ສຫລ ມີ ຄົນຕິດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເຖິງ 1 ລ້ານຄົນ ພາຍໃນ 10 ມື້ ຂອງເດືອນນີ້

ສະຫະລັດໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ໄດ້ລາຍງານວ່າ ກໍລະນີຄົນຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ລາຍໃໝ່ມີຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນຢູ່ໃນເວລາພຽງແຕ່ 10 ມື້ທຳອິດຂອງເດືອນພະຈິກເທົ່ານັ້ນ.
ສະຫະລັດໄດ້ບັນທຶກວ່າມີຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19 -ເຊິ່ງເປັນປະເທດທີ່ມີຈໍານວນຄົນປ່ວຍຍ້ອນພະຍາດນີ້ສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ -ອີງຕາມສູນຂໍ້ມູນຂອງສູນຊັບພະຍາກອນ ກ່ຽວກັບໄວຣັສໂຄໂຣນາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຈອນສ໌ ຮອບຄິນສ໌.
ບັນດາລັດໃນພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນທີ່ສຸດ, ເຊິ່ງອັດຕາການເຂົ້າໂຮງໝໍຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຂຶ້ນສູ່ຈຸດສູງທີ່ສຸດ. ໂຄງການຕິດຕາມພະຍາດໂຄວິດ-19 ກ່າວວ່າມີຫຼາຍກວ່າ 59,000 ຄົນໄດ້ເຂົ້າໂຮງໝໍໃນທົ່ວປະເທດໃນວັນຈັນຜ່ານມາ.
ໃນມື້ດຽວກັນທີ່ສະຫະລັດໄດ້ບັນທຶກການເພີ່ມຂຶ້ນດັ່ງກ່າວນີ້, ສອງບໍລິສັດຜະລິດຢາຂອງສະຫະລັດກໍໄດ້ປະກາດການພັດທະນາໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານກັບເຊື້ອໄວຣັສດັ່ງກ່າວ. ບໍລິສັດ ຟາຍເຊີ (Pfizer) ປະກາດວ່າຢາວັກຊີນໃນຂັ້ນທົດລອງຂອງຕົນມີປະສິດທິພາບ 90% ໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັສຢູ່ໃນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ບໍ່ມີຫຼັກຖານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີການຕິດເຊື້ອມາກ່ອນ.