ປະທານາທິບໍດີ ອານເດຣສ໌ ແມນນູແອລ ໂລເປັສ ໂອບຣາດໍ ໄດ້ກ່າວໃນວັນເສົາວານນີ້ ວ່າ ຄູ່ຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ຈາກສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ໂທລະສັບຫາທ່ານ ເພື່ອສະແດງອອກເຖິງ “ຄວາມເປັນນ້ຳນຶ່ງໃຈດຽວ” ຫຼັງຈາກ ມີການພະຍາຍາມຈັບກຸມ ລູກຊາຍຂອງຣາຊາຄ້າຢາເສບຕິດ ທີ່ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນເມືອງ ຄູລລີອາຄານ (Culliacan) ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ.
ພວກມືປືນແກັ່ງອັນຕະພານ ໄດ້ປິດລ້ອມເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ 35 ຄົນ ແລະ ກຳລັງຮັກສາດິນແດນ ຈຳນວນນຶ່ງ ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມາ ຢູ່ໃນເມືອງຫຼວງ ຂອງລັດຊີນາລາວ ແລະກົດດັນໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ປ່ອຍຕົວ ທ້າວໂອວີດີໂອ ກູສມານ ຊຶ່ງເປັນລູກຊາຍຜູ້ນຶ່ງ ໃນຈຳນວນ 12 ຄົນ ຂອງເຈົ້າພໍ່ຄ້າຢາເສບຕິດ ທ້າວ ຮົວຄີນ “ແອລ ຊາບໂປ” ກູສມານ ທີ່ໄດ້ຖືກຄຸມຂັງຢູ່ນັ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຖືກຄວບຄຸມຕົວໄວ້ບໍ່ດົນ ຈຶ່ງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການຍິງຕອບໂຕ້ກັນຢ່າງແພ່ຫຼາຍ ແລະມີການແຮກຄຸກເກີດຂຶ້ນ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນປະເທດຕື່ນຕົກໃຈ.
ປະທານາທິບໍດີ ໂລເປັສ ໂອບຣາດໍ ໄດ້ກ່າວໃນທວີດເຕີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຮັບໂທລະສັບຈາກປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ທີ່ສະແດງອອກເຖິງ ຄວາມສາມັກຄີພ້ອມພຽງກັນ ຂອງທ່ານ ຫຼັງຈາກມີເຫດການຕ່າງໆ ຢູ່ໃນເມືອງ ຄູລລີອາຄານ (Culliacan). ຂ້າພະເຈົ້າ ຂອບອົກຂອບໃຈທ່ານ ໃນການໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບນັບຖື ອະທິປະໄຕຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຄວາມຕັ້ງອົກຕັ້ງໃຈຂອງທ່ານ ທີ່ຈະຮັກສາໄວ້ ຊຶ່ງການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນພວກເຮົາ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ
Mexico's president, Andres Manuel Lopez Obrador, said on Saturday his U.S. counterpartDonald Trump called him to express his "solidarity" following an
attempt to arrest a drug kingpin's son that prompted a wave ofviolence in the northwestern city of Culiacan.
Cartel gunmen surrounded about 35 police and national guardson Thursday in the capital of Sinaloa state and made them free Ovidio Guzman, one of jailed drug lord Joaquin "El Chapo" Guzman's dozen or so children, after his brief detention set off widespread gun battles and a jailbreak that stunned the
country.
"I received a call from President Trump expressing his solidarity following the events in Culiacan. I thank you forrespecting our sovereignty and your willingness to maintain a policy of being good neighbors, based on cooperation for the development and welfare of our peoples," Lopez Obrador said on Twitter.