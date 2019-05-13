ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ປ່ຽນແຜນການເດີນທາງ
ໄປຢູໂຣບຂອງທ່ານ.
ບ່ອນຢຸດແວ່ແຫ່ງທຳອິດຂອງທ່ານພອມພຽວ ແມ່ນນະຄອນບຣັສເຊີລ ແທນທີ່ຈະແມ່ນ
ນະຄອນມົກກູ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງຕ່າງປະເທດຜູ້ນຶ່ງກ່າວວ່າ ທ່ານພອມພຽວຈະພົບປະກັບບັນດາເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ຢູໂຣບໃນວັນຈັນມື້ນີ້ “ເພື່ອສົນທະນາກ່ຽວກັບບັນຫາກົດດັນຫຼາຍເລື້ອງຮວມທັງ
ອີຣ່ານນຳ.” ໃນຂັ້ນຕົ້ນ ທ່ານພອມພຽວໄດ້ມີແຜນທີ່ຈະພົບປະໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ກັບບັນດາ
ນັກການທູດສະຫະລັດ ແລະພວກຜູ້ນຳທຸລະກິດຢູ່ໃນນະຄອນມົສກູ.
ບໍ່ເປັນທີ່ແຈ້ງຂາວໂດຍທັນທີວ່າ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ ຢູ່ໃນກຳນົດການ.
ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງແຜນເດີນທາງຍັງຢູ່ຄືເກົ່າເໝືອນເດີມ.
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຈະເດີນທາງໄປເມືອງໂຊຈີ ໃນວັນອັງຄານມື້ອື່ນນີ້ ເພື່ອສົນທະ
ນາກັບປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາເດີເມຍ ປູຕິນ ແລະລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ
ຣັດເຊຍ ທ່ານເຊີເກ ຣັຟຣອຟ.
ການເດີນທາງຂອງທ່ານພອມພຽວ ມີຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດ ກ່ອນໜ້າກອງປະຊຸມສຸດ
ຍອດ G-20 ຢູ່ເມືອງໂອຊະກະ ປະເທດຍີປຸ່ນ ຊຶ່ງປະທານາທິບໍດີທັງສອງທ່ານດໍໂນລ
ທຣຳ ຂອງສະຫະລັດ ກັບປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານປູຕິນ ຈະເຂົ້າຮ່ວມ.
ການເດີນທາງຂອງທ່ານພອມພຽວໄປຣັດເຊຍ ຍັງເກີດຂຶ້ນທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕືງ
ລະຫວ່າງສອງປະເທດກ່ຽວກັບອີຣ່ານ.
ສະຫະລັດກຳລັງເພີ້ມກຳລັງທາງທະຫານຢູ່ໃນຕາເວັນອອກກາງ ໃນອັນທີ່ພວກເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ໄດ້ເປັນ “ການຕອບໂຕ້ໂດຍກົງ ຕໍ່ຈຳນວນບັນຫາທີ່ລົບກວນຫຼາຍຢ່າງ
ແລະການເນັ້ນບອກເພີິ້ມຂຶ້ນ ແລະການເຕືອນຕ່າງໆ” ຈາກອີຣ່ານ.
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