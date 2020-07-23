ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສຫລ ໃຫ້ເງິນ 5 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຢູ່ໃນເຮືອນພັກຄົນຊະລາຂອງປະເທດ

ພະນັກງານຄົນນຶ່ງທີ່ໃສ່ຊົບມື ກໍາລັງເຮັດອະນາໄມລໍ້ຍູ້ໃສ່ສິນຄ້າ ຢູ່ຮ້ານ Walmart, ໃນວັນທີ 22 ກໍລະກັດ, 2020 ຢູ່ເມືອງ Burbank, ລັດຄາລິຟໍເນຍ ຊຶ່ງເປັນລັດມີພົນລະເມືອງສູງ ທີ່ໄດ້ມີການຕິດໄວຣັສໃໝ່ 12,807 ຄົນໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ. (ພາບໂດຍ Robyn Beck / AFP)

ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາໄດ້ປະກາດວ່າ ລັດຖະບານສະຫະລັດຈະເອົາເງິນ ຊ່ວຍເຫລືອຈໍານວນ 5 ຕື້ໂດລາເພີ້ມອີກ, ເອົາອຸປະກອນ ແລະຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ເຮືອນພັກຄົນຊະລາຂອງປະເທດ, ຊຶ່ງຫລາຍແຫ່ງໃນນັ້ນ ເປັນຈຸດໃຈກາງ ຂອງການລະບາດຢ່າງໜັກຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ.

ທ່ານກ່າວວ່າ ໂຄວິດ-19 ຊຶ່ງເປັນພະຍາດເກີດມາຈາກໄວຣັສໂຄໂຣນານັ້ນ ໄດ້ ເປັນ “ໄພຂົ່ມຂູ່ອັນໃຫຍ່ຫລວງທີ່ສຸດ ໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງ ຜູ້ສູງອາຍຸຂອງພວກ ເຮົາ” ແລະວ່າ “ເກືອບຮອດເຄິ່ງນຶ່ງຂອງຈໍານວນຄົນເສຍຊີວິດນັ້ນແມ່ນເກີດຂຶ້ນ ກັບພວກທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຮືອນພັກຄົນຊະລາ ຫລືສະຖານທີ່ຮັກສາສຸຂະພາບຍາວ ນານຕ່າງໆ.”

ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງລັດຖະບານກາງແລ້ວ ພວກອາໄສຢູ່ໃນເຮືອນພັກ ຄົນຊະລາ ແມ່ນກວາມເອົາການເສຍຊີວິດຍ້ອນສາເຫດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄວິດ-19 ຢູ່ປະມານ 37,000 ຄົນ; ທັງໝົດແລ້ວ ສະຫະລັດໄດ້ບັນທຶກວ່າມີຄົນເສຍ ຊີວິດຍ້ອນພະຍາດນີ້ເກືອບຮອດ 143,000 ຄົນ, ອີງຕາມສະຖິຕິຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລຈອນສ໌ ຮອບຄິນສ໌.

ໃນວັນພຸດວານນີ້ ທ່ານທຣໍາໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມລາຍງານຂ່າວ ກ່ຽວກັບໄວ ຣັສໂຄໂຣນາ ທີ່ທໍານຽບຂາວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າ ຢາກສົ່ງຖ້ອຍຄໍາສະໜັບສະໜຸນ ແລະ ຄວາມຫວັງໄປຫາພົນລະເມືອງຜູ້ສູງອາຍຸທຸກຄົນ ທີ່ກໍາລັງຮັບມືກັບຄວາມ ລໍາບາກຂອງການຢູ່ໂດດດ່ຽວໃນສິ່ງທີ່ຄວນເປັນຊຸມປີແຫ່ງທອງຄໍາຢູ່ແບບສຸກສະ ບາຍ ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ.”

“ພວກເຮົາຈະໄປເຖິງສົ້ນຟາກນັ້ນຂອງອຸໂມງຢ່າງວ່ອງໄວຫລາຍ, ພວກເຮົາ ຫວັງເຊັ່ນນັ້ນ. ແສງສະຫວ່າງກໍາລັງເລີ້ມສ່ອງອອກມາໃຫ້ເຫັນແລ້ວ. ພວກເຮົາ ຈະໄປເຖິງທີ່ນັ້ນໃນໄວໆນີ້.”

ເຮືອນພັກຄົນຊະລາໄດ້ຮັບເງິນເກືອບຮອດ 5 ຕື້ໂດລາເພື່ອເປັນເງິນບັນເທົາທຸກ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກລັດຖະສະພາໃນຕອນຕົ້ນປີນີ້. ຊຸດເງິນຊ່ວຍເຫລືອ ໃໝ່ຈໍານວນ 5 ຕື້ໂດລາ ຈະເອົາໄປໃຊ້ໃນການກວດພະຍາດເພີ້ມຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ພະ ນັກງງານ, ການແຈກຢາກລາຍຊື່ຂອງສະຖານ ທີ່ທີ່ມີກໍລະນີຄົນເປັນພະຍາດໂຄ ວິດ-19 ເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມແລະການຊ່ວຍເຫລືອເພີ້ມຂຶ້ນ. ເຮືອນ ພັກຄົນຊະລາທີ່ເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດນີ້ ຈະໄດ້ຮັບ ບູລິມະສິດໃນການໄດ້ເງິນຊ່ວຍເຫລືອນີ້.

ການປະກາດຂອງທ່ານ ທຣໍາ ມີຂຶ້ນໃນນຶ່ງມື້ພາຍຫລັງທີ່ ອະດີດຮອງປະທານາ ທິບໍດີໂຈ ໄບເດິນ, ຜູ້ທີ່ອາດຈະເປັນຜູ້ສະໝັກແຂ່ງຂັນເອົາຕໍາແໜ່ງປະທານາທິ ບໍດີຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ແຜນທີສາມໃນແຜນການເສດຖະກິດລວມ ຂອງທ່ານ ທີ່ສຸມໃສ່ການດູແລເດັກນ້ອຍແລະການດູແລສຸຂະພາບຢູ່ເຮືອນ ໂດຍ ທີ່ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະໃຫ້ຄົນພັກການເພື່ອດູແລຄົນໃນຄອບຄົວ ແລະການ ເຈັບປ່ວຍເປັນເວລາ 12 ອາທິດ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG