ຈີນຫວັງວ່າ ຄົງຈະມີການແກ້ໄຂແບບສັນຕິວິທີຕໍ່ບັນຫາຂັດແຍ້ງໃນຢູເຄຣນແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຣັດເຊຍ ແລະຢູເຄຣນ ພົບກັນທີ່ໂຕະເຈລະຈາສັນຕິພາບ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຈີນ ທີ່ກ່າວຕໍ່ຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍຢູເຄຣນ ໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງຈີນກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ ທ່ານຈິນ ກັງ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານດະມິໂຕຣ ຄູເລບາຊາບວ່າ ຈີນ “ໄດ້ໝັ້ນໝາຍໂຕເອງທີ່ຈະຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ ແລະສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ການເຈລະຈາ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມນາໆຊາດ ສ້າງເງື່ອນໄຂສຳລັບການເຈລະຈາສັນຕິພາບ.”
ນອກນັ້ນ ທ່ານຈິນ ຍັງກ່າວວ່າ “ຈີນຫວັງວ່າ ທຸກພັກຝ່າຍຍັງຈະສືບຕໍ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຄວາມສະຫງົບ ມີເຫດຜົນແລະໃຊ້ຄວາມຢັບຢັ້ງ” ອີງຕາມຖະແຫຼງການ ໃນຂະນະທີ່ການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ຢູເຄຣນ ໄດ້ກາຍວັນຄົບຮອບນຶ່ງປີເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.
ກອງທັບສະຫະລັດໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ວີດີໂອໃນວັນພະຫັດວານນີ້ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຮືອບິນລົບຣັດເຊຍໄດ້ບິນເຂົ້າສະກັດກັ້ນ ຊຶ່ງເປັນເຫດໃຫ້ເຮືອບິນສັງເກດການບໍ່ມີຄົນຂັບຫຼືໂດຣນຂອງສະຫະລັດຕົກ ໃນມື້ວັນອັງຄານຜ່ານມາຢູ່ທີ່ທະເລດຳ.
ວີດີໂອ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຮືອບິນລົບຊູກອຍ Su-27 ໄດ້ປ່ອຍນ້ຳມັນຖິ້ມໃນຂະນະທີ່ບິນເຂົ້າໄປໃກ້ໂດຣນ MQ-9 ຂອງສະຫະລັດ ຈາກດ້ານຫຼັງ ແລະບິນຂ້າມດ້ານເທິງ.
ເຮືອບິນລົບຊູກອຍ Su-27 ລຳທີສອງໄດ້ບິນເຂົ້າໄປໃກ້ໆໃນວິທີດຽວກັນ ແລະເວລາທີ່ມັນບິນໄປຮອດໂດຣນ ວີດີໂອໄດ້ຖືກລົບກວນໃນຊົ່ວຂະນະ ທີ່ກອງທັບສະຫະລັດກ່າວວ່າ ເຮືອບິນລົບຂອງຣັດເຊຍໄດ້ຕຳກັບໂດຣນ.
ຮູບຕອນສຸດທ້າຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າວີດີໂອທີ່ຖ່າຍໄດ້ກັບຄືນມາແລະນຶ່ງໃບພັດຂອງໂດຣນໄດ້ຄົດ.
ການນຳເອົາວີດີໂອອອກເຜີຍແຜ່ ມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ ໄດ້ລົມກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍຣັດເຊຍ ກ່ຽວກັບການປະເຊີນໜ້າດັ່ງກ່າວ.
“ສະຫະລັດຈະສືບຕໍ່ສົ່ງເຮືອບິນແລະປະຕິບັດງານຢູ່ບ່ອນໃດກໍຕາມທີ່ກົດໝາຍລະຫວ່າງປະເທດອະນຸຍາດໃຫ້ ແລະມັນເປັນໜ້າທີ່ຂອງຣັດເຊຍທີ່ຈະຕ້ອງຂັບເຮືອບິນທະຫານຂອງຕົນໃນວິທີທີ່ປອດໄພແລະເປັນມືອາຊີບ” ລັດຖະມົນຕີອອສຕິນ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ຫຼັງຈາກໄດ້ປະກາດວ່າ ທ່ານຫາກໍ “ແລ້ວການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ” ກັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງຣັດເຊຍ ທ່ານເຊີເກ ຊອຍກູ.
ນີ້ແມ່ນການໂທລະສັບລົມກັນເທື່ອທຳອິດລະຫວ່າງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດທັງສອງ ນັບແຕ່ເດືອນຕຸລາເປັນຕົ້ນມາ ອີງຕາມພວກເຈົ້າໜ້າທີ່.