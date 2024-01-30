ສະຫະລັດ ແມ່ນກຳລັງພິຈາລະນາທາງເລືອກຕ່າງໆ ສຳລັບວິທີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ອີຣ່ານ ແລະ ກອງກຳລັງຕົວແທນຂອງພວກເຂົາໃນ ອີຣັກ ແລະ ຊີເຣຍ ຊົດໃຊ້ສຳລັບການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນທີ່ຮ້າຍແຮງ ໃສ່ຖານທັບແຫ່ງນຶ່ງໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ ຈໍແດັນ, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍພະຍາຍາມທີ່ຈະພິຈາລະນາວ່າ ໂດຣນດັ່ງກ່າວໄດ້ຜ່ານລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດຂອງຖານທັບນັ້ນ ເຂົ້າໄປໄດ້ແນວໃດ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໃນແລງວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ກອງໜູນທະຫານບົກສາມຄົນຂອງບໍລິສັດວິສະວະກອນທີ 718 ຈາກຖານທັບ ມົວ, ລັດຈໍເຈຍ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ເວລາທີ່ໂດຣນໂຈມຕີທາງດຽວໄດ້ຕຳເຂົ້າໃສ່ໜ່ວຍທີ່ພັກຢູ່ຖານທັບ ທາວເວີ 22, ເຊິ່ງແມ່ນຖານທັບການຂົນສົ່ງ ຢູ່ໃກ້ກັບເຂດຊາຍແດນ ຊີເຣຍ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະຕິບັດການປະສານກັນ ເພື່ອຄວບຄຸມ ແລະ ທຳລາຍກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ຄົນນຶ່ງ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ລົມກັບວີໂອເອ ໂດຍບໍ່ປະສົງອອກຊື່ເພື່ອທີ່ຈະເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ການຄົ້ນພົບເບື້ອງຕົ້ນນັ້ນ, ໄດ້ກ່າວວ່າໂດຣນທີ່ທຳການໂຈມຕີປາກົດວ່າ ໄດ້ລອດຜ່ານລະບົບການປ້ອງກັນຂອງ ສະຫະລັດ ສ່ວນນຶ່ງດ້ວຍໂຊກ, ເຂົ້າໄປໃກ້ຖານທັບ ໃນປະມານເວລາດຽວກັບທີ່ໂດຣນ ສະຫະລັດ ໄດ້ເດີນທາງກັບຈາກການປະຕິບັດພາລະກິດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ຄວາມສັບສົນໃນເບື້ອງຕົ້ນປາກົດວ່າໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຊັກຊ້າດົນພໍ ທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ໂດຣນດັ່ງກ່າວຜ່ານເຂົ້າໄປ ແລະ ໂຈມຕີຄ້າຍທະຫານໃນຕອນເຊົ້າໆ, ໃນເວລາທີ່ທະຫານ ສະຫະລັດ ຫຼາຍຄົນຍັງບໍ່ໄດ້ອອກໄປຈາກສະຖານທີ່ ເພື່ອເລີ່ມເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ການເດີນທາງກັບໄປຖານທັບ ຂອງໂດຣນ ສະຫະລັດ ໃນປະມານເວລາດຽວກັນ ກັບການໂຈມຕີຂອງໂດຣນນັ້ນ ແມ່ນຖືກລາຍງານທຳອິດ ໂດຍໜັງສືພິມ Wall Street Journal.
ນອກຈາກສາມຄົນທີ່ເສຍຊີວິດນັ້ນ, ທຳນຽບຫ້າແຈໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ທະຫານອີກ 40 ຄົນແມ່ນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນມີບາດແຜ, ຮອຍຊ້ຳ ແລະ ອາການບາດເຈັບສະໝອງກະທົບກະເທືອນ ຈາກຜົນຂອງແຮງກະທົບ ແລະ ການລະເບີດ.
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