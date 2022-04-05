ສະຫະລັດ ຜັກດັນໃຫ້ຖອດຣັດເຊຍ ອອກຈາກສະພາສິດທິມະນຸດ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ

ສະຫະລັດກ່າວໃນມື້ວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ສະມັດຊາໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຖອດຖອນປະເທດຣັດເຊຍ ອອກຈາກສະພາສິດທິມະນຸດແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ໂດຍອ້າງເຖິງຂໍ້ກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການກໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມ ຢູ່ໃນຢູເຄຣນ.
“ການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງຣັດເຊຍ ຢູ່ໃນສະພາສິດທິມະນຸດ ຄືເລື້ອງ ທີ່ເປັນຕາຫົວ,” ນັກການທູດສະຫະລັດ ທ່ານນາງລິນດາ ໂທມາສ ກຣີນຟີລ ກ່າວ. “ແລະມັນກໍຜິດ, ດ້ວຍເຫດຜົນດັ່ງນີ້ ພວກເຮົາຈຶ່ງເຊື່ອວ່າ ມັນເຖິງເວລາແລ້ວ ທີ່ສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຈະຕ້ອງລົງຄະແນນສຽງເພື່ອປົດພວກເຂົາອອກຈາກສະພາດັ່ງກ່າວ.”
ທ່ານນາງ ໂທມາສ ກຣີນຟີລ ຢືນຢັນການຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານນາງເພື່ອການປົດ ຣັດເຊຍ ໃນຂໍ້ກ່າວຫາກ່ຽວກັບຢູເຄຣນ ທີ່ວ່າ ທະຫານຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ສັງ ຫານພົນລະເຮືອນຫຼາຍສິບຄົນ ຢູ່ໃນເມືອງບູຊາ.
ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງສືບສວນສອບສວນການສັງຫານດັ່ງກ່າວ, ແລະ ຣັດເຊຍ ໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ຕົນບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃດໆ ກ່ຽວກັບເຫດການດັ່ງ ກ່າວນັ້ນ.
ສອງສ່ວນສາມຂອງການລົງຄະແນນສຽງໂດຍສະມາຊິກສະມັດຊາໃຫຍ່ 193 ປະເທດ ແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການ ເພື່ອຈະປົດຣັດເຊຍອອກຈາກສະພາດັ່ງກ່າວ.
ສະພາສິດທິມະນຸດ ເຊິ່ງມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ນະຄອນເຈເນວາ ແມ່ນເປັນສັນຍາລັກເຄື່ອງໝາຍທີ່ໃຫຍ່, ແຕ່ສະພາດັ່ງກ່າວ ກໍສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ມີການສືບ ສວນກ່ຽວກັບການລະເມີດສິດທິມະນຸດຕ່າງໆໄດ້.
ຣັດເຊຍ ແມ່ນຢູ່ໃນປີທີສອງຂອງກຳນົດເວລາສາມປີ ຢູ່ໃນສະພາທີ່ມີສະມາຊິກ 47 ປະເທດ.
ພວກເຂົາຍັງບໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃດໆຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຖອດຖອນຫຼືປົດພວກເຂົາອອກຈາກສະພາເທື່ອ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ການຮຸກຮານຢູເຄຣນ ຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນວັນທີ 24 ກຸມພາ ທີ່ຜ່ານມາ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຜ່ານສອງມະຕິແລ້ວ ກ່ຽວກັບການຕິຕຽນ ຕໍ່ການປະຕິບັດການຕ່າງໆຂອງປະເທດຣັດເຊຍ.
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