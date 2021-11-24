ສະຫະລັດ ກຽມຮັບມືກັບສະຖານະການສຸກເສີນຕ່າງໆ ທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງ ຣັດເຊຍ ແລະຢູເຄຣນ

ສະຫະລັດແລະພັນທະມິດໃນຢູໂຣບ ວາງແຜນເພື່ອຮັບມື “ກັບເຫດການສຸກເສີນຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ” ໂດຍຢ້ານວ່າມົສກູ ຈະສະແດງການຂົ່ມຂູ່ດ້ວຍກຳລັງ ຫຼາຍໄປກວ່າການຂົ່ມຂູ່ດ້ວຍຄວາມເວົ້າ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດຫຼາຍໆຄົນ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໃນສິ່ງທີ່ພວກທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງ ຢູ່ຕະຫຼອດມາ ກ່ຽວກັບ “ກິດຈະກຳທາງທະຫານແບບຜິດປົກກະຕິ” ຂອງຣັດເຊຍ ຢູ່ຕາມເຂດຊາຍແດນຂອງຢູເຄຣນ ພ້ອມທັງຄຳເວົ້າແບບແຂງກ້າວຂອງມົສກູໂດຍຢືນຢັດວ່າ ບໍ່ວ່າແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນຂອງວໍຊິງຕັນຕໍ່ກີຢິບແມ່ນຍັງ “ແຂງຂັນຄືເກົ່າ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງລັດຖະບານຄົນນຶ່ງກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໂດຍຂໍສະຫງວນຊື່ກ່ຽວກັບເລື້ອງທີ່ມີຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມດັ່ງກ່າວ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສະຫະລັດເຕັມໃຈທີ່ຈະໃຊ້ເຄື່ອງມືຈຳນວນນຶ່ງ ເພື່ອແກ້ໄຂການກະທຳທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຂອງຣັດເຊຍ ແລະພວກເຮົາກໍຈະບໍ່ລັງເລໃຈທີ່ຈະນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືອື່ນໆໃນອະນາຄົດຕໍ່ໜ້າ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນີ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມົສກູຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ, ບາດກ້າວທີ່ຈຳເປັນອັນທຳອິດກໍຄືຟື້ນຟູການຢຸດຍິງໃນການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງລະດັບຕ່ຳ ທີ່ບັນລຸກັນໃນເດືອນກໍລະກົດປີ 2020.”
ທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໂຄສົກຂອງກະຊວງ ທ່ານເນດ ໄພຣສ໌ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ກ່ຽວກັບການທີ່ວໍຊິງຕັນໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບພັນທະມິດໃນຢູໂຣບ ແລະກັບຢູເຄຣນ ແມ່ນພວມດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປໃນເວລານີ້.
“ພວກເຮົາໄດ້ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ, ພວກເຮົາໄດ້ແບ່ງປັນຂ່າວກອງ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ຊຶ່ງໄດ້ກ່າວເຖິງການເຈລະຈານັ້ນວ່າ: ແມ່ນລົງເລິກ. “ພວກເຮົາໄດ້ກະກຽມ ແລະກຳລັງກະກຽມສຳລັບແຜນການສຸກເສີນຈຳນວນນຶ່ງ.”
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທຳນຽບຂາວແລະກະຊວງການຕ່າງປະເທດມີຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກນາຍພົນທີ່ອະວຸໂສສຸດຂອງສະຫະລັດ ປະທານເສນາທິການຮ່ວມ ມາກ ມິລລີ ໄດ້ໂອ້ລົມໂດຍທາງໂທລະສັບກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍຣັດເຊຍ.
ທຳນຽບຫ້າແຈ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ ນາຍພົນທັງສອງ “ໄດ້ຫາລືກັນກ່ຽວກັບຫຼາຍໆບັນຫາພົວພັນກັບເລື້ອງຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ” ແລະກ່າວຕື່ມວ່າ ການໂອ້ລົມກັນນີ້ິ້ແມ່ນ “ການຕິດຕໍ່ທີ່ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາລະຫວ່າງພວກຜູ້ນຳທັງສອງ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະການປະຕິບັດງານເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຂັດແຍ້ງ.”
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