ສະຫະລັດ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນ ໂຄວິດ-19 ເຖິງ 150,000 ຄົນແລ້ວ

ສະຫະລັດ ໄດ້ສ້າງສະຖິຕິໃໝ່ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ກ່ຽວກັບ ໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ ດ້ວຍຕົວເລກຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນ COVID-19 ໄດ້ກາຍ 150,000 ຄົນໃນວັນພຸດ ວານນີ້, ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຈອນສ໌ ຮັອບກິນສ໌.
ດ້ວຍເກືອບ ສີ່ລ້ານຫ້າແສນກໍລະນີໄດ້ຮັບຢືນຢັນນັ້ນ, ສະຫະລັດ ນຳໜ້າໝູ່ໃນ ໂລກໃນປະເພດການຕິດເຊື້ອ ແລະ ຜູ້ເສຍຊີວິດ.
ເຖິງແມ່ນວ່າປະເທດອື່ນໆແມ່ນກຳລັງປະເຊີນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນໃນກໍລະນີໃໝ່ກໍ ຕາມ, ອັດຕາຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນຕໍ່າກວ່າໃນ ສະຫະລັດ, ເຊິ່ງໃນບາງລັດລວມມີ ຄາລິຟໍເນຍ, ຟລໍຣິດາ ແລະ ເທັກຊັສ ແມ່ນໄດ້ທຳລາຍສະຖິຕິຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ໃນແຕ່ລະອາທິດ ຫຼື ແຕ່ລະວັນ.
ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສາທາລະນະສຸກ ສະຫະລັດ ເວົ້າວ່າຫຼາຍລັດໄດ້ເປີດຄືນ ທຸລະກິດ ແລະ ສະຖານທີ່ດຶງດູດສາທາລະນະຕ່າງໆໄວໂພດ. ເຂົາເຈົ້າຍັງເວົ້າ ວ່າ ການຂາດການນຳພາທີ່ຊັດເຊນຂອງລັດຖະບານກາງ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ ກົດລະບຽບໃນລະດັບລັດຖະບານກາງຈະໝາຍຄວາມວ່າ ບັນດາຜູ້ປົກຄອງລັດ ຕ້ອງພັດທະນາຄຳຊີ້ນຳທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງເຂົາເຈົ້າເອງຂຶ້ນມາ ເພື່ອ ຄວບຄຸມການແຜ່ລາມຂອງໄວຣັສໂຄຣນາ, ເຊິ່ງເປັນທີ່ມາຂອງ COVID-19 ນັ້ນ. ຜົນທີ່ອອກມາກໍແມ່ນມີການຫ້າມ ແລະ ການຊີ້ນຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈາກລັດ ນຶ່ງຫາລັດນຶ່ງ, ລວມທັງການຈຳກັດການເດີນທາງສຳລັບປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນ ລັດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນລັດ.
ໃນລັດ ແມຣີແລນ ຍົກຕົວຢ່າງ, ໃນວັນສຸກແລ້ວນີ້, ປະຊາຊົນທຸກຄົນອາຍຸຢ່າງ ໜ້ອຍ 5 ປີແມ່ນຕ້ອງໄດ້ໃສ່ໜ້າກາກຢູ່ໃນສະຖາທີ່ສາທາະລະນະທັງໃນຮົ່ມ ແລະ ກາງແຈ້ງທຸກແຫ່ງ ໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດປະຕິບັດການຢູ່ຫ່າງກັນໃນ ສັງຄົມ. ທ່ານ ແລຣີ ໂຮແກນ, ຜູ້ປົກຄອງລັດສັງກັດພັກຣີພັບບລິີກັນ ໃນວັນພຸດ ວານນີ້ກໍໄດ້ປະກາດການແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການເດີນທາງສຳລັບ 9 ລັດ ບ່ອນທີ່ ອັດຕາການກວດຣວດເປັນຜົນບວກແມ່ນ 10 ເປີເຊັນ ຫຼື ສູງກວ່ານັ້ນ.
ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນລັດ ແມຣີແລນ ທຸກຄົນທີ່ເດີນທາງໄປ ຫຼື ມາຈາກລັດທີ່ ວ່ານັ້ນຄວນຖືກກວດໂຣກ ແລະ ກັກຕົວກວດໂຣກຈົນກວ່າເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບຜົນ, ອີງຕາມຄຳຊີ້ນຳ.
ທ່ານ ໂຮແກນ ກ່າວວ່າ “ການໃສ່ໜ້າກາກແມ່ນແຜນຍຸດທະສາດໃນການຫຼຸດ ຜ່ອນທີ່ດີທີ່ສຸດອັນດຽວ ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບໄວຣັສ, ແລະ ວິທະຍາສາດ ແລະ ຂໍ້ມູນແມ່ນຊັດເຈນຫຼາຍ. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ເຮັດຢ່າງອື່ນ, ການໃສ່ໜ້າກາກພຽງ ຢ່າງດຽວ ຈະຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຮົາຢ່າງໄດ້ຫຼວງຫຼາຍ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ ລາມຂອງໄວຣັສໃຫ້ຊ້າລົງ ແລະ ສືບຕໍ່ໃນການຟື້ນຟູດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ເສດຖະກິດ.”