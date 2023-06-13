ສະຫະລັດ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອເພີ້ມເຕີມ 325 ລ້ານໂດລາ ແກ່ຢູເຄຣນ

ສະຫະລັດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອເຖິງ 325 ລ້ານໂດລາ ເພີ້ມໃສ່ການຊ່ວຍເຫລືອທາງທະຫານໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ.
ການຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ຄາດວ່າ ຈະຮວມທັງບັນດາລົດຫຸ້ມເກາະ Stryker ແລະ Bradley ທີ່ສາມາດທົດແທນບັນດາລົດທີ່ເສຍຫາຍ ແລະຖືກທຳລາຍໃນຂະນະທີ່ຢູເຄຣນບຸກໂຈມຕີຕອບໂຕ້ ທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ໃນເວລານີ້ ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດສອງທ່ານ ຜູ້ທີ່ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ໂດຍບໍ່ປະສົງບອກຊື່ ກ່ອນໜ້າການປະກາດຊຶ່ງຄາດວ່າຈະມີຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າການຊ່ວຍເຫລືອເທື່ອຫລ້າສຸດ ຍັງຮວມທັງລູກປືນສຳລັບລະບົບລູກສອນໄຟທີ່ຍິງຈາກໜ້າດິນສູ່ອາກາດ NASAMS ພ້ອມດ້ວຍລູກຈະຫລວດເພີ້ມເຕີມ ໃຫ້ແກ່ລະບົບລູກສອນໄຟເຄື່ອນທີ່ HIMAS ຂອງຢູເຄຣນ.
ການປະກາດຄວາມຊ່ວຍເຫລືອມີເຂຶ້ນທ່າມກາງ ທີ່ມີລາຍງານວ່າຢູເຄຣນໄດ້ສູນເສຍລົດຫຸ້ມເກາະ Bradley ລົດຕໍ່ສູ້ຂອງທະຫານລາບຫລາຍສິບຄັນໃນຫວ່າງບໍ່ເທົ່າໃດວັນທີ່ຜ່ານມານີ້ ທີ່ບອກເຖິງຄວາມເສຍຫາຍທາງທະຫຫານ ໃນການບຸກໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຄືນໃນປັດຈຸບັນ.