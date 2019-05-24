ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານ “ເປັນກຽດ” ທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ພວກພໍ່ໄຮ່ຊາວນາທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສົງຄາມການຄ້າກັບຈີນ ຕື່ມອີກ 16 ຕື້ໂດລາ.
ໂດຍມີພວກປູກມັນຝຣັ່ງ ພວກຊາວໄຮ່ຊາວນາ ແລະພວກຜະລິດນົມຢືນຢູ່ຄຽງ ຂ້າງທີ່ທຳນຽບຂາວນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີທຣຳກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ການຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ “ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຟາມ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຮັກແລະຫວງແຫນຂອງພວກເຮົາຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ບໍ່ມີປະເທດໃດມີສິດຢັບຢັ້ງຕໍ່ເສດຖະກິດ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງອາເມຣິກາໄດ້.”
ທ່ານທຣຳກ່າວຕື່ມວ່າ ການຄ້າແມ່ນ “ບໍ່ເປັນທຳຫຼາຍ” ສຳລັບພວກພໍ່ໄຮ່ຊາວນາທີ່ທ່ານກ່າວວ່າ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານການເມືອງຕໍ່ທ່ານນັ້ນ.
ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອມູນຄ່າຫຼາຍຕື້ໂດລາເທື່ອທີສອງ ຂອງລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳຕໍ່ພວກພໍ່ໄຮ່ຊາວນາທີ່ໄດ້ມອງເຫັນຕະຫຼາດຈີນຫາຍສາບສູນໄປ ຍ້ອນການເກັບພາສີຂອງຈີນຕໍ່ສິນຄ້າຂອງສະຫະລັດ ໃນການຕອບໂຕ້ຄືນຕໍ່ການເກັບພາສີຂອງສະຫະລັດຕໍ່ຜະລິດຕະພັນຂອງຈີນນັ້ນ.
ໃນປີກາຍນີ້ ທຳນຽບຂາວໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ພວກພໍ່ໄຮ່ຊາວນາ ໃນມູນຄ່າ 12 ຕື້ໂດລາ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະເສດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານຊັນນີ ເພີດູ ກ່າວວ່າ ພວກພໍ່ໄຮ່ຊາວນາຄວນຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃໝ່ງວດທຳອິດ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 16 ຕື້ໂດລາ ພາຍໃນເດືອນກໍລະກົດຫຼືບໍ່ກໍສິງຫາຈະມານີ້. ທ່ານເພີດູຍັງບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ ສະຫະລັດແລະຈີນ ຈະສາມາດຕົກລົງກັນທາງດ້ານການຄ້າໄດ້ຫຼືບໍ່ໃນເວລານັ້ນ.
ເງິນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈະນຳໄປຊ່ວຍພວກພໍ່ໄຮ່ຊາວນາທີ່ປູກພືດຕ່າງໆ ເຊັ່ນຖົ່ວເຫຼືອງ, ສາລີ ໝາກຖົ່ວດິນ ແລະເຂົ້າເບລ່. ນອກນັ້ນແລ້ວ ເງິນຈຳນວນນຶ່ງຍັງຈະໄດ້ຈົ່ງໄວ້ສຳລັບຊື້ຜະລິດຕະພັນທີ່ເຫຼືອຂາຍຂອງພວກພໍ່ໄຮ່ຊາວນາເພື່ອສົ່ງໄປຍັງໂຮງຮຽນ ແລະທະນາຄານອາຫານແຫ່ງຕ່າງໆ.
ທ່ານເພີດູກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຈື່ບໍ່ໄດ້ວ່າ ມີປະທານາທິບໍດີຄົນໃດທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຢູ່ຂອງພວກພໍ່ໄຮ່ຊາວນາແບບນີ້. ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກຢ່າງແຂງຂັນເພື່ອຊັ່ງຊາເບິ່ງຄວາມເສຍຫາຍໃນດ້ານການຄ້າແລະການຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ພວກພໍ່ໄຮ່ຊາວນາ ເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກຕາມລຳພັງ.”
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານທຣຳກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ພວກພໍ່ໄຮ່ຊາວນາຫຼາຍໆຄົນ ບອກທ່ານວ່າ ທ່ານພວມ “ເຮັດໃນສິ່ງ ທີ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວ” ແຕ່ພວກນັກຊ່ຽວຊານໃນດ້ານການຄ້າຈຳນວນນຶ່ງເອີ້ນການຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ວວ່າເປັນອຸບາຍທາງດ້ານການເມືອງ ແລະເວົ້າວ່າ ພວກພໍ່ໄຮ່ຊາວນາສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການທີ່ຈະໄດ້ຕະຫຼາດຈີນ ທີ່ຕົນສູນເສຍໄປນັ້ນ ກັບຄືນມາຢ່າງໃດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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