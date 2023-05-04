ສະຫະລັດໃຫ້ການໃຊ້ເຫຼືອຕື່ມ 300 ລ້ານໂດລາ ແກ່ຢູເຄຣນ

ສະຫະລັດກໍາລັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການທະຫານໃຫມ່ ປະມານ 300 ລ້ານໂດລາ ໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ເຊິ່ງຄາດວ່າ ຈະລວມມີລູກກະສຸນສຳລັບປືນໃຫຍ່ ແລະລູກສອນໄຟຮາຍມາຣສ໌ (HIMARS) ກ່ອນການບຸກໂຈມຕີຂອງຢູເຄຣນທີ່ຄາດໄວ້, ອີງຕາມເຈົ້າຫນ້າທີ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈ ທີ່ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ໂດຍທີ່ບໍ່ຂໍເປີດເຜີຍຊື່ ກ່ອນການເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບ ຊຸດການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ ກ່າວວ່າ ການຊ່ວຍເຫລືອຫລ້າສຸດຍັງລວມທັງລູກສອນໄຟ Hydra 70 ທີ່ຍິງເພື່ອໃຫ້ການ ສະໜັບສະໜູນທາງອາກາດ ແລະຄວາມສາມາດໃນການຕໍ່ຕ້ານຫຸ້ມເກາະ ທີ່ ຈຳເປັນເພື່ອຂັບໄລ່ກອງກຳລັງພື້ນດິນຂອງຣັດເຊຍ ເຊິ່ງໄດ້ບຸກເຈາະເຂົ້າໄປ
ໃນພື້ນທີ່ຂອງຢູເຄຣນ.
ພ້ອມນັ້ນ, ລົດບັນທຸກໜັກ ແລະອາໄຫຼ່ ຈະລວມຢູ່ໃນຊຸດຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ.
ຊຸດການຊ່ວຍເຫຼືອໃນວັນພຸດວານນີ້ ຖືເປັນການເບີກຍຸດໂທປະກອນ ທາງທະ ຫານທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ຄັ້ງທີ 37 ອອກຈາກຄັງອຸປະກອນຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ນັບຕັ້ງແຕ່ຣັດເຊຍບຸກໂຈມຕີຢູເຄຣນໃນເດືອນກຸມພາປີ 2022.
ການບຸກໂຈມຕີຄັ້ງໃໝ່ຂອງມົສກູໃນຢູເຄຣນ ເມື່ອຕົ້ນປີນີ້ ໄດ້ຢຸດຊະງັກລົງແລະ ກີຢິບກຳລັງກະກຽມການຕອບໂຕ້ຄັ້ງໃຫຍ່ ທີ່ຄາດວ່າຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດ ມື້ ຫຼື ອາທິດຂ້າງໜ້ານີ້.