ສະຫະລັດໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານການທູດແລະການເງິນເພີ້ມຕື່ມ ແກ່ຂົງເຂດປາຊີຟິກ ທີ່ພວມປະເຊີນໜ້າກັບການຂະຫຍາຍອິດທິພົນຂອງຈີນ.
ຮອງປະທານາທິບໍດີຄາມາລາ ແຮຣິສ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ໃນຄຳປາໄສທາງວີດີໂອ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາປະເທດໝູ່ເກາະໃນປາຊີຟິກ ຊຶ່ງມີການຈັດຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຊູວາ ປະເທດຟິຈິ. ຮອງປະທານາທິບໍດີແຮຣິສ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດພວມວາງແຜນທີ່ຈະແຕ່ງຕັ້ງທູດພິເສດ ໄປປະຈຳສະພາປະເທດໝູ່ເກາະປາຊີຟິກ ແລະເປີດສະຖານທູດໃໝ່ ທີ່ທັອງກາ ແລະກີຣີບາຕີ.
ນອກນັ້ນ ທ່ານນາງແຮຣິສຍັງກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຂໍເງິນ 60 ລ້ານໂດລາຈາກສະພາ ຊຶ່ງເພີ້ມຂຶ້ນເປັນສາມເທົ່າຂອງຈຳນວນໃນປັດຈຸບັນ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານປະມົງ ການອະນຸລັກທາງທະເລ ແລະໂຄງການປັບໂຕກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ຮອງປະທານາທິບໍດີແຮຣິສຮັບຮູ້ວ່າ “ໃນໄລຍະສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ໝູ່ເກາະໃນເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ແລະການສະໜັບສະໜຸນທີ່ພວກທ່ານສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບ” ຈາກສະຫະລັດ. ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່າ “ແຕ່ໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ທີ່ນີ້ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ພວກທ່ານຮູ້ໂດຍກົງ ພວກເຮົາຈະປ່ຽນແປງສິ່ງນັ້ນ.”
ກອງປະຊຸມສະພາປາຊີຟິກມີຂຶ້ນພຽງ 3 ເດືອນຫັງຈາກຈີນ ແລະໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນໄດ້ລົງນາມໃນສັນຍາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະໄດ້ສ້າງຄວາມກັງວົນໃຫ້ແກ່ອອສເຕຣເລຍ ແລະສະຫະລັດວ່າ ປັກກິ່ງຈະສ້າງຕັ້ງການມີໜ້າທາງທະຫານ ທີ່ໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ປະມານບໍ່ຮອດ 2,000 ກິໂລແມັດຫ່າງຈາກອອສເຕຣເລຍ. ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຮົ່ວໄຫຼອອກມາທາງສື່ສັງຄົມແມ່ນຮວມທັງຂໍ້ກຳນົດທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ປັກກິ່ງ ສົ່ງກຳລັງຕຳຫຼວດຕິດອາວຸດ ແລະທະຫານໄປຍັງໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ຕະຫຼອດທັງຖານທັບເພື່ອກຳປັ່ນກອງທັບເຮືອຂອງຈີນຢູ່ນອກແຄມຝັ່ງຂອງໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ.