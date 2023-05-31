ສະຫະລັດ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອເພີ້ມ 300 ລ້ານໂດລາ ແກ່ຢູເຄຣນ

ສະຫະລັດຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານທະຫານໃໝ່ອີກ 300 ລ້ານໂດລາ ແກ່ຢູເຄຣນ ຊຶ່ງເປັນການຊ່ວຍເຫລືອ ທີ່ໄດ້ຄາດວ່າ ຈະຮວມທັງລູກກະສຸນ ສຳລັບລະບົບລູກສອນໄຟປາຕຣີອົດ ທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຜູ້ທີ່ບໍ່ປະສົງບອກຊື່ ກ່າວກ່ອນເປີດເຜີຍການຊ່ວຍເຫລືອ ຊຶ່ງຄາດວ່າຈະມີຂຶ້ນໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ໂດຍເວົ້າວ່າ ການຊ່ວຍເຫລືອຄັ້ງຫລ້າສຸດ ຍັງ ຮວມທັງ ລູກຈະຫລວດສຳລັບລະບົບ HIMARS ແລະລູກປືນລົດຖັງ ແລະລູກປືນຕໍ່ຕ້ານຫຸ້ມເກາະ ກ່ອນໜ້າການເປີດສາກໂຈມຕີທີ່ຢູເຄຣນຄາດການເອົາໄວ້ນັ້ນ.
ລູກຈະຫລວດຊູນີ ທີ່ຕິດຕັ້ງກັບເຮືອບິນ ແລະເຣດາ AIM-7 ເພື່ອນຳພາລູກສອນຈາກອາກາດຫາອາກາດ ກຳລັງຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ ສຳລັບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດ ແລະລະບົບປ້ອງກັນທາງອາກາດ Avenger ແລະ Stinger ລູກສອນໄຟທີ່ຍິງຈາກພື້ນດິນຫາອາກາດ ຍັງຈະຮວມຢູ່ໃນນັ້ນ ອີງຕາມພວກເຈົ້າ ໜ້າທີ່.
ເວລາໃດໄດ້ສົ່ງໄປໃຫ້ ການຊ່ວຍເຫລືອນີ້ຈະເປັນຂີດໝາຍຄັ້ງທີ 39 ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ຈາກປະທານາທິບໍດີ ກ່ຽວກັບອາວຸດຈາກສາງອາວຸດກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ນັບແຕ່ການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ຢູເຄຣນໃນເດືອນກຸມພາ ປີ 2022.
ການຊ່ວຍເຫລືອຄັ້ງຫລ້າສຸດມີຂື້ນໃນຂະນະທີ່ທະຫານຢູເຄຣນປະມານ 200 ຄົນ ໄດ້ເລີ້ມທຳການເຝິກແອບອາວຸດ ເພື່ອໃຊ້ລົດຖັງ M1A1 Abrams ຢູ່
ໃນປະເທດເຢຍຣະມັນ ອີງຕາມຖະແຫລງການຈາກກອງທັບສະຫະລັດປະຈຳຢູໂຣບ.
ທະຫານຢູເຄຣນອີກ 200 ຄົນ ກຳລັງເຝິກແອບການປະຕິບັດງານຕື່ມນໍ້າມັນ ລົດຖັງ ແລະບົວລະບັດຮັກສາ ອີງຕາມຖະແຫລງການ.
ຢູເຄຣນ ຈະເຝິກແອບກ່ຽວກັບການໃຊ້ລົດຖັງ Abrams 31 ຄັນ ທີ່ໄດ້ສົ່ງໄປເຖິງເຢຍຣະມັນ ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ກ່າວວ່າ ລົດຖັງ M1A1 Abram ອີກຈຳນວນ 31 ຄັນທີີ່ສ້ອມແປງໃໝ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຈະສົ່ງໄປໃຫ້ຢູເຄຣນ ໃນລະດູໃບໄມ້ຫລົ່ນຈະມາເຖິງນີ້.