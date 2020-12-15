ຜູ້ແທນລັດ ທີ່ເລືອກປະທານາທິບໍດີ ສຫລ ໃຫ້ການຢັ້ງຢືນ ແກ່ໄຊຊະນະຂອງທ່ານໄບເດັນ

ໂດຍມີການລົງຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ແທນລັດໃນວັນຈັນວານນີ້, ພວກເພິ່ນໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຢ່າງເປັນທາງການໃຫ້ແກ່ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຫຼາຍກ່ວາ 270 ຄະ ແນນຂອງຜູ້ແທນ ໃນການເລືອກຕັ້ງທີ່ຕ້ອງການ ເພື່ອຢັ້ງຢືນໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານ.
ໂດຍທີ່ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງຈາກຜູ້ແທນລັດ 4 ຄະແນນຂອງລັດຮາວາຍຊຶ່ງເປັນບ່ອນສຸດທ້າຍທີ່ຈະຖືກນັບ ທ່ານໄບເດັນແມ່ນໄດ້ 306 ສຽງຈາກຜູ້ແທນລັດ ເມື່ອທຽບກັບປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາທີ່ໄດ້ຮັບ 232 ສຽງ, ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນຄະແນນສຽງທີ່ສູງເກີນຈາກຈໍານວນຄະແນນທີ່ກໍານົດວ່າຕ້ອງມີນັ້ນຫລາຍເພື່ອຈະໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງເປັນປະທານາທິບໍດີ.
ທ່ານ ໄບເດັນໄດ້ເປັນຜູ້ສໍາຄັນໃນພັກເດໂມແຄຣັດໃນເວທີການເມືອງຂອງສະ ຫະລັດມາເປັນເວລາເກືອບເຄິ່ງສະຕະວັດແລ້ວ, ແລະໄຊຊະນະໃນການໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນການເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣໍາ ເປັນປະທາ ນາທິບໍດີສະຫະລັດຄົນທີ 5 ໃນປະຫວັດສາດ 244 ປີຂອງປະເທດ ທີ່ເສຍໄຊໃນການແຂ່ງຂັນໃຫ້ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງຄືນໃໝ່ຫລັງຈາກໄດ້ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງ 1 ສະໄໝຢູ່ໃນທໍານຽບຂາວ.
ການລົງຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ແທນລັດແມ່ນທໍານຽມປົກກະຕິທີ່ມີຂຶ້ນໃນທຸກ 4 ປີຢູ່ໃນປະຕິທິນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ. ແຕ່ວ່ານັບຕັ້ງແຕ່ການລົງຄະແນນສຽງທົ່ວປະເທດໃນວັນທີ 3 ພະຈິກເປັນຕົ້ນມາ, ທ່ານ ທຣໍາ ໄດ້ອ້າງແລ້ວອ້າງອີກ ແບບບໍ່ມີຫຼັກຖານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ວ່າ ການລົງຄະແນນສຽງໃນບັນ ດາລັດທີ່ມີການຍາດແຍ່ງກັນທີ່ສຳຄັນທີ່ທ່ານໄດ້ເສຍໄຊໃຫ້ແກ່ທ່ານ ໄບເດັນນັ້ນວ່າ ຈຳນວນທີ່ແຕກຕ່າງກັນນັ້ນ ແມ່ນການສໍ້ໂກງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານເສຍໄຊໃນການເລືອກຕັ້ງຄືນໃໝ່.
ທ່ານ ທຣໍາ ແລະພັນທະມິດຂອງທ່ານໄດ້ເສຍໄຊໃນຫລາຍກວ່າ 50 ຄະດີຟ້ອງຮ້ອງ ໃນບັນດາລັດທີ່ມີການແຂ່ງຂັນດຸເດືອດ ເພື່ອຍາດເອົາຄະແນນສຽງການເລືອກຕັ້ງ.
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ທຸກໆບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ແທນ ໃນແຕ່ລະລັດແມ່ນຖືກບັນທຶກໄວ້ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຊະນະທີ່ໄດ້ຮັບຄະແນນນິຍົມສູງສຸດໃນລັດນັ້ນ, ແຕ່ສອງລັດຄື ເນບຣັສກາ ແລະເມນ - ໄດ້ແບ່ງການໃຫ້ຄະແນນສຽງໂດຍອີງຕາມເຂດເລືອຕັ້ງລັດຖະສະພາ. ໃນປີນີ້, ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 1 ເພີ້ມຈາກຜູ້ແທນລັດ ໃນເນບຣັສກາ ໃນຂະນະທີ່ສູນເສຍຄະແນນສຽງຢູ່ທົ່ວລັດ ແລະທ່ານທຣໍາກໍໄດ້ຮັບແບບດຽວກັນ ໃນລັດເມນ.
ຜູ້ແທນລັດໃນທົ່ວສະຫະລັດແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກພັກການເມືອງ ຫລືຜູ້ນຳປະຊາ ຊົນທີ່ໄດ້ໃຫ້ສັນຍາວ່າຈະລົງຄະແນນສຽງຢູ່ໃນລັດຂອງຕົນເພື່ອເລືອກເອົາທ່ານ ໄບເດັນ ຫລືວ່າທ່ານທຣໍາ. ຜູ້ແທນລັດສອງທ່ານຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ສຳລັບທ່ານໄບເດັນ ໃນລັດນິວຢອກແມ່ນທ່ານນາງຮີລລາຣີ ຄລິນຕັນ, ອະດີດລັດຖະ ມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດທີ່ໄດ້ເສຍໄຊໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ 2016 ໃຫ້ແກ່ທ່ານທຣໍານັ້ນ, ແລະສາມີຂອງທ່ານນາງຄືອະດີດປະທານາທິບໍດີບີລ ຄລິນຕັນ.
ທ່ານ ທຣໍາ ຍັງບໍ່ຢຸດການກ່າວໂຈມຕີຂອງຕົນຕໍ່ໄຊຊະນະຂອງທ່ານໄບເດັນຢູ່ໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ, ໂດຍໄດ້ໂຕ້ຖຽງຢູ່ໃນທວີດເຕີ (Twitter) ວ່າ "ລັດທີ່ເປັນເຂດຍາດແຍ່ງທີ່ໄດ້ພົບເຫັນວ່າມີການສໍ້ໂກງຢ່າງໃຫຍ່ຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງນັ້ນ, ເຊິ່ງລັດທັງໝົດເຫລົ່ານັ້ນ, ແມ່ນບໍ່ສາມາດໃຫ້ການຢັ້ງຢືນຄະແນນສຽງເຫລົ່ານີ້ວ່າເປັນຄະແນນສົມບູນ ແລະຖືກຕ້ອງໄດ້ ໂດຍປາດສະຈາກການກໍ່ອາຊະຍາກໍາ ທີ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບໂທດຢ່າງແຮງ." ທ່ານໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໃນທວີດເຕີຂອງທ່ານນັ້ນຄືນອີກເອົາເອງໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນວານນີ້ ຂະນະທີ່ການລົງຄະ ແນນສຽງຈາກຜູ້ແທນລັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນນັ້ນ.