ສະຫະລັດຕິດຕໍ່ໄປຫາບັນດາພັນທະມິດ ເພື່ອຮັບມືກັບການເສີມກຳລັງທະຫານຂອງຣັດເຊຍ ຢູ່ຕາມຊາຍແດນທີ່ຕິດກັບຢູເຄຣນ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ ໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ ກັບລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຂອງໂປແລນ ທ່ານມາຣິອຸສ ບລາສຊັກ (Mariusz Blaszczak) ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ເພື່ອປຶກສາຫາລືໃນອັນທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈ ໄດ້ກ່າວເຖິງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກວ່າ ແມ່ນ “ກິດຈະການທາງທະຫານ ທີ່ຜິດປົກກະຕິ” ຂອງມົສກູ.
ນອກນັ້ນ ພວກທ່ານທັງສອງຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງນຳກັນ ກ່ຽວກັບສະຖານະການຢູ່ໃນບໍລິເວນຊາຍແດນຂອງໂປແລນ ຕິດກັບເບລາຣຸສ ບ່ອນທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໂປແລນໄດ້ກ່າວຫາອຳນາດການປົກຄອງເບລາຣຸສວ່າໃຊ້ພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຫຼາຍໆພັນຄົນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຄັ່ງຕຶງ.
ອີງຕາມຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ມີການອ່ານເອົາ ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດກ່ຽວກັບການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບນັ້ນ ພວກທ່ານ “ໄດ້ຫາລືກັນກ່ຽວກັບວິທີທາງຕ່າງໆ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການສະກັດກັ້ນຢູ່ຕາມຊາຍແດນທາງກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງອົງການເນໂຕ້.”
ທ່ານອອສຕິນໄດ້ໂທລະສັບໄປຫາລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດໂປແລນ ໃນລະຫວ່າງພວມເດີນທາງໄປນະຄອນຫຼວງໂຊລ ເພື່ອຫາລືກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍເກົາຫຼີໃຕ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບຂອງຢູເຄຣນ ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ສົ່ງກຳລັງປະມານ 90,000 ຄົນມາປະຈຳການຢູ່ຕາມບໍລິເວນຊາຍແດນທີ່ຕິດກັບຢູເຄຣນແລະແຫຼມໄຄຣເມຍ ທີ່ຢຶດເອົາໄປຈາກຢູເຄຣນ ໃນປີ 2014.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດຫຼາຍທ່ານກ່າວວ່າ ວໍຊິງຕັນແລະພັນທະມິດໃນຢູໂຣບພວມ “ວາງແຜນຮັບມືຈຳນວນນຶ່ງ” ຍ້ອນຢ້ານວ່າການສະແດງແສນຍານຸພາບດັ່ງກ່າວຂອງຣັດເຊຍ ອາດຈະບໍ່ເປັນພຽງແຕ່ຄຳເວົ້າທີ່ແຂງຂັນເທົ່ານັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ເອີ້ນການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນຂອງວໍຊິງຕັນຕໍ່ຢູເຄຣນ ນັ້ນວ່າ “ເຂັ້ມແຂງ” ແລະກຳລັງພິຈາລະນາທີ່ຈະນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືຈຳນວນນຶ່ງ ເພື່ອສະກັດກັນມົສກູ.
ໃນອີກດ້ານນຶ່ງນັ້ນ ຫົວໜ້າສືບລັບຂອງອັງກິດ ໄດ້ເຕືອນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ຕົນພວມຮັບມືກັບ “ການກະທຳແບບບໍ່ຢ້ານ” ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຫົວໜ້າໜ່ວຍສືບລັບ MI6 ຂອງອັງກິດ ທ່ານຣິເຈີດ ມົວ (Richard Moore) ໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວ ໃນລະຫວ່າງການກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ສະຖາບັນການສຶກສາຍຸດທະສາດລະຫວ່າງປະເທດ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາ ພັນທະມິດ ແລະພາຄີຂອງພວກເຮົາ ຕ້ອງລຸກຂຶ້ນຕ້ານຢັນ ແລະສະກັດກັ້ນ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຣັດເຊຍ ຊຶ່ງເປັນການລະເມີດຕໍ່ລະບົບສາກົນທີ່ມີລະບຽບກົດໝາຍ.”
ທ່ານມົວກ່າວຕື່ມວ່າ “ມົສກູບໍ່ຄວນມີຄວາມສົງໄສໃດໆເລີຍກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜຸນຂອງພວກເຮົາ ຕໍ່ອະທິປະໄຕແລະຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງຢູເຄຣນ ຢູ່ພາຍໃນເຂດຊາຍແດນທີ່ສາກົນຮັບຮູ້ ຮວມທັງແຫຼມໄຄຣເມຍ.”
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