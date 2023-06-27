ສະຫະລັດ ໄດ້ສະໜອງການຊ່ວຍເຫລືອເຖິງ 500 ລ້ານໂດລາໃນການຊ່ວຍ ເຫລືອທາງທະຫານເພີ່ມເຕີມສຳລັບຢູເຄຣນ, ໃນໂຄງການທີ່ຖືກຄາດວ່າຈະລວມມີລົດຖັງ Stryker ແລະ ລົດຫຸ້ມເກົາ ແບຣດລີ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ສາມຄົນໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນຶ່ງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ໂດຍບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ກ່ອນການເປີດເຜີຍການຊ່ວຍເຫລືອ ທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້, ໄດ້ກ່າວວ່າການ ຊ່ວຍເຫລືອເທື່ອຫລ້າສຸດຍັງລວມມີລູກປືນສຳລັບລະບົບຍິງລູກສອນໄຟຈາກໜ້າດິນສູ່ອາກາດ ແພດທຣີອອດ (Patriot), ພ້ອມກັບສຳລັບລະບົບປືນໃຫຍ່ຍິງຈະຫຼວດທີ່ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວຫຼື HIMARS ໃຫ້ຢູເຄຣນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອີກຄົນນຶ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໂດຍບໍ່ປະສົງອອກຊື່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ວ່າ ໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອນັ້ນຈະສະໜອງຢູເຄຣນ ດ້ວຍຈະຫຼວດຍິງເຮືອດຳນ້ຳ ບັງກາລໍຫຼື ຕໍປີໂດຈຳນວນນຶ່ງ, ຄະນວນລະເບີດທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນທໍ່ທີ່ເຊື່ອມຈອດກັນທີ່ສາມາດທຳລາຍສິ່ງກີດຂວາງຈາກຕຳແໜ່ງທີ່ຖືກປ້ອງກັນ. ຄະນວນດັ່ງກ່າວຍັງສາມາດໃຊ້ເພື່ອສ້າງທາງຜ່ານປະມານ 4 ແມັດຜ່ານໜາມໝາກຈັບ, ປ່າຕຶບໜາ ຫຼື ເຂດທີ່ຖືກປົກຄຸມໄປດ້ວຍລະເບີດຝັງດິນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າວ່າຈະຫຼວດຕໍປີໂດ ບັງກາລໍ ທີ່ນ້ອຍກວ່າໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າມີປະໂຫຍດເປັນຢ່າງຍິ່ງ ສຳລັບຢູເຄຣນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້.