ສະຫະລັດ ວາງແຜນ ລົງໂທດວັງເຄຣມລິນ 2 ປີ ລຸນຫຼັງສົງຄາມຢູເຄຣນ

ສອງປີຫຼັງຈາກຣັດເຊຍເຮັດສົງຄາມກັບຢູເຄຣນ, ສະຫະລັດກໍາລັງເພີ່ມຄວາມກົດດັນຕໍ່ວັງເຄຣມລິນ ເປັນສອງເທົ່າ ໂດຍການປະກາດລົງໂທດຕໍ່ຣັດເຊຍ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ທະນາຄານ ແລະອຸດສາຫະກໍາອາວຸດ, ຕາມການອະທິບາຍໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ອະວຸໂສທ່ານນຶ່ງຂອງສະຫະລັດ.
ນຶ່ງມື້ກ່ອນທີ່ສະຫະລັດ ວາງແຜນປະກາດບັນດາມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ມົສກູ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມີຄວາມປາຖະໜາອັນໜັກແໜ້ນ ຢູ່ໃນກຸ່ມ 20 ປະເທດ ທີ່ຕ້ອງການ ໃຫ້ການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ໃນຢູເຄຣນ ຢຸດຕິລົງ.
“ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນຫ້ອງນັ້ນ, ຄືກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ທ່ານ ລາ-ວຣັອຟ (Lavrov), ທ່ານໄດ້ຍິນສຽງຂອງໝູ່ຄະນະທີ່ໜັກແໜ້ນ ທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ມາຈາກບັນດາປະເທດ G7 ທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມ G20 ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງມາຈາກບັນດາປະເທດອື່ນໆອີກຫລາຍປະເທດ ກ່ຽວກັບຄວາມຈຳເປັນໃນການຢຸດຕິການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ. ການຟື້ນຟູສັນຕິພາບ,” ທ່ານບລິງເກັນ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມນັກຂ່າວ ຫຼັງຈາກເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ G20 ທີ່ ນະຄອນ ຣີໂອ ເດ ຈາເນໂຣ (Rio de Janeiro), ປະເທດບຣາຊີລ.
ບາງສ່ວນຂອງການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ ຈະແນເປົ້າໃສ່ບັນດາຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການເສຍຊີວິດໃນລະຫວ່າງການຖືກກັກຂັງ ຂອງຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານຂອງຣັດເຊຍ ທ່ານ ອາເລັກເຊ ນາວາລນີ (Alexei Navalny).
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