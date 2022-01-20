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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານໄບເດັນສະຫລຸບຜົນງານນຶ່ງປີ ທຳອິດໃນການດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ໂດຍມີຢູເຄຣນເປັນຫົວຂໍ້ສຳຄັນອັນນຶ່ງ

ປ. ໂຈ ໄບ​ເດັນ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫລງ​ຂ່າວ​ໃນ​ຫ້ອງ​ການ​ກ້ຳ​ຕາ​ເວັນ​ອອກຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວໃນ​ວັນ​ທີ 19 ມັງ​ກອນ, 2022.

ໃນກອງປະຊຸມຖະ​ແຫລງຂ່າວຄັ້ງທໍາອິດຂອງທ່ານສຳ​ລັບປີ 2022 ນັ້ນ ໃນວັນ ພຸດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບ​ເດັນໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ ການດໍາ ລົງຕໍາແໜ່ງປີທໍາອິດຂອງທ່ານ​ ແມ່ນມີສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍ​ຢ່າງ ເຊັ່ນຄວາມເຄັ່ງ ຕຶງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ລະຫວ່າງຣັດ​ເຊຍແລະຢູເຄຣນ ແລະການລະບາດຢ່າ​ງ​ໜັກຂອງ ໄວ​ຣັ​ສ​ໂຄ​ໂຣ​ນາ ພ້ອມ​ທັງມີຄວາມກ້າວຫນ້າອັນໃຫຍ່ຫຼວງ.

ໃນ​ການກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ທຳນຽບຂາວ ​ເນື່ອງ​ໃນວັນ​ຄົບຮອບ 1 ປີ ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຂຶ້ນ ດຳລົງ​ຕຳ​ແໜ່​ງນັ້ນ, ທ່ານໄບ​ເດັນ ​ໄດ້​ເລີ່​ມຕົ້ນ ​ໂດຍ​ການກ່າວ​ເຖິງ​ຜົນສຳ​ເລັດ ບາງ​ຢ່າງ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ເຫັນ​ໃນ​ປີຜ່ານມາ. ​ແຕ່​ເມື່ອ​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ຖາມ​ຈາກ​ນັກ​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການຂ່າວ​ຂອງ​ທຳນຽບຂາວ, ຫລາຍ​ອັນ​ແມ່ນ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ ທີ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ກັບຣັດ​ເຊຍ ​ແລະ​ການເພີ້ມ​ກຳລັງ​ທະຫານ​ຢູ່​ຕາມ ຊາຍ​ແດນ​ກັບ​ຢູ​ເຄຣນ.

ທ່ານໄບ​ເດັນກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ​ຣັດ​ເຊຍ, ທ່ານວ​ລາ​ດິ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ຢາກ​ໃຫ້​ມີ​ສົງຄາມ​ທີ່ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ເຕັມສ່ວນໃນ​ຢູ​ເຄຣນ.

"​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າຍັງບໍ່ຮູ້ແນ່ວ່າ ທ່ານມີ​ຄ​ວາມ​ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຢາກເຮັດຫຍັງ," ນັ້ນ​ຄື​ຄໍ​າ​ເວົ້າ​ຂອງໄບ​ເດັນ, ທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ, "ຕາມການຄາດເດົາຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າກໍ ແມ່ນວ່າ ​ທ່ານຈະບຸກເຂົ້າໄປຢູ່​ໃນ​ຫັ້ນ​ຕິ."

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານໄບ​ເດັນເຕືອນວ່າ ຖ້າທ່ານປູ​ຕິນກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າໃນການ ດໍາເນີນການທາງທະຫານ ທ່ານຈະຕ້ອງ​ໄດ້ຮັບ​ "ຜົນ​ເສຍ​ຫາຍຢ່າງ​ຫລວງ ຫລາຍ."

ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ​ທ່ານໄບ​ເດັນກ່ຽວ​ກັບ​ຣັດ​ເຊຍ​ແລະຢູ​ເຄ​ຣນມີ​ຂຶ້ນ​ບໍ່​ພໍ​ເທົ່າ​ໃດ​ຊົ່ວ​ໂມງ ຫຼັງ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດສະ​ຫະ​ລັດ, ທ່ານແອນ​ໂທ​ນີ ບ​ລິງ​ເຄັນໄດ້ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມກີ​ຢິບ.

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ​ຍັງ​ກ່າວອີກ​ວ່າ ການ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ຄູ່​ຕຳ​ແໜ່​ງຣັດ​ເຊຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ແມ່ນ "ອາດ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້."

ທ່ານກ່າວວ່າ "ສິ່ງທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກໍ​ຄື ສະ​ພາບການນີ້ອາດຮ້າຍ​ແຮງ​ຂຶ້ນ ​ຈົນ​ຄວບ​ຄຸມບໍ່​ໄຫວ, ມັນ​ຈະກາຍ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ຄວບ​ຄຸມບໍ່​ໄຫວ​ໄດ້​ງ່າຍ​ຫລາຍ, ເພາະວ່າ ... ຊາຍແດນຂອງຢູເຄ​ຣນ ແລະສິ່ງທີ່ຣັດ​ເຊຍອາດຈະເຮັດ ຫຼື ຈະບໍ່ເຮັດ." "ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າທ່ານວ​ລາ​ດິ​ເມຍ ປູ​ຕິນເຂົ້າໃຈວ່າ ທ່ານບໍ່​ມີ ຄວາມ​ສາ​ມາດພໍ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດສົງຄາມນິວເຄລຍໄດ້ຢ່າງເຕັມ​ທີ່, ທ່ານບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຕໍາ ແຫນ່ງທີ່ດີທີ່ຈະຄອບຄອງໂລກ."

ສ່ວນພາຍໃນປະເທດນັ້ນ, ທ່ານ ໄບ​ເດັນ ໄດ້ອ້າງເຖິງຄວາມສຳເລັດຂອງປີ ທຳອິດແຫ່ງການ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງຂອງທ່ານໃນຖານະເປັນປະທານາທິບໍດີ ວ່າມີ ຄົນອາເມຣິກັນໃນຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນ COVID-19 ເຊິ່ງເປັນພະຍາດທີ່ເກີດຈາກໄວ​ຣັ​ສ​ໂຄ​ໂຣ​ນານັ້ນ. ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ ຈຳ ນວນຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ຫວ່າງ​ງານ ​ໄດ້​ຫຼຸດ​ລົງ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ.

ເບິ່​ງວີ​ດິ​ໂອ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສາ​ບານ​ຕົວ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງຂອງ​ທ່ານ​ໄບ​ເດັນ (ຖ່າຍ​ທຳໂດຍ Patsy Widakuswara)

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