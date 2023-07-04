ສະຫະລັດ ແນະນຳໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນ ພິຈາລະນາຄືນໃໝ່ ກ່ຽວກັບການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຈີນຍ້ອນກົດໝາຍການຈັບກຸມຄຸມຂັງໂດຍພະລະການ ມີການຫ້າມເດີນທາງອອກນອກປະເທດ ແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກຄຸມຂັງດ້ວຍຄວາມຜິດພາດ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ບໍ່ມີການອ້າງກໍລະນີທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງໃດໆ ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ແຕ່ມີປະຊາຊົນອາເມຣິກັນຄົນນຶ່ງໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດໃນຄະດີສອດແນມເມື່ອເດືອນພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ.
ການອອກຄຳແນະນຳດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຮັບຜ່ານໃນອາທິດແລ້ວກົດໝາຍຄວາມສຳພັນຕ່າງປະເທດ ທີ່ເປັນມາດຕະການຕໍ່ຕ້ານການຄຸກຄາມພວກທີ່ຖືກເບິ່ງກັນວ່າ ເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງຈີນ.
ນອກນັ້ນ ໃນໄລຍະສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ຈີນກໍໄດ້ຮັບຜ່ານກົດໝາຍຕໍ່ຕ້ານຈາລະກຳໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງສະບັບໃໝ່ ທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມຕື່ນຕົກໃຈໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ຕະຫຼອດເຖິງກົດໝາຍທີ່ຈະລົງໂທດພວກຕ້ອງຕິຊາວຕ່າງປະເທດ.
ຜ່ານມາ ສະຫະລັດເຄີຍໄດ້ອອກຄຳແນະນຳທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ ແຕ່ໃນໄລຍະສອງສາມປີມານີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນແນໃສ່ຄວາມສ່ຽງ ກ່ຽວກັບການຖືກກັກຍ້ອນໂຄວິດ-19.