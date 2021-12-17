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ສະ​ຫະ​ລັດ​ພ້ອມ​ແລ້ວ ​ຈະ​ກາຍ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທຳ​ອິດ ທີ່​​ຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້​ຊື້​ສິນ​ຄ້າ ທີ່​ເຮັດ​ໂດຍ​ຊາວ​ວີ​ເກີ້

ຄົນ​ງານ​ຜູ້​ນຶ່ງ ພວກ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ກັບ​ກໍ້​ດ້າຍ​ຝ້າຍ​ທີ່​ໂຮງ​ງານ Huafu Fashion ດັ່ງ​ທີ່​ເຫັນ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ທີ່​​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​​ຕ່າງ​ປະ​ເທດໄປ​ຢ້ຽມ ທີ່​ຈັດ​ແຈງ​ໂດຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຢູ່​ເມືອງ​ອັກ​ຊູ ​ໃນ​ເຂດ​ປົກ​ຄອງ​ຕົນ​ເອງ​ຊິນ​ຈຽງ​ ຂອງ​ຈີນ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 20 ເມ​ສາ 2021.

ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ອີກ​ບາດກ້າວ​ນຶ່ງ​ໃນ​ອາ​ທິດນີ້ ທີ່​ຈະ​ກາຍ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທຳ​ອິດ ຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ສິນ​ຄ້າ ​ທີ່​ຜະ​ລິດ​ໂດຍການ​ໃຊ້ແຮງ​ງານ​ແບບຂ້າ​ທາດ ຂອງຊາວ​ວີ​ເກີ້.

ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ມີ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັນ ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ດົນ​ກວ່າ​ນຶ່ງ​ປີ ຮ່າງກົດ​ໝາຍ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ໃຊ້​ແຮງ​ງານ​ແບບ​ບັງ​ຄັບຕໍ່​ຊາວ​ວີ​ເກີ ໄດ້​ມີ​ການ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ໂດຍ​ສະ​ພາ​ສູງ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ດ້ວຍ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຢ່າງ​ເປັນ​ເອກ​ກະ​ສັນ ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ຊຶ່ງຈະ​ແຜ້ວ​ທາງ​ໃຫ້​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໂຈ ໄບ​ເດັນ ລົງ​ນາມ​ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ກົດ​ໝາຍ.

ເມື່ອ​ກາຍ​ເປັນ​ກົດ​ໝາຍ​ແລ້ວ ​ຮ່າງນິ​ຕິ​ກຳ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະ​ຫ້າມ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ທຸກໆ​ຢ່າງຈາກ​ເຂດ​ຊິນ​ຈຽງ​ຂອງ​ຈີນ ມາ​ຍັງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ນອກ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດຕ່າງໆ ຈະສາ​ມາດ​ສະ​ແດງ​ ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ສະ​ຫະ​ລັດ “ເຫັນ​ຫຼັກ​ຖ​ານ​ອັນ​ຈະ​ແຈ້ງແລະ​ໜ້າ​ເຊື່ອໄດ້” ທີ່​ຕ່ອ​ງ​ໂສ້​ອຸບ​ປະ​ທານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ບໍ່​ໄດ້​ໃຊ້​ແຮງ​ງານ ​ແບບ​ຂ້າ ທາດ​ຂອງຊາວ​ມຸ​ສ​ລິມ​ກຸ່ມ​ນ້ອຍ​ ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ສູນ​ຕ່າງໆຂອງ​ຈີນ.

ປັກ​ກິ່ງ ​ເອີ້ນ​ສູນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ວ່າ ສະ​ຖານ​ທີ່ “​ສຳ​ມະ​ນາ” ທີ່​ແນ​ໃສ່​ເພື່ອ​ປາບ​ປາມ​ຜູ້​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ທ່ານ​ຈິມ ແມັກ​ໂກ​ເວິນ ແລະ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ ທ່ານ​ມາ​ໂກ ຮູ​ບີ​ໂອ ໄດ້​ບັນ​ລຸ​ການ​ຕົກ​ລົງ​ກັນ​ຢູ່ໃນຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ ທີ່​ພວກ​ທ່ານ​ທັງ​ສອງ​ຕ່າງ​ກໍ​ໄດ້​ຮັບ​ຜ່ານ ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາ​ຂອງ​ພວກທ່ານ ໃນ​ຮອບ​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ. ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ແລ້ວນີ້​ວ່າ ຕົນ​ຈະ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາເພື່ອ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິບັດ​ມາດ​ຕະ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ທ່ານ​ນາງ​ເຈັນ ຊາ​ກິ ໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ ກ່ອນ​ທີ່​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ສະ​ບັບ​ນີ້​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນ​ພ້ອມ​ນຳ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ທີ່​ວ່າ ​ບາດ​ກ້າວ​ແມ່ນ​ສາ​ມາດແລະ​ຈະ​ຕ້ອ​ງ​ໄດ້​ມີ​ການ​ເອົາ ເພື່ອ​ໃຫ້​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຈີນຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ການ​ຂ້າ​ລ້າງ​ເຊື້ອ​ຊາດ​ເຜົ່າ​ພັນ ​ແລະການ​ລະ​ເມີດ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ແລະ​ແກ້​ໄຂ​ການ​ບີບ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ແຮງ​ງາ​ນ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ຊິນ​ຈຽງ.”

ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ຮອບ​ໃໝ່​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຈີນ​ເປັນ​ຜູ້​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ການ​ລະ​ເມີດ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ມີ​ຂຶ້ນ​ກ່ອນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ກິ​ລາ​ໂອ​ລິມ​ປິກ​ລະ​ດູ​ໜາວ ​ປີ 2022 ທີ່​ປັກ​ກິ່ງ. ສະ​ຫະ​ລັດໄດ້​ປະ​ກາດ​ວ່າ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຂອງ​ຈີນ​ຕໍ່​ຊາວ​ວີ​ເກີ້ເປັນ​ການ​ຂ້າ​ລ້າງ​ເຊື້ອ​ຊາດ​ເຜົ່າພັນ​ໃນ​ຕົ້ນ​ປີນີ້ແລະ​ປະ​ກາດ​ທີ່​ຈະ​ບອຍ​ຄອດ ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ທູດ​ຕໍ່​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ກິລາ​ໂອ​ລິມ​ປິກ​ລະ​ດູ​ໜາວໃນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວ. ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນນີ້ ສານ​ອິດ​ສະ​ຫຼະ​ພົບ​ວ່າພວກ​ຜູ້​ນຳ​ອະ​ວຸ​ໂສ​ຂອງ​ຈີນ ເປັນ​ຜູ້ “ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕົ້ນ​ຕໍ” ກ່ຽວ​ກັບການ​ກະ​ທຳໃນການ​ຂ້າ​ລ້າງ​ເຊື້ອ​ຊາດ​ເຜົ່າ​ພັນ​ຕໍ່​ຊາວ​ວີ​ເກີ້.

ຈີນ​ໄດ້​ປະ​ນາມ ການ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ຮ່​າງ​ກົດ​ໝາຍ​ນີ້ ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ພຸດ​ທີ່ຜ່ານ​ມາ ໂດຍ​ກ່າ​ວ​ເຖິງສະ​ຫະ​ລັດ​ວ່າ ໜ້າ​ໄຫວ້​ຫຼັງ​ຫຼອ​ກທີ່​ບໍ່​ແກ້​ໄຂ​ການ​ບີບ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ແຮງ​ງານ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນເຂດຊາຍ​ແດນ​ຂອງ​ຕົນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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