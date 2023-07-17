ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນຈັນ, ໑໗ ກໍລະກົດ ໒໐໒໓
ເອເຊຍ

ສະ​ຫະ​ລັດ ຍັ​ງ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ ທີ່​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ ຈະ​ທົດ​ລອງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ ​ຂ້າມ​ທະ​ວີບ ​ຄັ້ງ​ໃໝ່

ແຟ້ມ - ຈໍ​ໂທ​ລະ​ພາບ ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ຍິງ​ທົດ​ລອງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ ໃນ​ລາຍ​ການ​ຂ່າວ ທີ່​ສະ​ຖາ​ນີ​ລົດ​ໄຟ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ໂຊ​ລ ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 12 ກໍ​ລະ​ກົດ 2023.

ທີ່​ປຶກ​ສາ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ທ່ານ​ເຈກ ຊູ​ລ​ລີ​ວານ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້​ວ່າ ລັດຖະ​ບານ​ທ່ານ​ໄບ​ເດັນ ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ມີ​ຄວາມ​ວິ​ຕົກ​ກັງ​ວົນ​ຢ້ານ​ວ່າ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ຈະ​ທຳ​ການ​ທົດ​ລອງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ຂ້າມ​ທະ​ວີບ​ອີກ​ເທື່ອ​ນຶ່ງ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຣອຍ​ເຕີ້.

“ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ​ວິ​ຕົກ​ເປັນ​ຫ່ວງ ​ມາ​ໄດ້​ຊົ່ວ​ຂະ​ນະ​ນຶ່ງວ່າ ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ອາດ​ຈະ​ທຳ​ການ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ທົດ​ລອງ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ຄັ້ງ​ທີ​ເຈັດ” ທ່ານ​ຊູ​ລ​ລີ​ວານ​ກ່າວ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ໃຫ້​ສຳ​ພາດ​ ແກ່ລາຍ​ການ “Face the Nation” ຂອງໂທ​ລະ​ພາບ CBS.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ບໍ່​ເຫັນ​ຮ່ອງ​ຮອຍ​ໃດໆ​ທີ່​ວ່າ​ມັນ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ແຕ່​ມັນ​ຈະ​ບໍ່​ເປັນ​ການ​ຕື່ນ​ຕົກ​ໃຈ​ເລີຍ​ຖ້າ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ທຳ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໄປ​ສູ່​ການຍິງທົດ​ລອງ​ອີກ​ເທື່ອ​ນຶ່ງ​ເມື່ອ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ຂ້າມ​ທະ​ວີບ.”

ໃນ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ​ຜ່ານ​ມາ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ໄລ​ຍະ​ໃກ້ 2 ລູກ ຈາກ​ແຄມ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ​ກ້ຳ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ຕົນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ຊູ​ລ​ລີ​ວານ ພົບ​ປະ​ກັບ​ຄູ່​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຝ່າຍ​ຍີ່​ປຸ່ນ ແລະ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້​ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ໂຕ​ກຽວ.

ໂຄ​ສົກ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜື​ອກ່າວ​ໃນ​ເວ​ລານັ້ນ​ວ່າ ການ​ຊ້ອມ​ລົບ​ທີ່​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້​ແລະ​ສະ​ຫະ​ລັດ ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ທາງ​ທະ​ຫານ​ເພີ້ມ​ທະ​ວີ​ຂຶ້ນຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ ແລະ​ກຳ​ລັງ​ຂອງ​ຕົນ​ອາດ​ຈະ​ຕອບ​ໂຕ້ “ຕໍ່​ທຸກ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຫຼື​ທ້າ​ທາຍ​ເກາະ​ຜິດ​ໂດຍ​ພວກ​ສັດ​ຕູ.”

ໂຄງ​ການ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ແລະ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ແມ່ນ​ຖືກ​ຫ້າມ​ໂດຍມະ​ຕິ​ຕ່າງໆ​ຂອງສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ທີ່​ໄດ້​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ.

ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ທູດ​ເພື່ອ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ຫຼື​ຊັກ​ຊວນ​ໃຫ້​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ​ປະ​ຖິ້ມ​ໂຄງ​ການ​ໂຄງ​ການ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ຂອງ​ຕົນ​ໄດ້​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ບໍ່​ໄປ​ບໍ່​ມາ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

Back to top
XS
SM
MD
LG