ່າວຈະຖືກນຳໄປໃຊ້ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງລາວ. ທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ ບຣີອອນ ພີຊ (Breon Peace) ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ການກ່າວຟ້ອງດັ່ງກ່າວ “ພະ ຍາຍາມທີ່ຈະໃຫ້ທ່ານຊານໂຕສ (Santos) ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ແຜນການຫຼອກລວງຕ່າງໆ ທີ່ຖືກກ່າວຫາ ແລະການບິດເບືອນຄວາມຈິງຢ່າງຈະແຈ້ງ.” ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ຂອງພັກຣີພັບບລີກັນທ່ານນີ້ ຍັງໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມຄຽດແຄ້ນ ຕໍ່ການເປີດເຜີຍ ທີ່ລາວໄດ້ສ້າງເລື້ອງລາວຕ່າງໆຂອງຊີວິດຂອງລາວຂຶ້ນມາເອງ, ລວມທັງການເວົ້າຕົວະກ່ຽວກັບການເປັນຕົວແທນ Wall Street ທີ່ຮັ່ງມີ. ທ່ານ ຊານໂຕສ (Santos) ໄດ້ຖືກຈັບໃນວັນພຸດວານນີ້. ທ່ານ ຊານໂຕສ (Santos) ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວເອພີ ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ວ່າລາວບໍ່ໄດ້ຖືແຈ້ງກ່ຽວກັບຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆ.